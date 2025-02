कार्डिनल पारोलिन: ‘न्याय के लिए बच्चों की पुकार सुनें’

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 3 फरवरी 2025 : राजनीतिक और आर्थिक हस्तियों से लेकर सांस्कृतिक नेताओं और आम नागरिकों तक, भूख, युद्ध, हिंसा, असमानता और पर्यावरण विनाश के खिलाफ़ चिल्लाते बच्चों की आवाज़ को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। रविवार 2 फरवरी को बच्चों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन का यही मुख्य संदेश था।

"उन्हें प्यार करो और उनकी रक्षा करो" शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत सोमवार, 3 फरवरी को वाटिकन में संत पापा फ्राँसिस की भागीदारी के साथ हुई।

नोबेल पुरस्कार विजेता, शिक्षाविद, लेखक, अर्थशास्त्री, धार्मिक और राजनीतिक हस्तियाँ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेता इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसे विश्व बाल दिवस के लिए परमधर्मपीठीय समिति द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, यह पहल संत पापा फ्राँसिस द्वारा 20 नवंबर 2024 को शिखर सम्मेलन की घोषणा के साथ ही शुरू की गई थी।

कार्डिनल पारोलिन ने शिखर सम्मेलन को "चिंतन" और "एकदूसरे को सुनने" का क्षण बताया। दो सत्रों में विभाजित इस कार्यक्रम में संत पापा फ्राँसिस द्वारा एक उद्घाटन भाषण और समापन टिप्पणियां शामिल हैं, साथ ही पचास वक्ताओं की भागीदारी वाली सात पैनल चर्चाएं भी शामिल हैं।

शिखर सम्मेलन की थीम - "उनसे प्यार करें और उनकी रक्षा करें" पर प्रकाश डालते हुए कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि ये दो कार्य केवल सिफारिशें नहीं हैं, बल्कि "एक स्पष्ट अनिवार्यता है जिस पर सार्वभौमिक सहमति होनी चाहिए और ठोस और सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करना चाहिए।"

कार्डिनल पारोलिन ने कहा, “इतिहास ने लगातार दिखाया है कि बच्चे समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों में से हैं। आधुनिक संचार की प्रगति के बावजूद, आज की दुनिया अपने सबसे कम उम्र के सदस्यों के लिए प्यार और सुरक्षा की कमी से ग्रस्त है, युद्धों की दुखद वास्तविकता पर शोक व्यक्त करते हुए, जिसमें हज़ारों युवा और असहाय लोगों की जान चली जाती है और समुद्र में चल रहे मानवीय संकट, जहाँ प्रवासी - जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं - खतरे और मौत का सामना करते हैं।”

सुसमाचार का हवाला देते हुए, कार्डिनल ने याद दिलाया कि येसु ने अपने शिष्यों से बच्चों की पवित्रता को बनाए रखने का आह्वान किया था और उन्हें नुकसान पहुँचाने के खिलाफ़ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि कलीसिया बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के अपने मिशन में दृढ़ है, भले ही वह अपनी कमियों को स्वीकार करती हो, उन्होंने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बात सुनने के महत्व को दोहराया।

कार्डिनल पारोलिन ने अंतर-धार्मिक संवाद के महत्व पर भी प्रकाश डाला, रब्बी डेविड रोसेन और अल-अज़हर के ग्रैंड इमाम अहमद अल-तैयब सहित यहूदी और मुस्लिम समुदायों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया।

मई 2024 में उद्घाटन समारोह के बाद सितंबर 2026 में निर्धारित दूसरे विश्व बाल दिवस को देखते हुए, कार्डिनल परोलिन ने दुनिया से बच्चों की आवाज़ पर ध्यान देने का आग्रह किया - विशेष रूप से भूख, असमानता, हिंसा, युद्ध और पर्यावरण विनाश की अस्वीकृति।

उन्होंने बच्चों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए कार्रवाई की अपील की, जिसमें संसाधनों, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवा, परिवार और अवकाश तक पहुँच शामिल है। कार्डिनल परोलिन ने पुष्टि की, "हर बच्चे को शांति और स्वतंत्रता से खेलने का अधिकार है।"

कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि हालाँकि चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, सबसे महत्वपूर्ण कदम ऐसी प्रक्रियाओं को शुरू करना है जो सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन ला सकें।

उन्होंने इसमें शामिल सभी लोगों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, अंतिम लक्ष्य से एकजुट होकर: यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का स्वागत किया जाए, उन्हें प्यार किया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए।

