करुणा के मिशनरियों की जयन्ती दुनियाभर के 500 पुरोहितों को एक साथ लायेगी

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 27 मार्च 25 (रेई) : अमेरिका, इटली, पोलैंड, ब्राजील, स्पेन, फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी, स्लोवाकिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, यूक्रेन, कोलंबिया और भारत उन देशों में शामिल हैं, जहाँ से करूणा के लगभग 500 मिशनरी वाटिकन की यात्रा कर रहे हैं।

शुक्रवार, 28 मार्च से शुरू होकर रविवार तक चलनेवाला यह समारोह आशा को समर्पित पवित्र वर्ष के लिए निर्धारित प्रमुख कार्यक्रमों में से छठा कार्यक्रम है।

पोप फ्राँसिस, जो रोम के जेमेली अस्पताल में एक महीने से अधिक समय तक रहने के बाद संत मर्था आवास में वापस आ गए हैं, समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनसे लिखित संदेश मिलने की उम्मीद है।

करुणा के मिशनरियों की संख्या, जिनकी विशेष सेवा की स्थापना पोप ने 2015 में करुणा की असाधारण जयंती के दौरान बुल ऑफ इंडिक्शन के साथ की थी, लगातार बढ़ रही है। आज, दुनिया भर में 1,258 पुरोहितों की नियुक्ति हो चुकी है।

इन मिशनरियों को, "ईश प्रजा के लिए कलीसिया की ममतामय देखभाल के प्रतीक" (मिसेरिकोदिये वुलतुस, संख्या 18) के रूप में, परमधर्मपीठ के लिए आरक्षित पापों को भी क्षमा करने का विशेष अधिकार दिया गया है।

करुणा के मिशनरियों की जयंती शुक्रवार, 28 मार्च को सुबह 10 बजे, वाटिकन के पॉल षष्ठम सभागार में प्रार्थना के साथ शुरू होगी, जो मिशनरियों की चौथी विश्व बैठक का उद्घाटन भी होगा।

सुसमाचार प्रचार विभाग द्वारा आयोजित और हर दो साल में आयोजित होनेवाला यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "आशा के स्रोत के रूप में क्षमा" विषय पर केंद्रित होगा और इसे दो प्रारंभिक सत्रों में विभाजित किया जाएगा।

पहला भाग, जो ईशशास्त्रीय प्रकृति का है, सुबह 10:30 बजे सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिचेला द्वारा पेश किया जाएगा, जबकि दोपहर 12 बजे शुरू होनेवाला दूसरा सत्र प्रेरितिक कार्य के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।

कार्यक्रम के अगले भाग में करुणा के मिशनरियों के लिए शाम 4 बजे रोम के केंद्र स्थित संत अंद्रेया देला वाले महागिरजाघर में "प्रभु के लिए 24 घंटे" की प्रार्थना का आयोजन किया गया है।

पोप फ्राँसिस द्वारा 2013 में शुरू की गई प्रार्थना और मेल-मिलाप की यह पहल, शुक्रवार, 28 मार्च और शनिवार, 29 मार्च के बीच, चालीसा के चौथे रविवार की पूर्व संध्या पर दुनियाभर के धर्मप्रांतों में भी मनाई जाएगी।

इस बार, जयंती वर्ष के दौरान, पोप ने एक महत्वपूर्ण आदर्शवाक्य चुना है: "तुम मेरी आशा हो" (भजन 71:5)।

इस आयोजन का लक्ष्य कलीसिया के प्रेरितिक कार्य के जीवन में मेल-मिलाप के संस्कार को फिर से केंद्रित करना है।

पल्ली और ख्रीस्तीय समुदाय, विभाग के वेबसाइट से सामुदायिक उत्सव के लिए निःशुल्क निर्देशिका डाउनलोड कर सकते हैं।

शनिवार, 29 मार्च को, मिशनरियों को सुबह 9 से 11 बजे के बीच संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार की तीर्थयात्रा में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

इसके बाद, वे वाटिकन वाटिका में लूर्द की माता मरियम को समर्पित ग्रोटो में रोजरी माला विन्ती के लिए एकत्रित होंगे।

जुबली कार्यक्रम का समापन रविवार, 30 मार्च को सुबह 10 बजे संत अंद्रेया देला वाले महागिरजाघर में, सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिकेला की अध्यक्षता में पावन ख्रीस्तयाग के साथ होगा।

दोपहर में, मिशनरियों और भाग लेने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, पवित्र वर्ष के संगीत समारोहों का पाँचवाँ भाग "जुबली इज कल्चर" श्रृंखला के भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा: विश्व-प्रसिद्ध इतालवी संगीतकार एन्नियो मोरिकोन की स्मृति में एक निःशुल्क संगीत कार्यक्रम, का आयोजन किया जाएगा।

यह संगीत कार्यक्रम रोमा सिंफोनिएता ऑर्केस्ट्रा द्वारा, रोम के न्यू लिरिकल सिंफोनिक कोयर और रोम तोर वेर्गाता विश्वविद्यालय के "क्लाउडियो कैसिनी" कोयर के साथ मिलकर प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्यक्रम का संचालन गाब्रिएल बोनोलिस करेंगे जिसका प्रदर्शन रोम के केंद्र में विया देल कोर्सो पर स्थित संत अम्ब्रोजो और संत कार्लो अल कोर्सो के गिरजाघर में शाम 4 बजे होगा।

