ज़ेलेंस्की और कार्डिनल पारोलिन के बीच कॉल: संत पापा के लिए प्रार्थना और शांति की अपील

वाटिकन सिटी, शनिवार 15 मार्च 2025 : यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार, 14 मार्च को वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से फ़ोन पर बात की।

फ़ोन पर बातचीत के दौरान, उन्होंने संत पापा फ्राँसिस के स्वस्थ होने की कामना की, यूक्रेनी लोगों के लिए परमधर्मपीठ के नैतिक समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया, और "रूस द्वारा अवैध रूप से निर्वासित और विस्थापित" बच्चों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए इसके प्रयासों को स्वीकार किया।

यह फ़ोन कॉल कीव और मॉस्को के बीच 30-दिवसीय युद्धविराम के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाले प्रस्ताव के मद्देनजर की गई है। क्रेमलिन इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है।

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने एक्स अकाउंट के एक पोस्ट में कार्डिनल पारोलिन के साथ बातचीत की खबर साझा की। वे जुलाई में यूक्रेन में कार्डिनल की यात्रा के दौरान भी मिल चुके थे। बाद में पत्रकारों के साथ अपनी दैनिक ब्रीफिंग के दौरान वाटिकन प्रेस ऑफिस के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने बातचीत की पुष्टि की।

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैंने वाटिकन सिटी के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से बात की। मैंने संत पापा फ्राँसिस के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और हमारे लोगों के लिए उनकी प्रार्थनाओं और नैतिक समर्थन के साथ-साथ रूस द्वारा अवैध रूप से निर्वासित और विस्थापित यूक्रेनी बच्चों की वापसी में उनके प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।"

उन्होंने कहा, "परमधर्मपीठ को रूसी जेलों और शिविरों में बंद यूक्रेनियों की एक सूची मिली है। हम उनकी रिहाई के लिए उनके समर्थन पर भरोसा करते हैं," उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैदियों की अदला-बदली और 30-दिवसीय युद्धविराम "एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति" प्राप्त करने की दिशा में "पहला ठोस कदम" होगा। उन्होंने पुष्टि की कि "यूक्रेन ये कदम उठाने के लिए तैयार है क्योंकि यूक्रेनी लोग किसी और से ज़्यादा शांति चाहते हैं।" राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि "शांति की राह में परमधर्मपीट की आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है।"

यह पहली बार नहीं है जब यूक्रेनी नेता ने रूस में जबरन ले जाए गए 19,000 से अधिक यूक्रेनी नाबालिगों की रिहाई सुनिश्चित करने और कैदियों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों के लिए सार्वजनिक रूप से परमधर्मपीठ को धन्यवाद दिया है। संघर्ष की शुरुआत के बाद से, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दों पर हस्तक्षेप के लिए वाटिकन कूटनीति से अपील की है। उन्होंने 2023 में संत पापा फ्राँसिस के साथ अपने पहले युद्धकालीन मुलाकात के दौरान और फिर 11 अक्टूबर, 2024 को उनकी सबसे हालिया बैठक के दौरान इन अनुरोधों को दोहराया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संत पापा से चार बार मुलाकात की है, जिनमें से तीन वाटिकन में और एक दक्षिणी इटली के पुलिया में जी 7 शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय बैठक के दौरान हुई।

2024 में, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दो रिडेम्प्टोरिस्ट पुरोहितों, इवान लेविट्स्की और बोहदान हेलेटा की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए परमधर्मपीठ के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भी एक्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में 29 जून, 2024 को कैदियों की अदला-बदली में रिहा कर दिया गया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कार्डिनल मत्तेओ मारिया जुप्पी के नेतृत्व वाले राजनयिक मिशन की भी प्रशंसा की, जिसका उद्देश्य संघर्ष में तनाव को कम करना था। कार्डिनल जुप्पी के मिशन में न केवल कीव बल्कि मॉस्को, वाशिंगटन और बीजिंग की यात्राएँ भी शामिल थीं, जहाँ उन्होंने राजनीतिक और कलीसिया के प्रतिनिधियों दोनों के साथ बातचीत की।

जैसा कि कार्डिनल पारोलिन ने कई मौकों पर कहा है कि कार्डिनल ज़ुप्पी के मिशन ने कैदियों के आदान-प्रदान और यूक्रेनी बच्चों के स्वदेश वापसी के लिए एक तंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा प्रस्तावित एक पहल मॉन्ट्रियल में शांति सूत्र सम्मेलन के दौरान, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए वाटिकन के विदेश सचिव, महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर ने भी इसकी पुष्टि की। चर्चा का एक केंद्रीय विषय दस-बिन्दु शांति सूत्र में चौथा प्रस्ताव था: "सभी कैदियों और निर्वासितों की रिहाई।"

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने इस बात पर जोर दिया कि कीव और मॉस्को में कार्डिनल जुप्पी के मिशन का प्राथमिक केंद्र मानवीय सहायता रही है। उनके प्रयासों से बच्चों के प्रत्यावर्तन के लिए एक रूपरेखा की स्थापना हुई है और दोनों पक्षों के बीच सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान हुआ है, जिसमें यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष विस्वालदास कुलबोकास और रूस के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष जोवानी डी'एनिएलो की ऑनलाइन बैठकें शामिल हैं।

