निरस्त्रीकरण और कूटनीति के लिए एक नई जीवनरेखा

अंद्रेया तोरनिएली

हो सकता है कि ये केवल कुछ शब्द हों, लेकिन ये सार्थक थे, जो दुर्भाग्य से उसी समय आए, जब गज़ा में नए इस्राएली बमबारी के साथ मध्य पूर्व में युद्ध फिर से शुरू हो गया। रोम के जेमेली अस्पताल से, पोप फ्राँसिस ने कहा है कि वे युद्ध की मूर्खता को और भी अधिक साफ एवं सुस्पष्ट रूप से देखते हैं।

मंगलवार की सुबह प्रकाशित और इतालवी समाचार पत्र कोरिएरे देला सेरा के निदेशक को संबोधित एक पत्र में, पोप ने एक बार फिर अपनी आवाज उठाई है (बिल्कुल वैसी ही जैसी संत योहन बपतिस्ता ने निर्जन प्रदेश में पुकारते हुए कही थी) यह दोहराते हुए कि युद्ध समुदायों और पर्यावरण को तबाह कर देता है।

यूरोप सहित दुनिया अपने आप को फिर से हथियारबंद करने के लिए दौड़ रही है, शस्त्रागार को भरने के लिए भारी मात्रा में निवेश करने के लिए तैयार है जो पहले से ही मानवता को दस गुना अधिक नष्ट करने में सक्षम हथियारों से भरा है।

बीमारी के कारण कमजोर और दुर्बल हो चुके संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी हमें तीसरे विश्व युद्ध की खाई की ओर दौड़ को रोकने का रास्ता दिखाने से नहीं चूकते। वे हमें सबसे पहले शब्दों और दिमागों को निरस्त्र करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और फिर पृथ्वी को निरस्त्र करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

ऐसे समय में जब वैश्विक टेलीविजन पर बातचीत और शिखर सम्मेलन भी होते हैं, और जहाँ सरलीकृत भाषा, प्रतिद्वंद्वी का शैतानीकरण, ध्रुवीकरण और झूठी खबरें हावी होती दिखती हैं, पोप फ्राँसिस सभी लोगों को चिंतन, शांति और वास्तविकता की जटिलता की सराहना करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

सबसे बढ़कर, वे हमें एक ऐसे विश्व में कूटनीति को फिर से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं जो इसे भूल गया है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नया जीवन और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए, जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है, न कि उनकी शक्ति को समाप्त करने की।

यह मार्ग निरस्त्रीकरण का होना चाहिए, न कि पुनः शस्त्रीकरण का, जैसा कि वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने भी सोमवार को याद किया, जब उनसे मोरक्को के दूतावास द्वारा आयोजित रमजान टेबल - इफ्तार के प्रथम मौके पर पुनः शस्त्रीकरण यूरोप के बारे में पूछा गया।

कार्डिनल ने स्वीकार किया कि जो लोग पुनःशस्त्रीकरण चुनते हैं उन्हें “कभी न कभी इस सच्चाई का सामना करना ही होगा कि हथियार, चाहे वे कितने भी निवारक क्यों न लगें, उनका इस्तेमाल होना तय है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य और नियंत्रित निरस्त्रीकरण पर जोर देना चाहिए। और यह प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही वाटिकन की नीति में निरंतर रहा है।"

"इसलिए," कार्डिनल पारोलिन ने कहा, "हम जिस दिशा में जा रहे हैं, उससे संतुष्ट नहीं हो सकते, जहाँ, हम शस्त्रागारों को मजबूत होते हुए देख रहे हैं।"

