महाधर्माध्यक्ष गलाघेर शांति और विश्वास के संदेश के साथ हंगरी से रवाना हुए

वाटिकन न्यूज

बुडापेस्ट, सोमवार 31 मार्च 2025 (रेई) : राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए वाटिकन सचिव, महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर ने मध्य यूरोपीय राष्ट्र हंगरी की अपनी 27-30 मार्च की यात्रा अभी-अभी पूरी की है। इस दौरान, उन्होंने कई बैठकों में विश्वास के शब्द कहे और शांति का आह्वान किया, संत पापा फ्राँसिस का अभिवादन और आशीर्वाद दिया। उन्होंने 1930 से 1945 तक बुडापेस्ट के दिवंगत के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष एंजेलो रोट्टा की मृत्यु की 60वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव में भाग लिया, जिनका 1965 में निधन हो गया था और होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को बचाने के उनके प्रयासों के लिए याद वाशेम द्वारा उन्हें "राष्ट्रों के बीच न्याय परायण" के रूप में मान्यता दी गई थी।

28 मार्च को हंगरी के विदेश मामलों और व्यापार मंत्री पीटर सिज्जार्तो और दुनिया भर के हंगरी के राजदूतों के साथ मुख्य भाषण में महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने 'वैश्विक शांति स्थापना: संघर्ष समाधान में धर्म और कूटनीति की भूमिका' विषय पर बात की।

उन्होंने कहा कि यह चर्चा बहुत समयानुकूल है, खासकर तब जब "यूक्रेन में युद्ध ने यूरोपीय सुरक्षा की नींव हिला दी है, जबकि मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिसमें इजरायल-फिलिस्तीनी संकट सबसे आगे है।"

उन्होंने कहा कि हिंसा में हाल ही में हुई वृद्धि ने "एक बार फिर यह प्रदर्शित किया है कि ऐतिहासिक शिकायतें, क्षेत्रीय विवाद और धार्मिक तनाव किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे शांति की संभावना लगातार कम होती जा रही है।" साथ ही, उन्होंने दुख व्यक्त किया कि हम सीरिया, यमन और साहेल क्षेत्र में चल रही उथल-पुथल के साथ-साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को भी देख रहे हैं।

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने कहा, "ये संघर्ष बताते हैं कि अकेले पारंपरिक राजनीतिक समाधान अक्सर अपर्याप्त होते हैं। स्थायी, न्यायपूर्ण और दीर्घकालिक शांति प्राप्त करने के लिए गहन जुड़ाव की आवश्यकता है - ऐसा जुड़ाव जो न केवल कूटनीति को एकीकृत करता है, बल्कि नैतिक अनिवार्यताओं को भी एकीकृत करता है, जिन्हें धर्म ने लंबे समय तक कायम रखा है। इस संदर्भ में, वाटिकन विदेश सचिव ने याद दिलाया कि धर्म "विश्व की अधिकांश आबादी के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है" और "जब इसका उचित उपयोग किया जाता है, तो इसमें विभाजन को दूर करने, मेल-मिलाप को बढ़ावा देने और उस तरह के संवाद को प्रोत्साहित करने की शक्ति होती है, जिसे अकेले राजनीतिक व्यावहारिकता हासिल नहीं कर सकती।"

इसके बाद, महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने हंगरी के राजदूतों के वार्षिक सम्मेलन में भाग किया और बाद में महाधर्माध्यक्ष रोट्टा की मृत्यु के स्मरणोत्सव के प्रतिभागियों को संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान, उन्होंने पिछले वार्षिक हंगरी राजदूतों के सम्मेलन में भाग लेने के बाद बुडापेस्ट में फिर से आना एक सौभाग्य बताया।

उन्होंने रेखांकित किया कि "वैश्विक मामलों में इस निर्णायक क्षण में," परमधर्मपीठ राष्ट्रों के बीच शांति, न्याय और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है।

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने रेखांकित किया कि "वर्तमान सशस्त्र शत्रुताएँ जो हम देख रहे हैं - चाहे वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो, इज़राइल-हमास टकराव हो, सीरिया, यमन और लेबनान को शामिल करते हुए मध्य पूर्व में संघर्ष और अशांति हो, कांगो, सूडान और साहेल के लोकतांत्रिक गणराज्य सहित अफ्रीका के क्षेत्रों में निरंतर हिंसा हो या दुनिया भर में अन्य संकट हों," "न केवल भू-राजनीतिक चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि विनाशकारी मानवीय संकट भी हैं, जिनके लिए तत्काल और व्यापक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।"

महाधर्माध्यक्ष रोट्टा की मृत्यु के स्मरणोत्सव के दौरान, महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने संत पापा फ्राँसिस का हार्दिक आशीर्वाद दिया, जिन्होंने "इस समय में - युद्ध के कष्टों और आस-पास की भूमि में पीड़ा के बोझ तले दबे हुए लोगों के लिए " प्रार्थना की। उन्होंने कहा, "हमारी उत्कट प्रार्थनाएँ उस लंबे समय से प्रतीक्षित शांति के आगमन के लिए एक साथ उठती हैं।"

उन्होंने कहा, "इस पवित्र अवसर पर महाधर्माध्यक्ष एंजेलो रोट्टा का ज्वलंत उदाहरण हमें पीड़ितों और सताए गए लोगों की अडिग रक्षा में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेरित करता है,जसे हमारे प्रभु ने हमें शांति की रक्षा का पवित्र दायित्व सौंपा है, जो एक ऐसा खजाना है जिसे अथाह निष्ठा के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए।"

अंतिम दिन, रविवार, 30 मार्च को, उन्होंने बुडापेस्ट में संत स्टीफन महागिरजाघऱ में पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया। वहां उपस्थि सभी विश्वासियों को संत पापा फ्राँसिस का अभिवादन दिया और उनकी आध्यात्मिक निकटता और अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया।"

"संत पापा भी आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं के लिए आभारी हैं जो आपने इस पीड़ा और अस्पताल में भर्ती होने के दौरान की हैं और करते रहेंगे। जैसा कि वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं," उन्होंने आश्वस्त किया, "संत पापा आपको अपना आशीर्वाद भेजते हैं।"

महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने कार्डिनल एर्डो को पवित्र मिस्सा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने हेतु अपना आभार भी व्यक्त किया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here