चालीसा का दूसरा मनन-चिंतन : सत्य और प्रेम कोई थोपा हुआ नहीं है

वाटिकन सिटी, शनिवार 29 मार्च 2025 : शुक्रवार 28 मार्च को वाटिकन के संत पापा पॉल षष्टम हॉल में रोमन कूरिया के सभी सदस्यों के लिए चालीसा काल 2025 के अपने दूसरे मनन-चिंतन में, फादर रॉबर्टो पासोलिनी, येसु के सार्वजनिक कार्यों के कई कम ज्ञात पहलुओं पर विचार करते हैं, जो एक ऐसे दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं जिसका उद्देश्य "खुद के लिए और उन लोगों के लिए एक गहन स्वतंत्रता प्राप्त करना है जिनके सामने हम खुद को सेवा की भावना में रखते हैं।"

रोमन कूरिया के उपदेशक फादर पासोलिनी ने कहा कि अपने प्रेरितिक कार्यों की शुरुआत में, येसु ने भीड़ द्वारा दिखाए गए प्रशंसा और उत्साह को तुरंत स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, "येसु हमारी सहज स्वीकृति को तुरंत स्वीकार करने का प्रलोभन नहीं दिया," बल्कि "वास्तविक विश्वास के विकास" को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद में कुछ हद तक आरक्षित रहे। फिर कनानी महिला के प्रकरण की ओर मुड़ते हुए, जिसने येसु से अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कहा, (मत्तीः15, 23-24) फादर पासोलिनी ने स्वीकार किया कि येसु की शुरुआती प्रतिक्रिया असंवेदनशील, यहां तक ​​कि निराशाजनक लग रही थी। येसु की स्पष्ट रूप से खारिज करने वाली टिप्पणियों से पीछे हटने के बजाय, महिला ने "बड़ी गरिमा के साथ" अपना अनुरोध दोहराया। प्रभु ने उसके जवाबों में "उस विश्वास की एक विशाल अभिव्यक्ति को देखा जो मुक्ति और चंगाई प्राप्त करने में सक्षम है।

अंत में, रोटियों और मछलियों के चमत्कार के वृत्तांत (योहनः 6, 14) में येसु ने "भीड़ से खुद को अलग करने की अपनी क्षमता" का प्रदर्शन किया।

फादर पासोलिनी ने जोर देकर कहा कि लोग चमत्कार से प्रभावित थे, क्योंकि उनकी भूख मिटी, उन्होंने चमत्कार के पूरे महत्व को नहीं समझा था। शिष्य, खुद निराश होकर, गलील की झील को पार करने के लिए येसु को छोड़कर चले गए, लेकिन एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। "जो कुछ हुआ वह उनके आंतरिक उथल-पुथल और उत्तेजना को दर्शाता है।" फादर पासोलिनी ने कहा, "येसु से खुद को दूर करने के प्रयास ने उन्हें बहुत बुरे तूफान में डाल दिया है।"

हालाँकि, येसु उनसे मिलने के लिए पानी पर चलते हुए उनके पास जाते हैं; शिष्यों की तरह, हमें "उनके साथ संवाद की इच्छा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि उनका प्रकाश हमारे अंधकार को एक बार फिर से रोशन कर सके।"

उपदेशक आगे कहते हैं कि यह पहलू, सुसमाचारों में बार-बार आने वाली मौखिक तौर-तरीकों में भी स्पष्ट है, जिसके अंतर्गत हम धीरे-धीरे अनिवार्यता से काल्पनिकता की ओर बढ़ते हैं, ताकि चुनाव की आवश्यकताओं, स्वतंत्र और सचेतन प्रेम को केंद्र में रखा जा सके। फादर पासोलिनी कहते हैं कि वास्तव में प्रभु यह अपेक्षा नहीं करते कि उनके बच्चे हमेशा उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार और उत्सुक रहें; इसके विपरीत, उन्हें चिंता है कि यदि ऐसे बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, तो वे स्वयं को बेकार की संतुष्टि के घेरे में बंद कर लेंगे, स्वयं की तथा दूसरों की अपेक्षाओं के गुलाम बन जाएंगे। इसके बजाय, अपनी इच्छाओं को ईमानदारी से व्यक्त करने का साहस रखने से एक महान जीवन का द्वार खुलता है और वह परमेश्वर के राज्य के करीब पहुँचता है। फादर पासोलिनी ने अपना प्रवचन अंत करते हुए कहा, "क्योंकि सत्य और प्रेम को स्वयं को थोपने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण जुड़ाव के साथ परिपक्व होने की प्रतीक्षा करना आता है।" और "इस तरह से ईश्वर ने उस दुनिया को बचाया है और बचाना जारी रखते हैं जिसमें हम रहते हैं।"

