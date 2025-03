कार्डिनल परोलिन : यूक्रेन–रूस युद्धविराम बातचीत न्यायसंगत, स्थायी शांति लाये

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 18 मार्च 2025 (रेई) : कार्डिनल पारोलिन ने सोमवार शाम को वाटिकन के लिए मोरक्को के दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम “रमजान टेबल - इफ्तार” के अवसर पर पत्रकारों से बात की।

यूरोप को पुनः शस्त्रीकृत करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर कार्डिनल ने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही परमधर्मपीठ ने “सामान्य और नियंत्रित निरस्त्रीकरण” का आह्वान किया है।

“इसलिए” उन्होंने कहा कि “चीजें जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं उससे हम खुश नहीं हो सकते।”

कार्डिनल ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम वार्ता के बारे में पूछे गए एक सवाल का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि रूस ने कुछ शर्तें रखी हैं, "खासकर, युद्धविराम के अनुपालन के सत्यापन के संबंध में।"

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं लगाई जाएगी जो वार्ता की शुरुआत में बाधा बने।"

कार्डिनल पारोलिन ने वार्ता के लिए परमधर्मपीठ का समर्थन व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि इससे आगे की वार्ता होगी जो "युद्ध को समाप्त कर सकती है और न्यायपूर्ण तथा स्थायी शांति स्थापित कर सकती है जिसकी हम लंबे समय से आशा कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "चूँकि यूक्रेन ने आखिरकार अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इस युद्धविराम को शुरू करने के लिए दूसरे पक्ष की ओर से भी इच्छा होगी।"

संत पापा फ्राँसिस के स्वास्थ्य के संबंध में वाटिकन राज्य सचिव ने सभी को निमंत्रण दिया कि “मेडिकल बुलेटीन पर भरोसा किया जाए” क्योंकि वे संत पापा की स्थिति के बारे सटीक जानकारी देते हैं।

कार्डिनल पारोलिन ने बताया कि पिछले सप्ताह उन्होंने पोप से मुलाकात की थी और कहा कि पहली बार की तुलना में पोप बेहतर स्थिति में हैं।

उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों के दौरान पोप “उन मुद्दों और समस्याओं पर मार्गदर्शन देते हैं जिनका समाधान आवश्यक है।”

एक पत्रकार के इस सवाल के जवाब में कि क्या कार्डिनल पारोलिन और पोप फ्राँसिस ने उनके इस्तीफे की संभावना पर चर्चा की है, कार्डिनल ने कहा: “बिल्कुल नहीं।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here