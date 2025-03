पुनः शस्त्रीकरण और परमाणु छत्र, संत पापा फ्राँसिस के शब्द

अंद्रेया तोर्नेल्ली - सम्पादकीय विभाग के निर्देशक

वाटिकन सिटी, शनिवार 15 मार्च 2025 (वाटिकन न्यूज) : वाटिकन रेडियो, वाटिकन न्यूज के सम्पादकीय विभाग के निर्देशक अंद्रेया तोर्नेल्ली ने भारी निवेश के साथ पुनः शस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों को पुनः लॉन्च करने के प्रस्ताव पर संत पापा के संदेशों पर चिन्तन करते हुए कहा है कि युद्ध की हवाएं, भारी निवेश के साथ पुनः शस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों को पुनः लॉन्च करने के प्रस्ताव... जिस तरह से यूरोप और दुनिया में हथियारों की दौड़ को प्रस्तुत किया गया है, वह वास्तव में चौंकाने वाला है, मानो यह एक अनिवार्य रूप से आवश्यक परिप्रेक्ष्य हो, एकमात्र व्यवहार्य परिप्रेक्ष्य हो।

वर्षों की मौन कूटनीति और वार्ता क्षमता के अभाव के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि एकमात्र व्यवहार्य रास्ता पुनः शस्त्रीकरण ही है।

एल्काइड डी गासपरी जैसे संस्थापक, जिन्होंने एक आम यूरोपीय सेना के निर्माण का समर्थन किया था, का हवाला बहुत अलग पहलों को उचित ठहराने के लिए दिया जाता है, जो यूरोपीय संघ को नायक के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत राज्यों को नायक के रूप में देखते हैं। हम पुनः "परमाणु छत्र" और "निवारक" के बारे में बात कर रहे हैं, जो शीत युद्ध के सबसे बुरे परिदृश्यों को वापस ले आता है, लेकिन पिछली शताब्दी की तुलना में अधिक अस्थिरता और अनिश्चितता के माहौल में, तथा तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है।

हाल के वर्षों में, संत पापा फ्राँसिस ने भविष्यसूचक स्पष्टता के साथ खतरे को निकट आते देखा है। उनके शब्द हमें इस क्षण को समझने में मदद करते हैं जिसमें हम जी रहे हैं। आइये, हम उनकी आवाज बनें, जो जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं और अपनी पीड़ा को प्रभु को चढ़ाते हुए विश्व में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

संत पापा फ्राँसिस ने नवंबर 2017 में कहा था, "यह एक तथ्य है कि हथियारों की दौड़ का कोई अंत नहीं है और हथियारों के आधुनिकीकरण और विकास की लागत, न केवल परमाणु हथियार, राष्ट्रों के लिए एक बड़ा खर्च है, जिससे पीड़ित मानवता की वास्तविक प्राथमिकताओं - जैसे गरीबी के खिलाफ लड़ाई, शांति को बढ़ावा देना, शैक्षिक, पारिस्थितिक और स्वास्थ्य परियोजनाओं का कार्यान्वयन और मानव अधिकारों का विकास - को पीछे रखना पड़ता है। ऐसे हथियार जिनका प्रभाव मानव जाति के विनाश के रूप में है, सैन्य स्तर पर भी अतार्किक है।"

नवंबर 2019 में, परमाणु बम से शहीद हुए शहर नागासाकी से, रोम के धर्माध्यक्ष ने कहा: “मानव हृदय की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक शांति और स्थिरता की इच्छा है। परमाणु हथियार और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों का कब्ज़ा इस इच्छा का सबसे अच्छा जवाब नहीं है; वास्तव में, ऐसा लगता है कि वे लगातार उसकी परीक्षा ले रहे हैं। हमारी दुनिया भय और अविश्वास की मानसिकता द्वारा समर्थित झूठी सुरक्षा के आधार पर स्थिरता और शांति की रक्षा और गारंटी देने की इच्छा के विकृत द्वंद्व में रहती है, जो लोगों के बीच संबंधों को विषाक्त कर देती है और किसी भी संभावित संवाद को रोकती है।"

उन्होंने आगे कहा: “अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता, पारस्परिक विनाश के भय या पूर्ण विनाश के खतरों पर आधारित किसी भी प्रयास के साथ असंगत है; वे आज और कल के सम्पूर्ण मानव परिवार में परस्पर निर्भरता और सह-जिम्मेदारी द्वारा आकारित भविष्य की सेवा में एकजुटता और सहयोग की वैश्विक नैतिकता के आधार पर ही संभव है।"

नवंबर 2019 में फिर से, हिरोशिमा से, संत पापा फ्राँसिस ने संत पापा पॉल षष्टम के शब्दों को याद किया, कि सच्ची शांति केवल निरस्त्रीकरण से ही हो सकती है: “ अगर हम वास्तव में अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अपने हाथों से हथियारों को गिरने देना चाहिए: "कोई भी आक्रामक हथियारों हाथ में लिए प्यार नहीं कर सकता है।" (संत पापा पॉल षष्टम, संयुक्त राष्ट्र को संबोधन, 4 अक्टूबर 1965 10) जब हम हथियारों के तर्क के आगे समर्पण कर देते हैं और संवाद के अभ्यास से खुद को दूर कर लेते हैं, तो हम दुखद रूप से भूल जाते हैं कि हथियार, मृत्यु और विनाश का कारण बनने से पहले ही, बुरे सपने पैदा करने की क्षमता रखते हैं, "उनके लिए भारी व्यय की आवश्यकता होती है, वे एकजुटता और उपयोगी कार्य की परियोजनाओं को अवरुद्ध करते हैं, वे लोगों के मनोविज्ञान को विकृत करते हैं।" (इबिद, 5) यदि हम संघर्ष समाधान के लिए वैध उपाय के रूप में लगातार परमाणु युद्ध की धमकी का प्रयोग करते रहेंगे तो हम शांति का प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं? दर्द की यह खाई आपको उन सीमाओं की याद दिलाती रहे जिन्हें कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। सच्ची शांति केवल निःशस्त्र शांति ही हो सकती है।"

उन्होंने आगे कहा कि संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी की आवाज़ "उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती और जो हमारे समय में व्याप्त बढ़ते तनावों, मानव सह-अस्तित्व को ख़तरे में डालने वाली अस्वीकार्य असमानताओं और अन्यायों, हमारे आम घर की देखभाल करने में गंभीर असमर्थता, हथियारों का निरंतर और अनियमित सहारा लेने को लेकर चिंता और पीड़ा से देखते हैं, मानो ये शांति के भविष्य की गारंटी दे सकते हैं।"

फिर न केवल परमाणु हथियारों के उपयोग की बल्कि उनके कब्जे की भी निंदा की गई, जो अभी भी दुनिया के शस्त्रागार में इतनी शक्ति भर चुके हैं कि वे दर्जनों बार मानवता को नष्ट करने में सक्षम हैं: “मैं दृढ़ विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूँ कि युद्ध के प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग, आज पहले से कहीं अधिक, एक अपराध है, न केवल मनुष्य और उसकी गरिमा के खिलाफ, बल्कि हमारे आम घर में भविष्य की हर संभावना के खिलाफ। युद्ध प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग अनैतिक है, ठीक उसी तरह जैसे परमाणु हथियारों को रखना अनैतिक है, जैसा कि मैंने दो साल पहले कहा था। इसके लिए हमारा न्याय किया जाएगा।"

समाचार पत्र “दोमानी” द्वारा उद्धृत अमेरिकी वैज्ञानिकों के संघ के अनुसार, यूरोप में फ्रांस के नियंत्रण में 290 परमाणु हथियार हैं, तथा ग्रेट ब्रिटेन के नियंत्रण में 225 परमाणु हथियार हैं। लगभग सभी परमाणु हथियार - 88% - संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के शस्त्रागार में हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 5,000 से अधिक हथियार हैं। कुल मिलाकर, 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम हैं, जिनमें पहले से उल्लेखित देशों के अलावा चीन, भारत, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और इजरायल भी शामिल हैं। अब ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से भी हजार गुना अधिक विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम हैं। प्रश्न उठता है: क्या हमें वास्तव में और भी अधिक हथियारों की आवश्यकता है? क्या सचमुच यही अपना बचाव करने का एकमात्र तरीका है?

संत पापा फ्राँसिस ने छह वर्ष पहले नागासाकी में कहा था, "काथलिक कलीसिया लोगों और राष्ट्रों के बीच शांति को बढ़ावा देने के निर्णय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है: यह एक ऐसा कर्तव्य है जिसके प्रति वे ईश्वर और इस धरती के सभी पुरुषों और महिलाओं के समक्ष खुद को बाध्य महसूस करते हैं... इस विश्वास के साथ कि परमाणु हथियारों के बिना एक विश्व संभव और आवश्यक है, मैं राजनीतिक नेताओं से कहता हूँ वे यह न भूलें कि ये हमारे समय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से हमारी रक्षा नहीं करते हैं।"

