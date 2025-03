रोमन कूरिया का आध्यात्मिक साधना : ‘मरना या जीना?’

फादर रॉबर्टो पासोलिनी, ओएफएम. कैप

रोम, बुधवार 12 मार्च 2025 (वाटिकन न्यूज़) : हमारी यात्रा की असली चुनौती केवल मृत्यु से गुजरना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि अनंत जीवन यहीं और अभी शुरू होता है। हम अक्सर खुद को यह विश्वास दिलाकर धोखा देते हैं कि लोगों की केवल दो श्रेणियां हैं: जीवित और मृत। संत जोहन का सुसमाचार, लाजरुस के पुनरुत्थान के माध्यम से, इस दृष्टिकोण को चुनौती देता है: वास्तव में मृत केवल वे ही नहीं हैं जो सांस लेना बंद कर देते हैं, बल्कि वे भी हैं जो भय, शर्म और नियंत्रण में फंस जाते हैं। लाजरुस, दफन कपड़ों में लिपटा हुआ है जो उसकी हर गति को प्रतिबंधित करता है, हम सभी का प्रतिनिधित्व करता है जब हम अपेक्षाओं और कठोर प्रक्रियाओं में खुद को बंद कर देते हैं, तो अपनी आंतरिक स्वतंत्रता से संपर्क खो देते हैं।

मार्था और मरियम, अपने भाई की मृत्यु का सामना करते हुए, एक सशर्त विश्वास व्यक्त करते हैं: "हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, तो मेरा भाई न मरता।" (योहन 11:21) यह मानसिकता एक ऐसे ईश्वर के विचार को दर्शाती है जिसे हमें दर्द से बचाने के लिए हमेशा हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन येसु दुख को खत्म करने नहीं आया थे - वहे इसे बदलने आये थे: "मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ।" (योहन 11:25) तो, असली सवाल यह नहीं है कि हम मरेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम अभी मसीह और उसके वचन पर भरोसा करते हुए वास्तव में जी रहे हैं।

यह चुनौती रक्तस्राव से पीड़ित महिला की कहानी में भी दिखाई देती है, जो बारह वर्षों से पीड़ित थी, फिर भी उसने उपचार की तलाश में येसु के लबादे को छूने की हिम्मत की। (मारकुस 5:25-34) उसकी स्थिति पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करती है: हम उपचार चाहते हैं, हम जीवन चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर झूठी मूर्तियों पर भरोसा करते हैं जो हमें खाली छोड़ देती हैं। केवल मसीह के साथ संपर्क ही सच्ची चिकित्सा ला सकता है - न केवल शारीरिक बल्कि आंतरिक उपचार भी: भरोसा करने और स्वागत महसूस करने की क्षमता।

येसु महिला से कहते हैं: "बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है (मारकुस 5:34), यह दर्शाता है कि उद्धार ईश्वर का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह हमारी खुद को उनकी उपस्थिति के लिए खोलने की क्षमता में व्यक्त होता है। यही बात पापस्वीकार संस्कार और मेल-मिलाप के हर अनुभव पर लागू होती है: सिर्फ औपचारिक कार्य पर्याप्त नहीं है - हमारे दिलों को उस ईश्वर पर भरोसा फिर से खोजना होगा जो वास्तव में चाहते हैं कि हम जीवित रहें।

लाजरस को जीवन मिलना और रक्तस्राव से पीड़ित महिला का उपचार हमें एक मौलिक प्रश्न के साथ सामना कराता है: क्या हम मरने वाले हैं, जो अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या जीवित हैं, जिन्होंने पहले ही पुनरुत्थान का अनुभव करना शुरू कर दिया है? अनंत जीवन केवल भविष्य का इनाम नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे हम अभी चुन सकते हैं - स्वतंत्रता, आशा और ईश्वर पर भरोसा करके जो हमें पूर्णता के लिए बुलाते हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here