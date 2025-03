रोम के “दोमुस स्पेई” में दुनिया भर से जुबली स्वयंसेवक आते हैं

वाटिकन न्यूज

रोम, शनिवार 8 मार्च 2025 : रोम के ऐतिहासिक केन्द्र की एक गली में, पियाज़ा वेनेज़िया से कुछ कदम की दूरी पर, एक चार मंजिला इमारत है, जिसके इंटरकॉम पर एक विशेष नाम लिखा है: दोमुस स्पेई, जिसका अर्थ है आशा का घर। एक धातु के गेट और विभिन्न गलियारों से गुजरते हुए आप लिफ्ट तक पहुंचते हैं जो आपको सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाती है। जब दरवाजे खुलते हैं, तो पहली चीज़ जो आपकी नज़र को आकर्षित करती है, वह है एक हरा चिन्ह, जो जुबली स्वयंसेवकों के जैकेट के समान रंग का है, जिस पर विभिन्न भाषाओं में "स्वागत है!" लिखा हुआ है। बाईं ओर, विभिन्न दरवाजों वाला एक लंबा गलियारा कमरों और भोजन कक्ष की ओर जाता है, जहाँ से संत पेत्रुस के "गुंबद" की झलक देखी जा सकती है। एक सौ बिस्तरों वाले इस भवन में इटली और विश्व भर से स्वयंसेवक आते हैं, जिन्होंने अपना कुछ समय इस जयंती वर्ष और उन तीर्थयात्रियों के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया है, जो रोम शहर में आ चुके हैं और आते रहे हैं।

"हमें 13,000 आवेदन प्राप्त हुए," स्वयंसेवी सेवा के समन्वयक मार्को लुचेंते बताते हैं, जो 8 और 9 मार्च को स्वयंसेवको की जयंती का अनुभव करेंगे। "हमारे यहां सभी महाद्वीपों से लोग आये हैं: सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका।" इस सप्ताह 45 स्वयंसेवक हैं, जो कम से कम एक सप्ताह की अल्प अवधि के लिए आये हैं, तथा 55 स्थायी स्वयंसेवक हैं, जो कम से कम तीन महीने की लम्बी अवधि के लिए आते हैं।

दोमुस स्पेई में दिन की शुरुआत कैंटीन में नाश्ते से होती है, सुबह 7.30 से 13.30 तक विया देल्ला कॉन्चिलियाज़ियोने में सेवा होती है, तथा उसके बाद दोपहर की सेवा होती है। कुछ रोम के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी सेवा देते हैं, जैसे कि फ्युमिचिनो हवाई अड्डा या तर्मिनी रेल्वेस्टेशन। शाम को दोमुस स्पेई में लौटकर, वे खाना खाते हैं और खेलने या बातचीत करने के लिए कमरों या कैंटीन में एकत्र होते हैं।

दोमुस को अपना घर बनाने वाले स्थायी स्वयंसेवकों में जोस मारिया इग्नासियो भी शामिल हैं। मूल रूप से लिस्बन के रहने वाले 25 वर्षीय कंप्यूटर वैज्ञानिक और कम्युनियन एंड लिबरेशन का सदस्य, उन्होंने विश्व युवा दिवस 2023 के दौरान अपने गृहनगर में स्वयंसेवा करने के बाद, दिसंबर 2024 से इस पवित्र वर्ष के अंत तक खुद को कलीसिया के लिए समर्पित किया है। जोस मुस्कुराते हुए बताते हैं कि उन्होंने जुबली स्वयंसेवक के लिए आवेदन किया क्योंकि "मैंने सोचा कि रोम शहर में एक अवधि के लए एक अच्छा पलायन हो सकता है।" यह उनके जीवन में, विशेषकर उनके काम में, अनुभव की गई “असंतोष” से मुक्ति का एक तरीका था। जोस का कहना है कि धीरे-धीरे,“पुनः खोजे गए” विश्वास ने उसका दृष्टिकोण बदल दिया है, वह समझ गया है कि “ईश्वर मेरे काम में भी है” और इसलिए, अब वह यह सेवा “कृतज्ञता के साथ” करता है।

पाविया प्रांत के गम्बोलो की 18 वर्षीय हाई स्कूल छात्रा मारिया का भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। उसने स्कूल की छुट्टियों के दौरान रोम में स्वयंसेवक के रूप में रहने का फैसला किया। लूर्द में बीमारों के परिवहन के लिए संघीय कार्य (ओएफटीए) और रेड क्रॉस में स्वैच्छिक सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों के लिए हमेशा समर्पित रहने वाली, मरिया बताती हैं कि इन सभी अनुभवों के पीछे "हमेशा एक प्रेम होता है, जरूरतमंदों के करीब रहने की जरूरत होती है, उन सभी तरीकों से जो वास्तव में संभव या व्यावहारिक हों।"। मरिया स्वीकार करती हैं कि इस छुट्टियों के सप्ताह को जयंती के लिए स्वयंसेवा में बिताना "मेरे सहपाठियों या दोस्तों के बीच बहुत आम विकल्प नहीं है", लेकिन वह कहती हैं कि वह ऐसा करना चाहती थीं, क्योंकि उन्होंने 2016 में दया की जयंती के दौरान यह सेवा करने वाले लोगों से बात की थी।

अब वह आशा करती है कि वह अपने सहपाठियों को भी अपने द्वारा अनुभव किए गए उत्साह के बारे में बता सकेगी और संभवतः उनमें से कुछ को भी ऐसा ही अनुभव करने के लिए प्रेरित कर सकेगी। हालांकि ये “व्यस्त दिन” हैं, और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मरिया कहती हैं: “मुझे लगता है कि मेरी अंतिम परीक्षाओं के बाद मैं युवा जयंती के लिए वापस आऊंगी, जो कि जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत के बीच होगा।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here