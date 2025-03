रोमन कूरिया की आध्यात्मिक साधना : अमर नहीं, शाश्वत

फादर रॉबर्टो पासोलिनी, ओएफएम कैप

हमारे युग ने अमरता का भ्रम पैदा किया है, जो प्रगति और खुशहाली से प्रेरित है, जो हमें मानवीय स्थिति की सीमाओं को अनदेखा करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ तक कि कलीसिया भी, कभी-कभी, ईश्वर के राज्य की विश्वसनीय गवाही देने के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करती है।

मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार नहीं करना, प्रतीक्षा की घड़ी को शांतिपूर्वक नहीं जी पाने और अति सक्रियता के प्रति हमारे जुनून एवं उन चीजों पर ध्यान देने में प्रकट होती है जहाँ वास्तविकता हमारा ध्यान खींचती है। मृत्यु के भय ने हमारे लिए निर्णायक विकल्प बनाना मुश्किल बना दिया है, अलगाव को बढ़ावा दिया है और हमेशा पहले से लिए गए निर्णयों को रद्द करने में सक्षम होने का भ्रम पैदा किया है।

समकालीन समाज ने उन रीति-रिवाजों और शब्दों को मिटा दिया है जो कभी लोगों को अर्थ और साहस के साथ मौत का सामना करने में मदद करते थे। आज, मीडिया मृत्यु को अक्सर तमाशा या चिकित्सा विज्ञान के लिए एक तकनीकी समस्या तक सीमित कर देता है। मृत्यु की अवधारणा से यह दूरी हमें जीवन और ख्रीस्तीय आशा के गहरे अर्थ को समझने से रोकती है। संत फ्राँसिस असीसी ने मानव सीमा को एक यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हुए जो अनन्त की ओर ले जाती है, इसे "बहन मृत्यु" कहते हुए एक क्रांतिकारी विकल्प पेश किया है।

पाप, जिसे स्वतंत्रता के दुरूपयोग के रूप में समझा जाता है, अक्सर जीवन की अनिश्चितता से बचने के प्रयास से उत्पन्न होता है। हालाँकि, एकमात्र सच्ची औषधि प्रेम है, जिसे ठोस तरीके से जिया जाना चाहिए, जैसा कि संत योहन के शब्दों से प्रमाणित होता है: "हम जानते हैं कि हम मृत्यु से जीवन में पहुँच गए हैं क्योंकि हम अपने भाइयों से प्रेम करते हैं" (1 यो.3:14)। अंत तक प्रेम करने का अर्थ है सीमाओं को स्वीकार करना और उन्हें बिना किसी शर्त के खुद को देने के अवसर में बदलना।

ख्रीस्त ने मृत्यु को समाप्त नहीं किया, बल्कि वे हमें यह दिखाने के लिए मृत्यु से गुज़रे कि इसे स्वीकारा और रूपांतरित किया जा सकता है। शरीरधारण न केवल पाप का जवाब है, बल्कि प्रेम का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके माध्यम से ईश्वर ने हमारे अस्तित्व को अपनाया है। संत मारकुस रचित सुसमाचार पाठ एक ऐसे ईश्वर के विरोधाभास को उजागर करता है जो क्रूस के माध्यम से बचाते हैं, यह बतलाता है कि हम अमर नहीं, शाश्वत हैं।

संत पौलुस ने गलातियों को ईश्वर के मुफ़्त उपहार पर भरोसा करने के बजाय भय और कानून पर आधारित विश्वास की ओर लौटने के जोखिम के बारे में चेतावनी दी है। संत योहन हमें आत्माओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, शरीरधारण को एक विचारधारा के रूप में नहीं बल्कि वास्तविकता को जीने के एक ठोस तरीके के रूप में पहचानते हैं। शरीरधारण हमें इस भरोसे में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है कि वास्तविकता, अपनी कठिनाइयों के बावजूद, ईश्वर के राज्य का स्थान है।

ईश्वर की संतान और एक-दूसरे के भाई-बहन के रूप में जीना एक ऐसा चुनाव है जिसे हर दिन नवीनीकृत किया जाना चाहिए, इस निश्चितता के साथ कि अंत तक प्रेम न केवल संभव है बल्कि पुरुषों और महिलाओं की अनगिनत पीढ़ियों ने इसे पहले ही देखा है। प्रेम के इस गीत को हम भी अपने जीवन के द्वारा गा सकते हैं।

