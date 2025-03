नोबेल विजेता ने दीर्घायु के लिए तीन सुझाव साझा किए

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 26 मार्च 2025 : रसायन विज्ञान में 2009 के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. वेंकटरमन रामकृष्णन ने चेतावनी दी है कि हम एक चौराहे पर हैं और सुझाव देते हैं कि अक्सर स्वस्थ और लंबे जीवन जीने का 'रहस्य' सबसे सरल समाधानों में निहित होता है। सोमवार को वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, उन्होंने यह अवलोकन किया, साथ ही दीर्घायु पर विचार करते समय उठाए गये प्रमुख प्रश्नों पर प्रकाश डाला।

नोबेल पुरस्कार विजेता जीवन के लिए पोंटिफिकल अकादमी के "वाटिकन दीर्घायु शिखर सम्मेलन: समय की घड़ी को चुनौती देना" में भाग लेने के लिए वाटिकन आये थे, जो सोमवार, 24 मार्च की दोपहर को रोम में पोंटिफिकल पैट्रिस्टिक इंस्टीट्यूट ऑगुस्टिनियनम में हुआ था, जिसे सोमवार सुबह वाटिकन प्रेस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था।

क्या आप हमें यह समझा सकते हैं कि आप इस वाटिकन शिखर सम्मेलन में भाग क्यों ले रहे हैं, और आप क्यों मानते हैं कि दीर्घायु एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका समाधान किया जाना चाहिए?

डॉ. वेंकटरामन रामकृष्णन: हम जीवन प्रत्याशा के मामले में एक चौराहे पर हैं। जीव विज्ञान ने लम्बी उम्र के कारणों को समझने में बहुत प्रगति की है और पहली बार यह देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हम विशिष्ट बीमारियों से निपटने के बजाय लम्बी उम्र के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके व्यापक सामाजिक और जैव चिकित्सा निहितार्थ हैं। साथ ही, अनुसंधान में बहुत सारा पैसा लगाया गया है, अक्सर, इसका एक बड़ा हिस्सा निजी निवेश से आता है और मुझे यह भी आश्चर्य होता है कि यह प्राथमिकताओं को कैसे विकृत कर रहा है। मुझे यह भी आश्चर्य होता है कि अगर सफलता मिलती है तो क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा और अगर हम सभी लंबे समय तक जीना शुरू कर दें तो समाज के लिए इसका क्या मतलब होगा, या क्या लंबे समय तक जीवित रहे बिना स्वस्थ रहना संभव है। मैं सवाल करता हूँ कि क्या यह वास्तव में संभव है। मुझे लगता है कि हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और इसका समाज पर प्रभाव पड़ता है, खासकर जहां दुनिया भर में जन्म दर गिर रही है। इसलिए, मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें कई लोग शामिल हैं जो जनसांख्यिकी से लेकर आणविक जीव विज्ञान से लेकर चिकित्सा विज्ञान तक, दीर्घायु के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। इसलिए, यह लोगों का एक अच्छा समूह है और उम्मीद है कि इससे कुछ दिलचस्प निकलेगा।

स्वस्थ, लंबा जीवन जीने और विशेष रूप से स्वस्थ जीवन जीने के मामले में, आपकी विशेषज्ञता इस तरह की प्रवृत्ति में योगदान दे सकता है?

डॉ. वेंकटरामन रामकृष्णन: खैर, मैंने 'हम क्यों मरते हैं' नामक एक पुस्तक लिखी है, और पुस्तक लिखने की प्रक्रिया में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि एक मध्यम और स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद की तिकड़ी (तीन बातें) शायद आज बाजार में उपलब्ध सप्लीमेंट या दवाओं से बेहतर है। अब इसमें आप सामाजिक अलगाव से बचना और जीवन में उद्देश्य की भावना रखना जोड़ सकते हैं, क्योंकि सामाजिक अध्ययनों से पता चला है कि ये दोनों ही बुढ़ापे में मृत्यु दर और स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। इसलिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि लोग कर सकते हैं जबकि पूरा बायोमेडिकल अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिक शक्तिशाली हस्तक्षेपों के साथ आने की कोशिश करता है।

क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे?

डॉ. वेंकटरामन रामकृष्णन: खैर, आप जानते हैं, हम वाटिकन की दिलचस्पी की वजह से यहाँ हैं। और, ज़ाहिर है, हर कोई जानता है कि संत पापा बहुत बीमार हैं और अभी-अभी ठीक हुए हैं। वे 88 साल के हैं और मैं कहूँगा कि उन्हें अपने डॉक्टरों की सलाह का पालन करने की ज़रूरत है; लेकिन जैसे-जैसे वे ठीक होते जाएँगे, मैंने जो तिकड़ी सुझाई है, वह उनके लिए काम करेगी, ठीक वैसे ही जैसे किसी और के लिए।

