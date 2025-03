कूरिया का आध्यात्मिक साधना : अंत ही शुरुआत होगी

फादर रॉबर्टो पासोलिनी, ओएफएम. कैप

वाटिकन सिटी, सोमवार 10 मार्च 2025 (वाटिकन न्यूज) : मसीह के पुनरुत्थान पर आधारित कलीसिया के विश्वास ने हमेशा दुनिया को मृत्यु के बाद जीवन की आशा दी है। हालाँकि, समय के साथ, यह वादा फीका पड़ गया है और आज इसे इतना अधिक चुनौती नहीं दी जाती जितनी कि इसे अनदेखा किया जाता है। इस उदासीनता के सामने, विश्वासियों को अनन्त जीवन के मूल्य और सुंदरता को फिर से खोजने तथा इसके वास्तविक अर्थ को पुनर्स्थापित करने के लिए बुलाया जाता है, यह कार्य जुबली के इस पवित्र वर्ष में और संत पापा द्वारा अनुभव की जा रही गहरी पीड़ा के दौरान और भी अधिक ज़रूरी है।

हम अनन्त जीवन पर आध्यात्मिक साधना की यात्रा शुरू करना चाहते हैं जो ख्रीस्तीय प्रकाशना से प्रेरित है। हम काथलिक कलीसिया (सीसीसी) की धर्मशिक्षा से कुछ संक्षिप्त अंशों को लेते हुए चिंतन की शुरू करते हैं, जो ईशशास्तरीय विचारों का एक सुलभ सारांश प्रदान करता है। सीसीसी मृत्यु को अंत के रूप में नहीं बल्कि मसीह के साथ संवाद में अनन्त जीवन के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करता है। यह अवधारणा रोमियों के पत्र में निहित है, जहां संत पौलुस ने पुष्टि की है कि बपतिस्मा के माध्यम से हम मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के सहभागी होते हैं, इस प्रकार नए जीवन तक पहुँच प्राप्त करते हैं।

धर्मशिक्षा के अनुसार, मृत्यु वह क्षण है जब विशेष निर्णय होता है, जो ईश्वर की कृपा की स्वीकृति या अस्वीकृति का मूल्यांकन करता है। हालाँकि, मुक्ति केवल उन लोगों के लिए आरक्षित नहीं है जिन्होंने औपचारिक रूप से मसीह को जाना है: द्वितीय वाटिकन परिषद स्वीकार करती है कि जो लोग ईश्वर की तलाश में ईमानदारी से अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, वे भी अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। सीसीसी इस बात पर जोर देती है कि अंतिम निर्णय केवल बाहरी कृत्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि प्यार के आधार पर जीया जाता है, जो क्रूस के संत जॉन के विचार को प्रतिध्वनित करता है: "जीवन की शाम को, हमें हमारे प्यार के आधार पर आंका जाएगा।"

मानवता की अंतिम नियति में तीन संभावनाएँ शामिल हैं: स्वर्ग, शाश्वत दंड (नरक), और अंतिम शुद्धि (शुद्धि का स्थान)। स्वर्ग मानव अस्तित्व की अनंत पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है, मसीह के साथ एक शाश्वत संवाद जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान पाता है। दूसरी ओर, नरक को ईश्वर से निश्चित अलगाव के रूप में वर्णित किया गया है, फिर भी कलीसिया ने कभी भी निश्चितता के साथ यह घोषित नहीं किया है कि वहाँ किसी को दंडित किया गया है। अंत में, शोधन स्थान को उन लोगों के लिए शुद्धि की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो ईश्वर की कृपा में होने के बावजूद अभी तक स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हैं। शायद यह इस अंतिम "नियति" में है कि हम ख्रीस्तीय रहस्योद्घाटन की मौलिकता पाते हैं। शुद्धि के अंतिम "क्षण" की संभावना ईश्वर के असीम प्रेम के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करने का अवसर है।

जीवन की अनंतता पर कलीसिया का चिंतन भय पैदा करने के लिए नहीं बल्कि आशा को पोषित करने के लिए है, इस बात पर जोर देते हुए कि हमारा भाग्य उस स्वतंत्रता पर निर्भर करता है जिसके साथ हम प्रेम में जीना चुनते हैं। सच्ची शुद्धि परिपूर्ण बनने में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम के प्रकाश में खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने में है, इस भ्रम पर काबू पाने में कि हमें मुक्ति पाने के लिए "कुछ और" होना चाहिए।

हम अक्सर परिपूर्ण होने की आवश्यकता से ग्रस्त रहते हैं, फिर भी सुसमाचार हमें सिखाता है कि सच्ची "अपूर्णता" नाजुकता नहीं बल्कि प्रेम की कमी है। हम शोधन स्थान (पार्गेटरी) को खुद को इस डर से मुक्त करने के अंतिम अवसर के रूप में मान सकते हैं कि हम जो हैं उसे शांति से स्वीकार करें, इसे दूसरों के साथ संबंध और संवाद के स्थान में बदल दें। शोधन स्थान को "क्षण" के रूप में समझा जा सकता है जिसमें हम अंततः ईश्वर को कुछ साबित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और बस खुद को प्यार करने की अनुमति देते हैं।

अनंत काल, इसलिए, केवल एक भविष्य का पुरस्कार नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो यहाँ से शुरू होती है, जिस हद तक हम मसीह के साथ प्रेम और संगति में जीना सीखते हैं। आखिरकार, हमारा भाग्य भय में नहीं बल्कि आशा में लिखा गया है। मृत्यु एक हार नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब हम अंततः ईश्वर का चेहरा देखेंगे और पाएंगे कि अंत... केवल शुरुआत थी।

अनन्त जीवन की आशा

संत पापा और रोमन कूरिया का आध्यात्मिक साधना 2025

1. अंत ही शुरुआत होगी

(रविवार, 9 मार्च, शाम 5:00 बजे)

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here