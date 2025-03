वाटिकन : ‘लैंगिक समानता के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण’

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 15 मार्च 2025 (रेई) : महिलाओं की स्थिति पर 69वाँ आयोग (सीएसडब्ल्यू 69) न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में चल रहा है, जिसमें 1995 के बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई के लिए मंच के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा और आकलन किया जाएगा, जो इस वर्ष अपनी 30वीं वर्षगांँठ मना रहा है।

बीजिंग में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाए गए इस अभूतपूर्व दस्तावेज ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार किया और यह वैश्विक लैंगिक नीति की आधारशिला बन गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मौलिक मानवाधिकार का मामला है।

न्यूयॉर्क में चर्चा की गई समीक्षा प्रक्रिया में वर्तमान चुनौतियों पर विचार-विमर्श शामिल है जो कार्रवाई के मंच के कार्यान्वयन में बाधा डालती है, जिसमें गरीबी और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, हिंसा और राजनीतिक भागीदारी तक चिंता के बारह महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित किया गया है।

वाटिकन का प्रतिनिधित्व प्रोफेसर गाब्रिएला गम्बिनो कर रही हैं, जो कि लोकधर्मी, परिवार और जीवन के लिए गठित विभाग की उप-सचिव हैं।

13 मार्च को सत्र को संबोधित करते हुए प्रोफेसर गम्बिनो ने पुरुषों और महिलाओं की समान गरिमा को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में दोहराया जो परिस्थितियों से परे है और मानवाधिकारों की मान्यता में निहित है।

हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि समानता को केवल कानूनी मान्यता के माध्यम से महसूस नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे ठोस सामाजिक और आर्थिक स्थितियों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जो महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हैं।

उन्होंने कहा कि सच्ची समानता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा गरीबी है, जो महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है और उनकी गरिमा को कम करती है। इस बुनियादी मुद्दे पर ध्यान दिए बिना, विकास और शांति प्राप्त नहीं की जा सकती।

"गरीबी उन्मूलन महत्वपूर्ण है, खासकर, इसलिए क्योंकि यह महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित करती है: अगर गरीबी के कारण महिलाओं की गरिमा पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो न तो विकास हो सकता है और न ही शांति आ सकती है।"

शिक्षा इससे बहुत करीबी से जुड़ी हुई है, जिसे उन्होंने लैंगिक समानता के लिए एक आवश्यक उपकरण बताया। शिक्षा न केवल महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाती है, बल्कि एक ऐसा माहौल पैदा करती है, जहाँ दोनों अपनी क्षमता का खुलकर प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही विचार, विवेक, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं।

प्रोफेसर गम्बिनो द्वारा संबोधित एक और महत्वपूर्ण पहलू परिवार और मातृत्व के संबंध में सांस्कृतिक बदलाव लाने के लिए राजनीतिक कार्रवाई का महत्व था।

इस संबंध में, उन्होंने कहा कि तीन दशक पहले की गई प्रतिबद्धताओं के बावजूद, परिवार की भूमिका की लगातार उपेक्षा की जा रही है और नीतियाँ महिलाओं को उनके पेशेवर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने में विफल रही हैं।

उन्होंने कहा, "महिलाओं को पारिवारिक जीवन और काम पर अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान नहीं की गई है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि दोनों ही समाज में योगदान करते हैं।"

इसके अलावा, उप-सचिव ने जीवन के अधिकार की रक्षा करने में विफलता की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, "सबसे बुनियादी मानव अधिकार, जीवन के अधिकार की रक्षा करने में विफलता रही है।"

अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए, प्रोफेसर गम्बिनो ने स्वीकार किया कि प्रगति हुई है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि "बहुत कुछ किया जाना बाकी है", पोप फ्राँसिस के शब्दों को याद करते हुए महिलाओं के लिए अवसरों की पूर्ण समानता की आवश्यकता बतलायी, जो एक अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया को बढ़ावा देने का एक साधन है।

