रोमन कूरिया का आध्यात्मिक साधना : ‘पुनर्जन्म’

फादर रॉबर्टो पासोलिनी, ओएफएम. कैप

वाटिकन सिटी, बुधवार 12 मार्च 2025 (वाटिकन न्यूज़) : मुक्ति का मार्ग आध्यात्मिक पुनर्जन्म के रूप में प्रकट होता है, जिसे संत योहन के सुसमाचार में येसु और निकोदेमुस के बीच संवाद के माध्यम से दर्शाया गया है। येसु कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए, व्यक्ति को "ऊपर से जन्म लेना" चाहिए, एक ऐसी अवधारणा जो निकोदेमुस को भ्रमित करती है और एक गहन एवं मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता को उजागर करती है। यह परिवर्तन आसान नहीं है और अक्सर डर पैदा करता है, क्योंकि इसके लिए निश्चितताओं और गहरी जड़ें जमाए हुए आदतों को छोड़ना पड़ता है।

येसु बताते हैं कि यह पुनर्जन्म जल और आत्मा के माध्यम से होता है - यह बच्चे के जैविक जन्म की वापसी के रूप में नहीं बल्कि आत्मा की क्रिया के लिए एक नए खुलेपन के रूप में होता है। बहुत से लोग परिवर्तन से डरते हैं और पिछले अनुभवों से चिपके रहते हैं, लेकिन सच्चे पुनर्जन्म में ईश्वर पर भरोसा करना और खुद को अज्ञात क्षितिज की ओर ले जाने देना शामिल है। यह यात्रा रेगिस्तान में इस्राएल के पलायन की याद दिलाती है, जहाँ लोग मृत्यु से डरते थे लेकिन ईश्वर द्वारा दिए गए संकेत पर अपनी नज़र डालकर मुक्ति पा लेते थे। आज, उद्धार का संकेत क्रूस पर चढ़ाया गये मसीह हैं।

बपतिस्मा इस नए जीवन का प्रतीक है - एक तात्कालिक और दृश्यमान परिवर्तन के रूप में नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत के रूप में। हालाँकि, पूरे इतिहास में, बपतिस्मा की प्रभावशीलता कमज़ोर हो गई है, अक्सर यह विश्वास के सचेत विकल्प की तुलना में एक सांस्कृतिक संस्कार बन गया है। इससे कलीसिया के भीतर एक संकट पैदा हो गया है, जिसमें ख्रीस्तीय जीवन कई लोगों को दूरस्थ और अमूर्त लगता है।

येसु एक पूर्ण विकल्प की मांग करते हैं: उनके साथ रिश्ते को हर दूसरे बंधन से ऊपर रखना - दूसरों के लिए प्यार को अस्वीकार करने के रूप में नहीं बल्कि इस मान्यता के रूप में कि सच्चा जीवन केवल ईश्वर में ही पाया जाता है। इसके लिए जैविक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में "अपना जीवन खोने" का साहस चाहिए, ताकि इसे शाश्वत आयाम में फिर से खोजा जा सके।

अंत में, येसु ने महिला के प्रसव के रूपक का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि आध्यात्मिक पुनर्जन्म एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल के "गर्भ" से उभरने के लिए बुलाया गया है ताकि वह अनन्त जीवन की पूर्णता को अपना सके। असीसी के संत फ्रांसिस ऐसे व्यक्ति का उदाहरण हैं जिन्होंने मसीह में नए जीवन को पूरी तरह से अपनाने के लिए सभी सुख सुविधा और सुरक्षा को त्याग दिया।

अंततः, सच्चा पुनर्जन्म एक भ्रम नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए सुलभ वास्तविकता है जो खुद को आत्मा द्वारा परिवर्तित होने देते हैं, जो पहले से ही वर्तमान क्षण में अनंत काल के वादे को जी रहे हैं।

उपदेश बुधवार 12 मार्च, सुबह 9ः 00 बजे दिया गया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here