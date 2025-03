परमधर्मपीठ के राजदूतों ने पोप फ्राँसिस के लिए प्रार्थना की

वाटिकन न्यूज

रोम, मंगलवार, 4 मार्च 2025 (रेई) : सांता मारिया डेल अनिमा के रेक्टर माइकल मैक्स ने वाटिकन न्यूज़ को बताया, "मुझे लगता है कि यह दिलों को एक आम दिशा देने का एक बहुत ही सुंदर और गहरा प्रयास था।" "और अगर, राजनयिक कोर के रूप में, दिल कभी-कभी सांस्कृतिक, भाषाई रूप में, इस दुनिया में अलग-अलग लय के साथ धड़कते हैं, लेकिन जब वे पोप के लिए प्रार्थना में एक साथ आते हैं, तो उन्हें एक आम दिशा मिलती है। और मुझे विश्वास है कि इससे उन लोगों को ताकत मिलती है जो प्रार्थना करते हैं और उन लोगों को भी जिनके लिए वे प्रार्थना करते हैं।”

ख्रीस्तयाग इतालवी, जर्मन और लैटिन भाषा में अर्पित किया गया। रोम के केन्द्र में जर्मन भाषी गिरजाघर में आयोजित प्रार्थना में अन्य लोगों के अलावा, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, आर्मेनिया, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और अंगोला के राजदूतों ने भाग लिया उनके साथ तुर्की, बुल्गारिया, सेर्बिया और हैती के राजदूत भी आमंत्रित थे।

पोप फ्राँसिस 14 फरवरी से रोम के जेमेली अस्पताल में श्वसन संबंधी रोग का इलाज करा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने के आरंभिक दिनों में ही, परमधर्मपीठ स्थित अर्जेंटीना के दूतावास ने लोगों को अर्जेंटीना के पोप के स्वास्थ्य लाभ के लिए आयोजित एक समारोह में आमंत्रित किया था। सांता मारिया डेल अनिमा में पहल ऑस्ट्रिया के राजदूत मार्कस बर्गमैन और जर्मनी के बर्नहार्ड कोट्सच द्वारा की गई थी।

समारोह की अध्यक्षता कर रहे रेक्टर ने अपने प्रवचन में कहा, "पोप फ्राँसिस के रूप में हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो विशेष रूप से बीमार लोगों और समाज के हाशिये पर रहनेवालों के करीब हैं।" प्रार्थना “चिन्ताग्रस्त और परेशान हृदयों को आशावान बना देती है।” “अफवाह और अटकलों की बौछार” के विपरीत, प्रार्थना “एक व्यापक और गहरी धारा बनाने में सक्षम है जो शुष्क धरती को सींचती है और नई उर्वरता को संभव बनाती है।” यह धारा हमें और उन्हें भी अपने साथ ले जाती है जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं।”

सोमवार को पोप फ्राँसिस को श्वास लेने में दो बार कठिनाई महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें नॉन इनवेसिव यांत्रिक वेंटिलेशन पुनः शुरू करना पड़ा। उन्हें बुखार नहीं है वे सतर्क और उन्मुख हैं। एक सप्ताह से हर शाम 9 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की जा रही है।

