छोटा रोमन: संत पापा से मिलकर खुशी हुई, मैं बच्चों से कहता हूँ कि वे निराश न हों

स्वितलाना दुखोविच

वाटिकन सिटी, गुरुवार 06 फरवरी 2025 (वाटिकन न्यूज) : पिज्जा और आइसक्रीम रोम की सबसे पसंदीदा चीजें हैं, लेकिन सबसे बढ़कर संत पापा फ्राँसिस से मुलाकात। 2023 और 2024 के बाद संत पापा फ्राँसिस से तीसरी मुलाकात, इस बार भी एक लंबे आलिंगन की विशेषता थी। 10 वर्षीय रोमन ओलेक्सिव, जो कुछ भी उसने अनुभव किया है उसके बावजूद एक शांत बच्चा है: 2022 की गर्मियों में विन्नित्सिया (यूक्रेन) में एक भयानक रूसी मिसाइल हमला, जिसने उसे और उसकी माँ को मारा, जिससे माँ की मृत्यु हो गई। रोमन बच गया लेकिन उसके शरीर का 45% हिस्सा जल गया। तब से यूक्रेन और जर्मनी के बीच ऑपरेशन, उपचार, हस्तक्षेप का सिलसिला चल रहा है। लंबे समय तक उसे निशान और दर्द के लिए मास्क, सूट और कंप्रेसर दस्ताने पहनने पड़े। अब और नहीं। और इसलिए, अपने चेहरे और हाथों को मुक्त रखते हुए, सोमवार 3 फरवरी को वे "अलायंस अनब्रोकन किड्स" के प्रतिनिधियों के साथ रोम आए, जो संघर्षों से प्रभावित लोगों के लिए सहायता परियोजनाओं को लागू करने हेतु बच्चों के अधिकारों पर शिखर सम्मेलन के अवसर पर पैदा हुई एक पहल है। बैठक के बाद, रोमन और उनके पिता यारोस्लाव वाटिकन मीडिया के मेहमान थे।

रोमन, रोम के बारे में तुम्हें क्या पसंद है?

रोमनः रोम के बारे में मुझे जो बात सबसे ज़्यादा पसंद है, वह यह है कि मैं पोप से यहीं मिला। इसके अलावा मुझे यहाँ के खूबसूरत छोटे-छोटे बार भी पसंद हैं। शाम को उन सबको देखना बहुत अच्छा लगता है।

और आपको सबसे ज्यादा कौन सा खाना पसंद है?

मुझे पिज़्ज़ा विशेष रूप से पसंद है। आइसक्रीम भी अच्छी है.

यह चौथी बार है जब आप पोप फ्रांसिस से मिले हैं। क्या उसने तुम्हें पहचाना?

हाँ, उसने मुझे अन्य बार की तरह पहचान लिया।

कल की बैठक से आपको क्या प्रभाव मिला? आपने एक दूसरे से क्या कहा?

मैंने उसे अंग्रेजी में “गुड मॉर्निंग” कहा और गले लगा लिया। मैंने उसे एक उपहार भी दिया।

हमें बताएं कि आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं और आपको कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद है, साथ ही आपके शौक भी बताएं।

मैं चौथी कक्षा में हूँ। मुझे विशेष रूप से गणित और चित्रकारी पसंद है। मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है, मैं हमेशा बहुत सारी कारें बनाता हूँ, मैं अकॉर्डियन, कभी-कभी हारमोनिका और पियानो भी बजाता हूँ।

अकॉर्डियन शिक्षक आपके पिता हैं...

हाँ! वह मुझे चार साल से पढ़ा रहे हैं। पहले तो यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है।

आप हाल ही में बहुत यात्रा कर रहे हैं। आप इटली और जर्मनी गए हैं, जहां आपने कुछ बच्चों से भी मुलाकात की है। वे आपसे यूक्रेन के बारे में क्या पूछते हैं और आप उन्हें क्या बताते हैं?

शुरुआत में, जब मैं जर्मनी गया, तो सभी ने मुझसे पूछा: "आपने मास्क क्यों पहना है?" क्या हुआ? तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो?” और मैंने शांति से उत्तर दिया. इसके बाद उन्होंने मुझसे दोबारा नहीं पूछा, क्योंकि वे पहले से ही जानते और समझते थे।

क्या उन्होंने आपका समर्थन किया, क्या आपने उनका समर्थन महसूस किया?

हां, बहुत समर्थन मिला है।

कई बच्चों के लिए, भले ही वे आपको न बताएं, आप संभवतः एक आदर्श हैं। आपका अनुभव दर्शाता है कि आप मजबूत और साहसी हैं। इसके बजाय, आपका आदर्श कौन है? शायद किताबों या फिल्मों के नायक या फिर वास्तविक जीवन में कोई नायक? तो, आपका सुपरमैन कौन है?

मेरे पिता मेरे लिए एक आदर्श हैं क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे लड़ना है और अलग-अलग चीजें कैसे करनी हैं। मैं उनसे सीखता हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो वह हमेशा मुझसे कहते हैं वह है कभी हार न मानना।

जब आप अन्य बच्चों या लोगों से यूक्रेन के बारे में बात करते हैं, तो आप अपने देश के बारे में क्या कहते हैं? क्यों आप इसे पसंद करते हैं? क्या खास है?

यूक्रेन के बारे में विशेष बात यह है कि मैं वहां सहज महसूस करता हूँ क्योंकि मैं अपनी मातृ भाषा बोलता हूँ। अन्य स्थानों पर मुझे एक भाषा सीखनी पड़ती है और फिर उसे बोलना पड़ता है, और मैं असहज महसूस करता हूँ। हालाँकि, यूक्रेन में मैं स्वतंत्रतापूर्वक और शांति से बोल सकता हूँ।

श्री यारोस्लाव, रोमन को यहां लाने के लिए धन्यवाद। आपके बेटे का कहना है कि आप उनके हीरो हैं। आपको अपनी शक्ति और प्रेरणा कहां से मिलती है?

हम एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करते हैं। मेरे लिए, रोमन एक उदाहरण है: जिस तरह से वह लड़ता है, जिस तरह से वह संगठित होता है, जिस तरह से वह अपनी ऊर्जा से उपचार करता है... मेरा मिशन उसे भी शक्ति देना है। हम दोनों एक साथ मिलकर योजना बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि सपना साकार हो सके। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीने, सृजन करने और आगे बढ़ने की इच्छा देता है।

रोमन, इसके बजाय आपका सपना क्या है?

बस इतना है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी कार डिजाइन करना और चलाना सीखना चाहूंगा।

और आपका, यारोस्लाव?

मेरा सपना थोड़ा अलग है. मैं चाहता हूँ कि रोमन एक वास्तविक व्यक्ति बने, और मैं चाहता हूँ कि यह अच्छाई, यह ऊर्जा जो अभी उसके पास है, वह जीवन भर बनी रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बनते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि आप एक वास्तविक इंसान हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

वाटिकन में संत पापा फ्राँसिस के साथ ये मुलाकातें आपके लिए क्या मायने रखती हैं?

कल की बैठक विशेष थी क्योंकि संत पापा ने ऐसी बातें कहीं जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा यह कर्तव्य है कि मैं रोमन को अपनी आत्मा की शक्ति प्रदान करूं, ताकि वह रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहे। यह सुनकर अच्छा लगा. उन्होंने यह भी कहा: "आप अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और यह महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य में भी इन पारिवारिक मूल्यों को जीवित रखें।" मुझे ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार में ये मूल्य हों, कि वे एक-दूसरे का समर्थन करें, बिना किसी हार के।

यूक्रेन में ऐसे कई परिवार हैं जो दुर्भाग्यवश कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और न केवल यूक्रेन में, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी। अपने अनुभव के आधार पर आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे?

जैसा कि रोमन ने कहा, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन साथ ही आपको संवाद भी करना होगा, चाहे आप किसी बच्चे से बात कर रहे हों या किसी वयस्क से, और अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास हमेशा एक ऐसा सपना होना चाहिए जिसे आप साकार करना चाहते हों और जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। आपको हमेशा चलते रहना होगा। क्योंकि अगर आप हार मान लें तो उस स्थिति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है।

आपके लिए दूसरों से मदद मांगना कितना कठिन या आसान है। मैं सोचती हूँ कि अकेले इन सब से गुजरना कठिन है। आपने यह कैसे किया?

पिछले ढाई वर्षों में, जब से यह त्रासदी घटी है, मैं हमेशा ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनसे मुझे मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी: वे ही हमें मदद देते हैं। और यह बहुत अच्छा है। मैं एक प्रकार की आंतरिक शांति भी महसूस करता हूँ और देखता हूँ कि लोग खुल जाते हैं और किसी भी स्थिति में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह भी प्रेरणा का एक स्रोत है। जीवन किसी न किसी तरह आपको ऊपर उठाता है, यदि आप दूसरों से समर्थन महसूस करते हैं तो जीना बहुत आसान हो जाता है।

रोमन, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि वह चाहते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, एक बड़े अक्षर वाला इंसान। आपके विचार में एक अच्छा व्यक्ति, एक वास्तविक व्यक्ति कैसा होना चाहिए?

ऐसा व्यक्ति जो मदद के लिए तैयार रहता है, दयालु होता है, जो समझता है कि कब किसी को मदद की ज़रूरत है।

श्री यारोस्लाव, क्या आप कुछ जोड़ना चाहेंगे?

आप सभी को आपके समर्थन और हमारे साथ मित्रवत व्यवहार के लिए धन्यवाद। यह बहुत खूबसूरत है और हमें आगे बढ़ने और बढ़ने के लिए पंख देता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमें वाटिकन आकर संत पापा से मिलने का अवसर मिला। यह हमारे लिए भी बहुत बड़ी मदद है। जब हम घर लौटेंगे, तो हमें यह अनुग्रह महसूस होगा और उसके बाद जीवन का सामना करना आसान हो जाएगा। हमने अपने लिए जो कार्य निर्धारित किए हैं, उनमें से एक है यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में अन्य लोगों को सूचित करना और, जहां तक ​​संभव हो, उदाहरण के द्वारा यह दिखाना कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और ईश्वर की सहायता से हम हर चीज पर विजय प्राप्त कर लेंगे।

रोमन, आज वाटिकन में, मुझे नहीं पता कि आपने देखा या नहीं, वहां बहुत सारे बच्चे थे। आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे?

मैं उनसे कहूंगा कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको चलते रहना चाहिए और फिर आप वह परिणाम प्राप्त करेंगे जो आप चाहते हैं।

