संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के विश्वपत्र 'इवांजेलियुम विताए' 'की 30वीं वर्षगांठ

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 26 मार्च 2025 : 25 मार्च 2025, मानव जीवन के मूल्य और अनुल्लंघनीयता पर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के विश्वपत्र ‘इवेंजेलियुम विताए’ (जीवन का सुसमाचार') की 30वीं वर्षगांठ थी। इस अवसर पर, लोकधर्मी, परिवार और जीवन के लिए गठित विभाग ने विश्वपत्र के 31वें पैराग्राफ से 'जीवन हमेशा अच्छा होता है' शीर्षक एक प्रेरितिक रूपरेखा प्रकाशित की, जिसमें बताया गया है कि कलीसिया किस तरह 'मानव जीवन के प्रेरितिक देखभाल' को बढ़ावा दे सकती है, जिसका उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और सांस्कृतिक संदर्भों में इसका बचाव, सुरक्षा और संवर्धन करना है, खासकर जहां मानवाधिकारों का अक्सर उल्लंघन होता है।

यह खंड अंग्रेजी, इतालवी और पुर्तगाली में विभाग की वेबसाइट पर मुफ्त उपयोग और डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, और निकट भविष्य में फ्रेंच और स्पानिश में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल केविन फैरेल ने इस कार्य का परिचय देते हुए बताया कि किस तरह सभी स्थितियों और अवस्थाओं में जीवन की सुरक्षा की जानी चाहिए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "ऐसे समय में जब मानव गरिमा का अत्यंत गंभीर उल्लंघन हो रहा है, तथा कई देश युद्ध और सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं - विशेष रूप से हमें महिलाओं, जन्म से पहले और बाद में बच्चों, किशोरों, विकलांग लोगों, बुजुर्गों, गरीबों और प्रवासियों के जीवन की वास्तविक देखभाल करनी होगी...।"

इसके अलावा, कार्डिनल इस बात पर जोर देते हैं कि यह "व्यवहार में लाने" के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे हाल ही में धर्म के सिद्धांत के लिए गठित विभाग की घोषणा ‘डिग्नितास इनफिनिता’ में भी दोहराया गया है, कि प्रत्येक व्यक्ति के पास "एक अनंत गरिमा है, जो उसके अस्तित्व में अविभाज्य रूप से निहित है, जो हर परिस्थिति, स्थिति या दशा में और उससे परे प्रबल होती है जिसका व्यक्ति कभी भी सामना कर सकता है।"

"इसलिए," कार्डिनल फैरेल ने पुष्टि की, "हर व्यक्ति के जीवन का हमेशा सम्मान, सुरक्षा और बचाव किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत, जो केवल तर्क से भी पहचाना जा सकता है, हर देश, गाँव और घर में लागू किया जाना चाहिए।"

प्रेरितिक ढांचा, जो धर्माध्यक्षों के साथ चल रही बातचीत का परिणाम है, दुनिया भर के धर्मप्रांतों में व्यापक तरीके से मानव जीवन की प्रेरितिक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए एक अद्यतन विधि प्रस्तुत करता है। इस कारण से, विभाग प्रत्येक धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्मसंघी पुरुष और महिला और लोकधर्मी को इस प्रेरितिक ढांचे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और "मानव जीवन की एक जैविक और संरचित प्रेरितिक देखभाल विकसित करने का प्रयास करता है," जो "कर्मचारियों, शिक्षकों, माता-पिता, युवा लोगों और बच्चों को हर मानव जीवन के मूल्य का सम्मान करने के लिए सही प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here