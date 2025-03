वाटिकन में आध्यात्मिक साधनाः अनन्त जीवन में आशा

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 14 मार्च 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): वाटिकन के सन्त पापा पौल षष्टम भवन में इन दिनों जारी आध्यात्मिक साधना के अवसर पर उपदेशक फादर रोबेर्तो पासोलीनी ने अनन्त जीवन में आशा को कभी न खोने का सन्देश दिया।

वाटिकन स्थित परमधर्मपीठीय रोमी कार्यालयों में सेवारत धर्माधिकारियों को सम्बोधित कर फादर पासोलीनी ने कहा कि अनन्त जीवन में आशा जीवन की कठिनाइयों से उभरने तथा चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है।

उन्होंने कहा, भौतिक रूप से मानवता गिरावट से चिह्नित है, लेकिन एक आंतरिक नवीनीकरण भी है जो दिन-प्रतिदिन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी विलीन होता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में उसकी नियति महान् है: ईश्वर ने हमें पुनरुत्थान के लिए बनाया है, और यह कोई काल्पनिक स्वप्न नहीं है, बल्कि पूर्णता की ओर बुलाए गए अस्तित्व का स्वाभाविक तर्क है।

फादर पासोलीनी ने कहा कि ख्रीस्त के क्रूस और पुनःरुत्थान के रहस्य में प्रभु ईश्वर प्रेम की अपनी योजना पूर्णता तक ले गये। उन्होंने कहा, क्रूस की स्पष्ट हार वास्तव में एक ऐसे पिता का रहस्योद्घाटन है जो अपनी सन्तानों का परित्याग नहीं करते। अस्तु, यह स्पष्ट है कि हमारा जीवन संयोग पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि यह दत्तक ग्रहण और मुक्ति की परियोजना का हिस्सा है जो हमें अनंत काल के लिए ईश्वर की प्रिय संतान बनाती है।

उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं - खुशियाँ, दुख, जीत और असफलताएँ - वह सब एक सतत परिवर्तन का हिस्सा है, एक बीज के समान जो मरकर नया जीवन उत्पन्न करता है। अतः हमारी नियति भी, भले ही हम मृत्यु की दहलीज पार कर लें, एक नये और गौरवशाली जीवन के प्रति लक्षित हैं।

वाटिकन के उपदेशक फादर पासोलीनी ने कहा कि यह परिवर्तन न केवल भविष्य में है, बल्कि अभी से शुरू हो रहा है। वस्तुतः, यूखारिस्त में एक रहस्यमय आदान-प्रदान होता है: हम अपना जीवन ईश्वर को अर्पित करते हैं और बदले में स्वयं मसीह को प्राप्त करते हैं, जो हमें अपने प्रेम में परिवर्तित कर देते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक ख्रीस्तयाग के अवसर पर हम जो कुछ भी हैं, वह सब मसीह के जीवन में ले लिया जाता है, जो उसे अपने साथ पिता के समक्ष लाते हैं। यह कोई प्रतीकात्मक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के परिवर्तन की एक वास्तविक प्रक्रिया है, जो हमें वर्तमान में ही अनन्त जीवन में भागीदार बनाती है।

इस तथ्य की ओर फादर पासोलीनी ने ध्यान आकर्षित कराया कि हम यह तो नहीं जानते कि अंत में चीजें किस प्रकार बदलेंगी, तथापि, हमारा भाग्य शून्यता नहीं, बल्कि आशा से भरा भविष्य है। यह निश्चितता सब कुछ बदल देती है। इसीलिये हमारा जीवन एक निरर्थक फिल्म नहीं है, बल्कि एक असाधारण निर्देशक द्वारा लिखित और निर्देशित कृति है, जो हमें अनंत काल पर अपनी दृष्टि केंद्रित करने और विश्वास के साथ उसकी ओर चलने के लिए आमंत्रित करती है।

उन्होंने स्मरण दिलाया कि यह एक वास्तविक तथ्य है कि ईश्वर ने सन्तान स्वरूप हमारी सृष्टि की इसलिये आज हम जो कुछ देख रहे हैं वह पहले से ही अद्भुत है: हम ईश्वर की प्रिय सन्तान हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं, जो सदा-सर्वदा के लिए ईश्वर के लिए जी रहे हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here