कूरिया का आध्यात्मिक साधना: सभी न्याय का अंत

फादर रॉबर्टो पासोलिनी, ओएफएम. कैप

वाटिकन सिटी, सोमवार 10 मार्च 2025 (वाटिकन न्यूज) : संत मत्ती के सुसमाचार में वर्णित और माइकल अंजेलो के प्रसिद्ध भित्तिचित्र में चित्रित अंतिम न्याय के दृष्टांत को आमतौर पर दया के आह्वान के रूप में व्याख्या दी जाती है।

हालांकि, एक करीबी विश्लेषण एक आश्चर्यजनक परिप्रेक्ष्य को प्रकट करता है: यह पारंपरिक अर्थों में एक न्याय नहीं है, बल्कि एक घोषणा है जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पहले से ही जी गई वास्तविकता को उजागर करती है।

स्वर्गराज्य में प्रवेश करने का मानदंड धार्मिक संबंध नहीं है, बल्कि हमारे सबसे छोटे भाइयों और बहनों के लिए ठोस प्रेम है, जो सुसमाचार के दृष्टिकोण से, मसीह के शिष्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

ख्रीस्तियों की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल अच्छा करना नहीं है, बल्कि दूसरों को ऐसा करने में सक्षम बनाना है।

इसके अलावा, दृष्टांत न्याय की सामान्य समझ को उलट देता है: धर्मी और दुष्ट दोनों राजा के शब्दों पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं, यह दर्शाता है कि उनके बीच किया गया अच्छा काम सभी ने स्वाभाविक रूप से और अत्यधिक ध्यान के बिना किया था।

इससे पता चलता है कि अनंत जीवन तक पहुँच नैतिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, बल्कि बिना किसी गणना के प्रेम में जीने की क्षमता पर निर्भर करती है।

धर्मशिक्षा में कहा गया है कि, समय के अंत में, ईश्वर का राज्य पूरी तरह से प्रकट होगा, मानवता और ब्रह्मांड को "नए आकाश और नई पृथ्वी" में बदल देगा। (सीसीसी 1042-1044)

यह आशा मसीह की प्रतिज्ञा में निहित है, जो हमें इस दृष्टिकोण के साथ अभी भी जीने के लिए बुलाती है - प्रदर्शन की चिंता के साथ नहीं, बल्कि इस भरोसे के साथ कि ईश्वर स्वयं हमारी मानवता को अपनी छवि और समानता में बदल देगा, जो कि शुरू से ही मौजूद प्रेम की योजना के अनुसार है।

येसु ने अनंत जीवन की घोषणा एक भविष्य और दूर की वास्तविकता के रूप में नहीं की, बल्कि एक ऐसी स्थिति के रूप में की जो उन लोगों के लिए पहले से ही सुलभ है जो उसके वचन को सुनते हैं और पिता पर विश्वास करते हैं। (योहन 5:24) सुसमाचार हमें यह पहचानने के लिए आमंत्रित करता है कि अनंत जीवन पहले ही शुरू हो चुका है; यह हमारे जीने और प्यार करने के तरीके में प्रकट होता है, जो खुद को ईश्वर की बदलती उपस्थिति के लिए खोलता है।

अंतिम निर्णय का असली आश्चर्य यह पता लगाना होगा कि ईश्वर को हमसे कोई और अपेक्षा नहीं थी, सिवाय इसके कि हम खुद को पूरी तरह से उनके बच्चों के रूप में पहचानें, जो पहले से ही उसके अनंत काल में डूबे हुए हैं।

अनन्त जीवन की आशा

संत पापा और रोमन कूरिया का आध्यात्मिक साधना 2025

2रा उपदेश - 'सभी न्याय का अंत'

(सोमवार, 10 मार्च, सुबह 9:00 बजे)

