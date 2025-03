फादर पासोलिनी: बपतिस्मा स्वयं से बाहर आना, हृदयपरिवर्तन करना और वास्तविकता में बने रहना है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 22 मार्च 2025 : शुक्रवार की सुबह चालीसा 2025 के लिए अपने प्रथम मनन चिंतन में कैपुचिन फादर रॉबर्टो पासोलिनी ने कहा, "जयंती के पवित्र वर्ष के इस चालीसा में, हम मसीह में दृढ़ बने रहने के लिए बुलाये गये हैं, हमें अपने जीवन के लिए उनमें एक स्थिर और सुरक्षित संदर्भ बिंदु खोजना है।"

फादर पासोलिनी ने कहा, हालाँकि, यह दृष्टिकोण जितना आश्वस्त करने वाला है, "हम जानते हैं कि उनके साथ घनिष्ठ रूप से एक होने के लिए... हमें सुसमाचार के हृदयरिवर्तन की गतिशीलता का स्वागत करना चाहिए और पवित्र आत्मा को हमारी मानवता की रूपरेखा और सीमाओं को फिर से परिभाषित करने देना चाहिए।"

उन्होंने बताया कि ऐसा करने के लिए हमें स्वयं को मसीह के शिष्यों के रूप में स्थापित करना होगा, तथा उनके जीवन से सीखना होगा कि अनंत जीवन की ओर हमारी यात्रा के लिए “कौन से दृष्टिकोण आवश्यक हैं।”

फादर पासोलिनी ने जॉर्डन में बपतिस्मा और रेगिस्तान में प्रलोभन से शुरू करते हुए येसु के प्रेरितिक कार्यों की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, "मसीह का बपतिस्मा," "सिर्फ़ उनके जीवन की एक घटना नहीं है, बल्कि एक संकेत है जो हर विश्वासी की आध्यत्मिक यात्रा को रोशन करता है, कुछ अस्तित्वगत कार्यों को दर्शाता है जिन्हें करने के लिए हम बुलाये गये हैं।"

फादर पासोलिनी ने कहा, इनमें से पहला हैः दूसरों के लिए जगह बनाने के लिए खुद से बाहर जाने की क्षमता। येसु ने अपने बपतिस्मा में ऐसा किया, जिसमें उन्होंने "पूरी तरह से मानवीय स्थिति में खुद को ढाल दिया, हर इंसान के इतिहास और नाजुकता को पूरी तरह से साझा किया।"

दूसरा हृदय परिवर्तन : फादर पासोलिनी ने कहा कि इसमें "आंतरिक सत्यापन का एक निरंतर अभ्यास" शामिल है जिसमें हम खुद से पूछते हैं कि क्या हमने "सुसमाचार के तर्क को सही मायने में आत्मसात किया है।" उन्होंने कहा, हृदयपरिवर्तन “केवल एक नैतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह हमारे देखने, निर्णय लेने और प्रेम करने के तरीके में एक गहरा परिवर्तन है।”

अंत में, फादर पासोलिनी ने कहा, हम "वास्तविकता से भागे बिना या उसे परिशुद्ध किए बिना उसमें बने रहने के लिए बुलाये गये हैं।" अपने सांसारिक जीवन में, येसु ने "दुनिया के तनावों, परीक्षणों और विरोधाभासों" से बचने का प्रयास नहीं किया। फादर पासोलिनी ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला, "हम भी अपने समय में, जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों से भागे बिना येसु में दृढ़ रहने के लिए बुलाये गये हैं।" उन्होंने कहा, केवल इसी तरह से हम पहचान सकते हैं कि "हमारे मार्ग में" ईश्वर की उपस्थिति है, "जो हमें कभी नहीं छोड़ते, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं।"

