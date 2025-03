कूटनीति में असमर्थ होती जा रही दुनिया में पुनः शस्त्रीकरण पर सवाल

अंद्रेया तोरनियेली

"शस्त्रास्त्रों के लिए आर्थिक संसाधनों में वृद्धि एक बार फिर राज्यों के बीच संबंधों का एक साधन बन गई है, जो दर्शाती है कि शांति केवल तभी संभव और प्राप्त करने योग्य है जब यह उनके अधिकार के संतुलन पर आधारित हो। यह सब भय और आतंक पैदा करता है और सुरक्षा को भारी जोखिम में डालता है क्योंकि यह भूल जाता है कि कैसे 'किसी संयोग और अप्रत्याशित परिस्थिति से आगजनी शुरू हो सकती है'"।

ये शब्द करीब दो साल पहले पोप फ्राँसिस ने पाचेम इन तेरिस की 60वीं वर्षगांठ पर कहे थे, और यूरोप की स्थिति के मद्देनजर ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यूरोपीय आयोग ने एक योजना की घोषणा की है जिसके तहत यूरोपीय संघ की रक्षा के लिए करीब 800 बिलियन यूरो जुटाए जाएंगे। "रीआर्म यूरोप" इस योजना का नाम है, जो हाल के दिनों के "भय और आतंक" के दुखद क्षणों की याद दिलाता है।

पिछले तीन वर्षों में, दुर्भाग्य से, यूरोप ने कूटनीतिक पहल करने में भी असमर्थता प्रदर्शित की है। यह केवल यूक्रेन को हथियार आपूर्ति करने में सक्षम प्रतीत हुआ है, जिस पर रूसी सैनिकों ने अन्यायपूर्ण हमला किया है, लेकिन खूनी संघर्ष को समाप्त करने के लिए ठोस वार्ता के रास्तों का प्रस्ताव करने और उनका पालन करने में सक्षम नहीं है। और अब, अन्य विश्व शक्तियों द्वारा इसी तरह की पहल का अनुसरण करते हुए, यूरोप हथियारों में 800 बिलियन यूरो की अत्यधिक राशि का निवेश करने की तैयारी कर रहा है। इन निधियों का उपयोग गरीबी से लड़ने, हिंसा और दुःख के कारण अपने देश से भागनेवाले लोगों की परिस्थिति में सुधार लानेवाले कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने, कल्याण, शिक्षा और स्कूलों को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी के लिए एक मानवीय भविष्य सुनिश्चित करने, या बुजुर्गों की सहायता करने के लिए नहीं किया जा रहा है।

इसके बजाय, उनका इस्तेमाल शस्त्रागारों को भरने और इस तरह हथियार निर्माताओं की जेबें भरने के लिए किया जा रहा है, भले ही यूरोपीय संघ के देशों द्वारा सैन्य खर्च पहले से ही रूसी संघ से अधिक है। क्या यह वास्तव में पुराने महाद्वीप और पूरी दुनिया के लिए शांति और समृद्धि का भविष्य सुनिश्चित करने का मार्ग है? क्या हथियारों की दौड़ वास्तव में हमारी सुरक्षा की गारंटी देती है? क्या यह वास्तव में हमारी जड़ों और मूल्यों को फिर से खोजने और पुनः प्राप्त करने की कुंजी है?

अंततः भुखमरी को समाप्त करने और दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक कोष की स्थापना करने के बजाय - सैन्य खर्च का एक निश्चित प्रतिशत प्रयोग करके - जैसा कि पोप ने जयंती वर्ष के लिए प्रस्तावित किया था, नए हथियारों का भंडार बनाने की योजना बनाई जा रही है, जैसा कि पहले से ही भंडारण में मौजूद परमाणु शस्त्रागार मानवता को कई बार नष्ट करने में सक्षम तबाही फैलाने के लिए पर्याप्त खतरा नहीं थे। मानो एक दशक पहले पोप द्वारा भविष्यवाणी की गई कि "तीसरा विश्व युद्ध टुकड़ों में लड़ा जा रहा है" टालने के लिए वास्तविक खतरा नहीं था। शांति प्रयासों और वार्ता में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाने के बजाय, यूरोपीय संघ केवल पुनः शस्त्रीकरण के विस्तार में एकीकृत होने का जोखिम उठा रहा है।

यह एक बार फिर पोप फ्राँसिस द्वारा अप्रैल 2022 में कहे गए "युद्ध की पद्धति" को दर्शाता है, जो "हथियार खरीदने के लिए निवेश करने" की ओर ले जाता है, यह कहते हुए कि "हमें अपनी रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है।" पोप ने शांति के लिए "सद्भावना की लहर" के नुकसान की ओर इशारा किया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद की अवधि की विशेषता बताई थी। उन्होंने खेद के साथ कहा कि "सत्तर साल बाद, हम वह सब भूल चुके हैं... युद्ध की पद्धति फिर से लागू हो गया है। हम दूसरी पद्धति की कल्पना करने में असमर्थ हैं। हम अब शांति की पद्धति के बारे में सोचने के आदी नहीं हैं।"

क्या ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो पुनः शस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस भावना को पुनर्जीवित करें और यूक्रेन तथा अन्य संघर्षों में युद्ध को समाप्त करने हेतु बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हों? दो साल पहले बुडापेस्ट में बोलते हुए पोप फ्राँसिस ने यूरोपीय और वैश्विक नेताओं के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल रखे थे। उन्होंने 1950 में रॉबर्ट शूमैन द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराया था: "एक संरचित और महत्वपूर्ण यूरोप सभ्यता जो योगदान दे सकता है, वह शांतिपूर्ण संबंधों के संरक्षण के लिए अपरिहार्य है," क्योंकि "विश्व शांति को रचनात्मक प्रयासों के बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, जो इसे खतरे में डालनेवाले खतरों के अनुपात में हो।" पोप ने फिर पूछा: "वर्तमान समय में, वे खतरे वास्तव में बहुत हैं; लेकिन मैं खुद से पूछता हूँ, खासकर युद्धग्रस्त यूक्रेन के बारे में सोचते हुए, शांति के लिए रचनात्मक प्रयास कहाँ हैं?"

व्हाइट हाउस में नेतृत्व परिवर्तन के साथ अपेक्षित और पूर्वानुमानित भू-राजनीतिक बदलाव पोप द्वारा सुझाए गए तरीकों के अनुसार एक आम पहल की ओर ले जा सकता था, जिसका उद्देश्य ख्रीस्तीय यूरोप के केंद्र में हो रहे नरसंहार को समाप्त करना था। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा: "सभी पक्षों की भागीदारी से प्रामाणिक शांति उत्पन्न होती है। हर किसी के पास कुछ होना चाहिए; समझौते में, किसी के पास सब कुछ नहीं हो सकता है, और सभी को बातचीत करने के लिए तैयार होना चाहिए। अन्यथा, शांति कभी भी स्थिर और स्थायी नहीं होगी। हमें इस दृष्टिकोण पर वापस लौटना चाहिए; अन्यथा, दुनिया एक जंगल बन जाएगी, जिसमें संघर्ष और मृत्यु तथा विनाश के भयानक परिणामों के अलावा कुछ नहीं होगा।"

"यूरोप को पुनः हथियारबंद करो" के बजाय, क्या आज की एकमात्र वास्तविक योजना, एकमात्र यथार्थवादी अपील "यूरोप के लिए शांति" नहीं होनी चाहिए? हम यह सवाल पोप के शब्दों को दोहराते हुए पूछते हैं, जो उन्होंने पिछले रविवार को जेमेली अस्पताल में अपने कमरे से कहे थे: "यहाँ से, युद्ध और भी बेतुका लगता है।"

