कार्डिनल गाम्बेत्ती: संत पापा की वापसी उनके लिए आशा का प्रतीक है, जो दुख का सामना कर रहे हैं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 24 मार्च 2025 : "संत पापा के घर वापस आने पर हमें बहुत खुशी है, और हम माता मरियम के साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रिय भाइयो और बहनो, हम एक बार फिर यहाँ प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, अपने प्रिय संत पापा फ्राँसिस के साथ दिल और आत्मा से एकजुट हैं, जिनकी बीमारी के इस दौर में कलीसिया ने बड़ी आस्था के साथ प्रतीक्षा की है। उनकी घर वापसी, यहाँ वाटिकन में, कलीसिया के हृदय में, उन सभी के लिए आशा का संकेत हो, जो इस समय साहस और विश्वास के साथ दुख की घड़ी का सामना कर रहे हैं।" ये वे शब्द हैं जिनके साथ वाटिकन महागिरजाघर के प्रधानयाजक, कार्डिनल माउरो गाम्बेत्ती ने रविवार शाम को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में संत पापा के लिए रोजरी प्रार्थना की अगुवाई की, जिन्हें एक महीने से अधिक समय तक जेमेली अस्पताल में रहने के बाद छुट्टी दे दी गई।

वाटिकन महागिरजाघऱ के प्रवेश द्वार में स्थापित कलीसिया की माता मरियम की प्रतिमा के समक्ष, महागिरजाघर के प्रधानयाजक, कार्डिनल माउरो गाम्बेत्ती ने अन्य कार्डिनलों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, रोमन कूरिया और रोम धर्मप्रांत की धर्मबहनों तथा सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में रोजरी प्रार्थना का नेतृत्व किया, जो मशाल की रोशनी में माता मरिया की मध्यस्ता से पेत्रुस के उत्तराधिकारी के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए। डॉक्टरों के संकेत के अनुसार, संत पापा कुछ महीनों तक स्वास्थ्य लाभ में रहेंगे। महिमा के भेद पर रोजरी प्रार्थना और साल्वे रेजिना के गान के बाद, लोरेटो की लिटनी के अंत में, अनुष्ठानकर्ता ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे हमें “हमेशा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आनंद लेने” की शक्ति प्रदान करें, “हमें उन बुराइयों से बचाएं जो अब हमें दुखी करती हैं” और हमें “कभी न समाप्त होने वाली खुशी” की ओर ले जाएं। अंत में सभा ने 'ओरेमस प्रो पोंटिफ़िस' (आइये हम संत पापा के लिए प्रार्थना करें) का गान किया और कार्डिनल ने आशीर्वाद देकर सभा को विदा किया।

