रोमन कूरिया के लिए आध्यात्मिक साधना : प्रथम मृत्यु

वाटिकन न्यूज

फादर रॉबर्टो पासोलिनी, ओएफएम कैप

हम यह पहचानने में क्यों संघर्ष करते हैं कि अनन्त जीवन पहले ही शुरू हो चुका है? बाइबल बताती है कि शुरू से ही, मनुष्य ईश्वर के कामों के प्रति असंवेदनशील और शत्रुतापूर्ण रहा है। पुराने नियम के नबियों ने लोगों की "नई चीजों" को देख पाने में असमर्थ होने् की निंदा की, जिन्हें ईश्वर पूरा कर रहे थे, जबकि येसु ने खुद अपने श्रोताओं में समझ की कमी को देखते हुए दृष्टांतों में बात की। यह उनके संदेश को सरल बनाने के लिए नहीं था, बल्कि मानव हृदय की कठोरता को उजागर करने के लिए था, जो पूर्ण जीवन की संभावना के लिए बंद है।

नया नियम इस स्थिति का वर्णन एक विरोधाभासी कथन के साथ करता है: हम पहले से ही मर चुके हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। मृत्यु न केवल जीवन की अंतिम घटना (शारीरिक मृत्यु) है, बल्कि एक वास्तविकता भी है जिसका हम पहले से ही अनुभव कर रहे हैं जो अपने लिए घेरा बना लेने के कारण हमें जीवन को अनन्त रूप में समझने से रोकता है जिसे ईश्वर हमें देना चाहते हैं। उत्पत्ति इस संवेदनशीलता के नुकसान का वर्णन करती है जिसे परंपरा ने "मूल पाप" कहा है: जीवन को एक उपहार के रूप में प्राप्त करने के बजाय, मनुष्य इसे अपने नियंत्रण करना चाहती है, ईश्वर द्वारा निर्धारित सीमा को पार कर जाती है। इसका परिणाम सांप द्वारा वादा की गई स्वतंत्रता नहीं, बल्कि शर्म और भटकाव की भावना है।

यह पहली "आंतरिक मृत्यु" हमारे भीतर की गहरी शून्यता का सामना करने के बजाय, अपनी छवि, भूमिका और सफलताओं के साथ अपनी कमजोरियों को छिपाने के हमारे निरंतर प्रयासों में प्रकट होती है। फिर भी, बाइबिल में, ईश्वर इस स्थिति से चिंतित नहीं दिखते: उनकी पहली प्रतिक्रिया मानव की तलाश करना है, यह पूछते हुए कि, "तुम कहाँ हो?" (उत्पत्ति 3:9)। यह दर्शाता है कि आंतरिक मृत्यु अंत नहीं, बल्कि मुक्ति की यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु है।

यह तर्क काईन और हाबिल की कहानी में भी दिखाई देता है: ईश्वर भाईचारे को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन काईन को उसके अपराध के बावजूद बचाते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी "पहली मृत्यु" एक अंत नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता के रूप में अनन्त जीवन को फिर से खोजने का अवसर है, न कि केवल एक भविष्य। येसु स्वयं हमें जीवन की त्रासदियों को निंदा के संकेतों के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन के अवसरों के रूप में व्याख्या करने के लिए आमंत्रित करते हैं (लूका 13:4-5)।

ईश्वर हमारी आंतरिक मृत्यु को हार के रूप में नहीं, बल्कि एक नए अस्तित्व के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में देखते हैं। अनंत जीवन के लिए वास्तविक बाधा शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि यह पहचानने में हमारी असमर्थता है कि हम पहले से ही एक ऐसी वास्तविकता में डूबे हुए हैं जो समय से परे है - यदि हम इसे ईश्वर के प्रति विश्वास और खुलेपन के साथ जीने का चुनाव करते हैं।

