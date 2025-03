रोमन कूरिया की आध्यात्मिक साधना : द्वितीय मृत्यु

फादर रोबेर्तो पसोलिनी ओएफएम कैप

पवित्र बाइबिल मानव इतिहास को अनंत जीवन की प्रतिज्ञा और मृत्यु की वास्तविकता के बीच तनाव के रूप में वर्णित करता है। इस्राएल, अपनी निष्ठा और बेवफ़ाई के साथ, इस संघर्ष को मूर्त रूप देता है, लगातार प्रतिज्ञात देश की तलाश करता है। संत पौलुस मनुष्यों के बारे में मरते हुए, लेकिन जीवित होने की बात करते हैं (2 कुरिं 6:9), जो अस्तित्व के विरोधाभास को व्यक्त करता है।

नबी एज़ेकिएल ने सूखी हड्डियों की घाटी के अपने दिव्यदर्शन के साथ इस स्थिति का वर्णन किया है (एज़े 37): इस्राएल एक खुली हवा में कब्रिस्तान के रूप में दिखाई देता है, जिसमें जीवन या आशा नहीं है। ईश्वर नबी को हड्डियों से भविष्यवाणी करने का आदेश देते हैं, जो फिर से खुद को इकट्ठा करतीं और उनमें मांस आ जाता है, लेकिन जब तक आत्मा उन में प्राण नहीं डालता तब तक वे बिना बेजान रहती हैं।

नबी का दिव्यदर्शन केवल इस्राएलियों के निर्वासन से लौटने का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह मानवीय स्थिति को दर्शाता है: अक्सर, हम भी बेजान जीवन जीते हैं। सूखी हड्डियाँ "पहली मृत्यु", आंतरिक मृत्यु का प्रतीक है, जो भय, उदासीनता और आशा की कमी में प्रकट होती है। पाप करने के बाद आदम और हेवा के साथ भी यही हुआ: उनका शरीर जीवित था, लेकिन ईश्वर से अलग।

केवल ईश्वर की आत्मा ही हमें एक बार फिर सच्चा जीवन दे सकती है। हालाँकि, एक "दूसरी मृत्यु" भी है, जिसे अक्सर अनन्त विनाश के रूप में समझा जाता है, लेकिन इसे शारीरिक मृत्यु के रूप में भी देखा जा सकता है। जो लोग पहले से ही पहली मृत्यु - भय, अहंकार और नियंत्रण के भ्रम पर काबू पा चुके हैं - वे बिना किसी भय के दूसरी मृत्यु का सामना कर सकते हैं। संत फ्राँसिस असीसी ने भाई सूर्य के भजन (कैंटिकल ऑफ ब्रदर सन) में इस बात को स्पष्ट किया है, जो ईश्वर में मृत्यु को गले लगानेवालों की प्रशंसा करते हैं।

प्रकाशना ग्रंथ पुष्ट करता है कि "विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी।" (प्रकाशना 2:11): जो विश्वास और आशा में जीता है, वह इससे कुचले बिना पार हो सकता है। एजेकिएल का दिव्यदर्शन हमें सिखाता है कि पुनरुत्थान पहले ही शुरू हो चुका है: ईश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए हमारे मरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि हमें वर्तमान में ही इसे प्रदान करते हैं, यदि हम उनकी आत्मा का स्वागत करते। असली सवाल यह है: क्या हम सूखी हड्डियाँ बने रहना चाहते हैं, या खुद को सच्चे जीवन से पुनर्जीवित होने देना चाहते हैं?

उपदेश मंगलवार 11 मार्च को सुबह 9.00 बजे दिया गया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here