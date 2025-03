महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला: ईश्वर की क्षमा हमारे जीवन को पुनर्स्थापित करती है

वाटिकन न्यूज

रोम, सोमवार 31 मार्च 2025 (रेई) : घर वापस लौटने वाले उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत में येसु ने इस बात को दिखाया कि ईश्वर का प्रेम कितना असीम है,” और यह प्रेम हमारे प्रेम से बहुत अलग है, "हमें अपने भीतर उसका स्वागत करने की आवश्यकता है, ताकि जब वह मेल-मिलाप की कृपा प्रदान करना चाहता है, तो हम उसके रहस्य की गहराई में प्रवेश कर सकें।"

धर्मप्रचार विभाग के लिए गठित विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट, महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिकेला ने आज सुबह, 30 मार्च को, चालीसा के चौथे रविवार को, मध्य रोम में संत अंद्रेया देल्ला वाल्ले महागिरजाघर में, करुणा के मिशनरियों की जयंती के लिए आयोजित पवित्र मिस्सा में अपने प्रवचन में इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

संत लूकस के सुसमाचार में वर्णित दृष्टांत में, महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने मिशनरियों और समारोह में एकत्रित हुए विश्वासियों को समझाया कि "येसु ईश्वर के बारे में अधिक मानवीय शब्दों और अधिक सार्थक लक्षणों के साथ बात नहीं कर सकते थे," ताकि "पिता के प्रेम और दया को आवाज़ दी जा सके।"

उन्होंने अपने और दोनों बेटों के बीच समान मनोभाव को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले बेटे की तरह, "जल्द या बाद में, हम सभी अपनी विरासत मांगते हैं," हम "स्वतंत्र, स्वायत्त होना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को नियंत्रित करना चाहते हैं," जिसके परिणामस्वरूप विफलता का सामना करना पड़ता है।

क्योंकि "ईश्वर और उनके घर, कलीसिया से दूर," हम अंततः "एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करते हैं जो हमें बेकार चीजें करने, व्यर्थ विचार रखने और प्रेम के स्रोत से दूरी बनाये रखने के लिए प्रेरित करता है।"

महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने बताया कि दूसरा बेटा, "हम सभी की तरह ही" अपने भाई की वापसी पर "क्रोध और आक्रोश के साथ" प्रतिक्रिया करता है।

महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने कहा कि उसकी तरह, हमारी कई सालों की वफ़ादार सेवा के लिए, हम सेवा की नि:शुल्कता को भ्रमित करने और इसे ईश्वर के खिलाफ विद्रोह के हथियार में बदलने का जोखिम उठाते हैं।

महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने कहा कि पिता की प्रतिक्रिया से, 'बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो, और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है', हमारा पाप प्रकट होता है। "हम 'ईश्वर के साथ निकटता के मूल्य' को नहीं समझते हैं।"

पुरोहितों को संबोधित करते हुए, महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने इस बात पर जोर दिया कि "जब हम अपने प्रेरितिक कार्यों के आदी हो जाते हैं, तो सब कुछ स्पष्ट, दोहराव वाला हो जाता है," और हम "उनके साथ संवाद की भावना" का आनंद लेने में विफल हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम "हर दिन उनके साथ रहने के लिए हमें दी गई कृपा के बारे में जागरूक होते," तो पुरोहित का अस्तित्व पिता के प्रेम की एक पारदर्शी अभिव्यक्ति होगी।

इसलिए, "हम ईश्वर के साथ दृढ़ रहने और उनके साथ सब कुछ साझा करने के लिए बुलाये गये है।"

धर्मप्रचार विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट ने सभी से दृष्टांत में पिता के "पितातुल्य भावनाओं को अपनाने" और "दूर से निकट आने वालों की उपस्थिति को तुरंत पहचानने हेतु दूर तक देखने में सक्षम होने" का आह्वान किया।

उन्होंने समझाया कि हमें विचारों और व्यवहारों की "अदूरदर्शिता को तुरंत छोड़ देना चाहिए" "अपने दिल और दिमाग को खोलना चाहिए, जो हमारे पास आते हैं उनका दिल की गहराई से स्वागत करना चाहिए।"

उन्होंने कहा, कि जिस तरह पिता "बेटे से मिलने के लिए दौड़ता है," पुरोहित को पापस्वीकार पीठिका में बैठे नहीं रहना चाहिए, "लेकिन यह जानना चाहिए कि जब बेटा अभी भी दूर है तो उससे कैसे मिलना है क्योंकि वह अपने घर लौटने का मन बना लिया है।"

उन्होंने सुझाव दिया कि पाप करने वाले बेटे के आलिंगन में, कोई यह समझता है कि "कैसे प्रेम पाप को भूल जाता है, और क्षमा हमें सीधे भविष्य की ओर देखने के लिए मजबूर करती है" ताकि हम इसे योग्य तरीके से जी सकें।

महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने याद किया कि पिता ने तब दूसरे बेटे के लिए अपना धैर्य व्यक्त किया, उसे डांटा नहीं, बल्कि उससे कुछ और अधिक माँग करने के लिए कहा: "यह पहचानना कि प्रेम जीवन को बदल देता है; कि क्षमा एक नया जीवन बहाल करती है; कि साझा करना उस उदारता का फल है जो हमें दी गई है।"

महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने अपना प्रवचन अंत करे हुए कहा कि, "दोनों बेटों को यह पहचानना चाहिए कि वे भाई हैं" और पिता के घर में एक साथ फिर से प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि केवल एक साथ "हम पिता के प्रेम की महानता को सामने ला सकते हैं।" कोई भी "पिता के घर से बाहर" नहीं रह सकता, क्योंकि इससे "जीवन निरर्थक" हो जाएगा। पूर्ण और कुल सामंजस्य के माध्यम से, प्रत्येक भाई एक बेटे के रूप में अपनी पहचान को फिर से खोज सकता है।

करुणा के मिशनरी को "मेलमिलाप के विशेष साधन" कहते हुए, उन्होंने उनके कार्यों की याद दिलाई, जैसा कि येसु ने इस दृष्टांत में किया है, "ईश्वर का प्रेम कितना विशाल है" और यह हमारे प्रेम से कितना अलग है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा, उन्हें यह याद दिलाना है कि यूखारिस्त "क्षमा का स्रोत और झरना है," पिता द्वारा अनुरोधित उत्सव भोज, जिसमें सच्चा और पूर्ण मेलमिलाप प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ मसीह के बलिदान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है।

इस संदर्भ में, महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने जोर दिया मेलमिलाप की प्रेरिताई, "हमारे विश्वास के रहस्य को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए यूखारिस्तीय होने की आवश्यकता है।"

