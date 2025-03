कार्डिनल परोलिन : मानवता के नियम का कोई कद्र नहीं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 25 मार्च 2025 (रेई) : "हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के व्यवस्थित उल्लंघन को लेकर बहुत चिंतित हैं।" ये शब्द वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन के हैं, जिन्होंने दुनियाभर में विभिन्न संघर्षों के फिर से शुरू होने के बारे में परमधर्मपीठ की आशंका व्यक्त की है, विशेषकर गज़ा पट्टी में हाल ही में हुई हिंसा, जिसकी पोप फ्राँसिस ने कल अपने देवदूत संदेश में निंदा की।

वाटिकन में इस्राएली दूतावास ने आज अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से पोप को जवाब दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि इस्राएल अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार काम कर रहा है।

कार्डिनल परोलिन अगुस्तियानुम में 24 मार्च के कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे, जिसका शीर्षक था 'वाटिकन दीर्घायु शिखर सम्मेलन: समय की घड़ी को चुनौती देना'। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पोप की अपील "रुकने, संवाद करें और शांति के तरीके खोजने का आह्वान है।"

कार्डिनल ने कहा, "हाल ही में हमने रेड क्रॉस से बात की और वे भी बहुत मुश्किल में हैं। नागरिकों पर बमबारी, मानवीय कार्यकर्ताओं की हत्या - ये सभी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो मानवीय कानून के बिल्कुल खिलाफ हैं, और आज मानवीय कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है। यह इस समय की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है: अब मानवीय कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है।"

रोम के जेमेली अस्पताल में 38 दिनों तक भर्ती रहने और फिर वाटिकन वापस लौटने पर पोप फ्राँसिस की स्थिति के बारे पूछे जाने पर कार्डिनल ने बताया कि पोप को "अब स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता होगी" और "आराम करना होगा"।

कार्डिनल परोलिन ने कहा कि पोप के भावी कार्यक्रम कैसे होंगे, इसका अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने बताया, "अभी के लिए, केवल सबसे महत्वपूर्ण मामले - जिन पर उनके निर्णय की आवश्यकता है - पोप के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि उन पर अधिक बोझ न पड़े। फिर, जैसे-जैसे वे बेहतर होते जाएंगे, हम सामान्य लय में वापस आ जाएंगे।"

‘वाटिकन दीर्घायु शिखर सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कार्डिनल ने इस बात पर जोर दिया कि “दीर्घायु हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है” क्योंकि यह न केवल एक चिकित्सा मुद्दा है, बल्कि यह “अर्थव्यवस्था, संस्कृति, नैतिकता और आध्यात्मिकता सहित पूरे समाज को प्रभावित करता है।”

कार्डिनल पारोलिन ने कहा, “हम ऐसे युग में जी रहे हैं, जिसमें सीमाओं और कमजोरियों को नकार दिया जाता है, मानो बुढ़ापा कोई ऐसी समस्या हो जिसे छिपाया जाय।”

उन्होंने कहा, "लेकिन जीवन एक उपहार है और अस्तित्व के हर चरण में इसका मूल्य बना रहता है।" उन्होंने “शारीरिक अमरता की तलाश करने के खिलाफ” चेतावनी देते हुए कहा कि इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सच्ची पूर्णता वर्षों की संख्या में नहीं, बल्कि रिश्तों की गुणवत्ता में, प्रेम के आदान-प्रदान में, एक समुदाय का हिस्सा होने के गहरे अर्थ में पाई जाती है।" इस कारण से, कार्डिनल ने आग्रह किया कि वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान "व्यक्ति की समग्र भलाई" और "मानव गरिमा और सार्वभौमिक बंधुत्व की सेवा" की ओर उन्मुख होना चाहिए।

इस कारण से, कार्डिनल ने आग्रह किया कि वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को “व्यक्ति की समग्र भलाई” और “मानवीय गरिमा एवं सार्वभौमिक भाईचारे की सेवा” की ओर उन्मुख किया जाना चाहिए।

उन्होंने इस विषय पर पोप फ्राँसिस के शब्दों को उद्धृत करते हुए दोहराया कि “दीर्घायु कुछ लोगों के लिए आरक्षित विशेषाधिकार नहीं बन सकता है, न ही सामाजिक असमानता का एक नया रूप बन सकता है।”

अंत में, पारोलिन ने फिर से “अंतर-पीढ़ीगत एकजुटता” लाने और “व्यक्तिवाद की संस्कृति” से बचने के लिए युवा और वृद्धों के बीच संबंधों के महत्व पर जोर दिया।

