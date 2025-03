संत पेत्रुस महागिरजाघर का प्राँगण खाली और चरवाहा दुनिया के साथ

अंद्रेया तोरनिएली

पोप फ्राँसिस को संत पेत्रुस महागिरजाघर की सीढ़ियाँ अकेले चढ़े पाँच साल हो चुके हैं। उस शाम बारिश हो रही थी।

प्राँगण पूरी तरह खाली था, लेकिन दुनियाभर के लाखों लोग उनसे जुड़े थे, अपने टेलीविजन स्क्रीन से चिपके हुए थे, लॉकडाउन के लंबे संगरोध (कोरांटीन) के अंदर बंद थे, अदृश्य वायरस से भयभीत थे जो कई लोगों को अपना शिकार बना रहा था, उन्हें अस्पतालों की गहन देखभाल इकाइयों में ले जा रहा था, रिश्तेदार उन्हें न देख, न मिल सकते थे, यहाँ तक ​​कि उनके लिए अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते थे।

अपने हाव-भाव, अपनी प्रार्थनाओं, और प्रेरितिक आवास संत मर्था के चैपल से दैनिक मिस्सा बलिदान के द्वारा, संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी ने खुद को सभी के करीब रखा। उन्होंने प्राँगण के खालीपन में, पवित्र संस्कार की आशीष दी, क्रूस के चरणों को चूमने के सरल कार्य में उन सभी को गले लगाया, जो वसंत की शाम के कठोर मौसम के संपर्क में आने से रो रहे थे।

पोप ने बाद में बताया, "मैं लोगों के संपर्क में था। मैं कभी भी किसी भी पल अकेला नहीं था।" अकेला, लेकिन अकेले नहीं, खोई हुई दुनिया के लिए प्रार्थना करते हुए। यह एक शक्तिशाली, अविस्मरणीय छवि थी जिसने उनके परमाध्यक्षीय काल को चिह्नित किया।

उस अवसर पर, पोप फ्राँसिस ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा: "आप हमें इस परीक्षा की घड़ी को चुनने के समय के रूप में स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। यह आपके न्याय का समय नहीं, बल्कि हमारे न्याय का समय है: यह चुनने का समय है कि क्या मायने रखता और क्या मिट जाता है, यह अलग करने का समय है कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं। यह आपके, प्रभु, और दूसरों के संबंध में हमारे जीवन को वापस पटरी पर लाने का समय है।" अगले महीनों में, उन्होंने दोहराया कि "एक संकट हमें कभी भी पहले जैसा नहीं छोड़ता, कभी नहीं। हम या तो बेहतर तरीके से बाहर निकलते हैं या बदतर।"

पांच साल बाद, चारों ओर देखते हुए, यह दावा करना असंभव है कि हम बेहतर स्थिति में आ गए हैं, जबकि विश्व युद्ध के शासकों की हिंसा से हिल गया है, जो भूख से लड़ने के बजाय पुनः शस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हम अब संगरोध (कोरांटीन) में नहीं हैं, और अब स्थिति पलट गई है: संत पेत्रुस महागिरजाघर का प्राँगण जुबली मनानेवाले लोगों से भरा हुआ है, जबकि रोम के धर्माध्यक्ष, संत मर्था आवास के अपने कमरे से, हमारे लिए और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अनुपस्थित हैं, क्योंकि वे गंभीर निमोनिया से पीड़ित हैं।

फिर भी, वह संबंध टूटा नहीं है, और उस दिन के उनके शब्द पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं: आज भी, विशेषकर, आज, "यह चुनने का समय है कि क्या मायने रखता और क्या गुजर जाता है।"

