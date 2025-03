जीवन के लिए परमधर्मपीठीय अकादमी ने 'दुनिया का अंत?' विषय पर आम सभा का आयोजन किया

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, सोमवार 3 मार्च 2025 : जीवन के लिए परमधर्मपीठीय अकादमी की 2025 की आम सभा, "दुनिया का अंत? संकट, जिम्मेदारियाँ, उम्मीदें" विषय पर केंद्रित है, जो 3-5 मार्च को रोम में परमधर्मपीठीय पैट्रिस्टिक संस्थान ऑगुस्टिनियानुम में हो रही है।

सोमवार को वाटिकन प्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रस्तुत किया गया, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता, ग्रहविज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, जीवविज्ञानी, पुरामानवविज्ञानी, धर्मशास्त्री और इतिहासकार एक साथ आए।

संत पापा ने सभा के प्रतिभागियों को प्रोत्साहन का संदेश भेजा था, जिसे प्रेस कार्यालय ने सोमवार को प्रकाशित किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, वाटिकन प्रेस कार्यालय के उप निदेशक, क्रिस्टीन मर्रे ने स्वीकार किया कि सभी लोग संत पापा फ्राँसिस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वे रोम के जेमेली अस्पताल में द्विपक्षीय निमोनिया के लिए उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. कारिको ने इस मुलाकात पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, खास तौर पर दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बीच बहुत सी ऐसी समानताएं हैं जो वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम बनाती हैं।

विशेष रूप से, डॉ. कारिको ने चर्चाओं को आगे बढ़ाने और साथ मिलकर समाधान अपनाने के प्रति अपनी महान आशावादिता का उल्लेख किया।

प्रोफेसर गुइडो टोनेली ने समय के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार किया और बताया कि इन परिवर्तनों के कारण हमारे जीवन में "मौलिक परिवर्तन" कैसे आया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि, कई जोखिमों को शामिल करने के बावजूद, तकनीकी प्रगति मानवता के लिए संभावनाओं और विकास की प्रचुरता प्रस्तुत करती है।

प्रोफेसर हेंक टेन हैव ने एक शैक्षिक परिप्रेक्ष्य पेश किया, जिसमें कहा गया कि अध्ययनों से पता चलता है कि कितने युवा भविष्य के बारे में बहुत निराशावादी हैं। इसे देखते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस विनाश और निराशा के परिप्रेक्ष्य का समाधान प्रदान करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो, एक नई घटना नहीं है, बल्कि पहले भी दूर हो चुकी है। इसलिए, उन्होंने इन दृष्टिकोणों को ऐतिहासिक संदर्भ में रखने की आवश्यकता को समझाया।

पुरस्कार विजेता सिस्टर जुस्टिना होल्हा होलुबेट्स ने यूक्रेन के नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के वंशानुगत पैथोलॉजी संस्थान के ल्वीव मेडिकल जेनेटिक सेंटर में एक नैदानिक​​मनोवैज्ञानिक के रूप में और "पेरिनैटल हॉस्पिस - इंप्रिंट ऑफ लाइफ" के अध्यक्ष के रूप में अपने अनुभव पर विचार व्यक्त किया।

जबकि उन्होंने माना कि डॉक्टरों के बीच अक्सर जन्मजात और वंशानुगत दोषों को दर्शाने वाले कुछ प्रसवपूर्व निदान अक्सर गर्भपात की ओर ले जाते हैं, फिर भी ऐसे जोड़े हैं जो गर्भपात न करने और गर्भावस्था को जारी रखने का फैसला करते हैं।

उन्होंने बताया कि गैर-लाभकारी संगठन "पेरिनैटल हॉस्पिस - इम्प्रिंट ऑफ़ लाइफ", यूक्रेन में प्रसवकालीन उपशामक देखभाल प्रदान करके उन सभी यूक्रेनी जोड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है जो खुद को इस स्थिति में पाते हैं।

2013 में अपनी गतिविधि शुरू करने और 2017 से ल्वीव में काम करने के बाद, संगठन ने यूक्रेन के अन्य शहरों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है ताकि माता-पिता और उनके गंभीर रूप से बीमार बच्चों को उच्च योग्य और बहु-विषयक देखभाल प्रदान की जा सके।

पिछले दशक में, कई देशों के अनुभव के आधार पर, सिस्टर जुस्टिना ने कहा कि उन्होंने जागरूकता में वृद्धि देखी है कि प्रसवकालीन धर्मशाला बच्चों को सच्चे प्यार का स्थान प्रदान करती है, जिसमें पेशेवरों का एक समूह बच्चे के जन्म तक माता-पिता और रिश्तेदारों को सहायता प्रदान करता है।

उन्होंने बताया कि इस कार्य और प्रतिबद्धता के माध्यम से ऐसे दम्पतियों को चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर उचित सहायता प्रदान की जाती है।

