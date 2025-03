फादर ज़ोलनर: एआई बाल सुरक्षा के लिए जोखिम और अवसर प्रदान करता है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 22 मार्च 2025 : 21 और 22 मार्च को, वाटिकन ‘बच्चों के लिए एआई के जोखिम और अवसर’ नामक एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसे विश्व बाल्यावस्था फाउंडेशन और पोंटिफ़िकल ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय के सहयोग से पोंटिफ़िकल एकेडमी ऑफ़ साइंसेज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों में से एक येसु समाजी एवं मनोवैज्ञानिक फादर हैंस ज़ोलनर हैं और वे सुरक्षा पर कलीसिया के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक हैं।

फादर ज़ोलनर ने वाटिकन न्यूज़ को बताया, “कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई सकारात्मक पहलू हैं, जिनका हम सभी उपयोग करते हैं, चाहे हम इसे जानते हों या नहीं।” “हालांकि, इसमें कई जोखिम भी हैं, खासकर बच्चों, युवाओं और अन्य कमज़ोर समूहों के लिए। उदाहरण के लिए, बच्चों के विचारों को बदलना करना और प्रभावित करना बहुत आसान है, या यह तथ्य कि वे पोर्नोग्राफ़ी जैसी सामग्री के संपर्क में आते हैं या आतंकवादी या चरम राजनीतिक विचारों के संपर्क में आते हैं।”

फादर ज़ोलनर ने कहा कि बच्चों और विशेष रूप से कमज़ोर लोगों के पास अपने स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीज़ों की गंभीरता से जाँच करने के लिए उपकरण नहीं होते हैं, खासकर जब फ़र्जी ख़बरों, छवियों, वीडियो की बात आती है।

आगे फादर ज़ोलनर कहते हैं कि एआई कुछ अवसर भी प्रदान करता है, "निस्संदेह जो फ़ायदे मौजूद हैं, उनमें यह तथ्य शामिल है कि माता-पिता को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करने में सहायता की जा सकती है और एआई का उपयोग हानिकारक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है"।

हालाँकि, इस प्रकार के उपयोग को "सोशल मीडिया कंपनियों और निश्चित रूप से, बच्चों और युवाओं की शिक्षा और पालन-पोषण में शामिल सभी लोगों द्वारा जानबूझकर किया जाना चाहिए।"

शिक्षा क्षेत्र के अवसरों में, फादर ज़ोलनर को सबसे ज़्यादा "सीखने के अवसरों और शैक्षिक सामग्री को व्यक्तिगत बनाने" की संभावना नज़र आती है, जिसे ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा लक्षित तरीके से वितरित करना संभव है।

फादर ज़ोलनर कहते हैं कि एआई, "अगर उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाए", तो साइबरबुलिंग या साइबर ग्रूमिंग को ज़्यादा तेज़ी से पहचानने का अवसर भी प्रदान करता है।

वाटिकन गार्डन में कैसिना पियो IV, जहाँ सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। (Copyright (c) 2024 Mistervlad/Shutterstock. No use without permission.)

यही कारण है कि वर्तमान में चल रहे सम्मेलन में युवा लोगों और कमज़ोर समूहों के प्रतिनिधियों को भी जानबूझकर शामिल किया गया।

फादर ज़ोलनर ने कहा कि वे चाहते हैं कि प्रतिभागी "दुर्व्यवहार के शिकार लोगों से सुनें, जिन्हें ऐसे तरीकों से 'तैयार' किया गया है, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने भी आसान बना दिया है - दूसरे शब्दों में, ऐसे लोग जिन्हें ऐसे लोगों द्वारा विश्वास के रिश्ते में खींचा गया है जो फिर उनका शोषण और दुरुपयोग करना चाहते थे, और फिर जिनके साथ भयानक तरीके से दुर्व्यवहार किया गया।" "शनिवार को हमारा पैनल भी इसी बारे में है - सुरक्षा करें, प्रदान करें, भाग लें - क्योंकि इसके पीछे विचार यह है कि बच्चों और युवाओं को शिक्षित करने और उन्हें वह मदद देने की ज़रूरत है जिसकी उन्हें खुद को अलग करने और दूसरों के साथ, अपने माता-पिता के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ काम करने, खुद का बचाव करने की ज़रूरत है, अगर उन्हें पता है या अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है।" पीड़ितों के अलावा, सम्मेलन में संबंधित क्षेत्र के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारी, पुलिस बलों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। फादर ज़ोलनर बताते हैं कि, विशेष रूप से, तकनीकी मालिक साइबरस्पेस में कमज़ोर व्यक्तियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी साझा जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता विकसित करनी होगी।

2017 में, ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय में फादर ज़ोलनर के बाल संरक्षण केंद्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसके परिणामस्वरूप 'डिजिटल दुनिया में बच्चे की गरिमा पर घोषणा' हुई।

फादर ज़ोलनर ने कहा, "मैं इस सम्मेलन को पोंटिफ़िकल एकेडमी ऑफ़ साइंस और क्वीन ऑफ़ स्वीडन के चाइल्डहुड फ़ाउंडेशन के सहयोग से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की निरंतरता के रूप में देखता हूँ।" "मैं इसे एक संकेत के रूप में देखता हूँ कि हमें विज्ञान सहित विभिन्न विषयों के बीच अधिक शोध, अधिक सहयोग की आवश्यकता है और मैं इसे एक संकेत के रूप में भी देखता हूँ कि धर्मों और काथलिक कलीसिया की आवाज़ इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण है और बनी रहेगी।"

फादर ज़ोलनर ने कहा, यह तथ्य कि वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन वर्तमान सम्मेलन में भाषण देना चाहते थे, यह भी दर्शाता है कि यह विषय वाटिकन के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

फादर ज़ोलनर ने कहा, "मुझे लगता है कि यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण संकेत है, कि हम कलीसिया में जीवन के उस क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं जो सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दुनिया में व्यावहारिक रूप से सभी तक पहुँचता है। मुझे यह भी लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों को भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाएँ जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से और साथ ही वित्तीय और आर्थिक रूप से आभासी दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने में मदद कर सकते हैं। खासकर जहाँ विभिन्न दलों के राजनेता और समाज के अन्य निर्णयकर्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नकारात्मक पहलुओं को इंगित करने में कठिनाई महसूस करते हैं।

