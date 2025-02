सशस्त्र बलों की जयंती: 'आशा के बिना, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा'

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, शनिवार 08 फरवरी 2025 : पवित्र वर्ष के दूसरे प्रमुख जयंती समारोह में भाग लेने के लिए 30,000 से अधिक सशस्त्र बलों और पुलिस, नगरपालिका पुलिस, सुरक्षा संचालकों, दिग्गजों, सैन्य संघों, सैन्य अकादमियों, चैपलिन पुरोहितों और सैन्य अध्यादेशों के सदस्य रोम में एकत्रित हैं।

8-9 फरवरी को, इन समूहों के सदस्य पवित्र द्वार की तीर्थयात्रा करेंगे, एक संगीत कार्यक्रम का आनंद लेंगे और संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पवित्र मिस्सा समारोह में भाग लेंगे।

वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, धर्मप्रचार विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिकेला ने दो दिवसीय समारोह के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया सहित लगभग 100 देशों के प्रतिनिधिमंडल 8 फरवरी को पवित्र द्वार की तीर्थयात्रा और मेलमिलाप संस्कार में भाग लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।

दोपहर में, रोम के ‘पियाज़ा दी पोपोलो’ में संगीत का कार्यक्रम होगा। एक औपचारिक ब्रास बैंड समूहों का स्वागत करेगा। रविवार को, इस घोषणा के बावजूद कि संत पापा फ्राँसिस ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हैं, महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने कहा कि संत पापा अभी भी पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करने वाले हैं।

प्रो-प्रीफेक्ट ने कहा कि सशस्त्र बलों की यह जयंती "सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से शांति की याद दिलाने का आह्वान करती है", विशेष रूप से दुनिया के उन क्षेत्रों के लिए जो आज हिंसा के दौर का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने जुबली बुल ऑफ इंडिक्शन में संत पापा फ्राँसिस के शब्दों को याद किया कि पवित्र वर्ष एक अनुस्मारक है "जो लोग शांति निर्माता बनते हैं उन्हें ईश्वर की संतान कहा जा सकता है। शांति की मांग सभी से आह्वान करती है और हमें ठोस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है।"

सशस्त्र बल और आशा की जुबली ये ठोस परियोजनाएं विभिन्न रूप लेती हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। ऐसी ही एक परियोजना है ‘संचालन इरिनी’।

क्रोएशियाई नौसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ओजरेन लुकेन्डा ने अपने मिशन को "लीबिया में शांति प्रक्रिया में योगदान और समर्थन" के रूप में वर्णित किया। अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए इस सैन्य समुद्री सुरक्षा संचालन में तेईस यूरोपीय संघ के सदस्य देश शामिल हैं। संचालन इरिनी में एक स्टाफ ऑफिसर के रूप में सेवा करते हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल ने बताया कि कैसे यह आशा की जुबली सैन्य अभियानों के शांति स्थापना पहलू से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया, "यह अत्याचारों से प्रभावित सभी लोगों के लिए आशा लेकर आता है क्योंकि उनकी इच्छा शांति और शांति के अलावा कुछ नहीं है।" लेफ्टिनेंट कर्नल लुकेन्डा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, "किसी भी रूप में आशा के बिना, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा।" उन जगहों पर रहने वाले लोगों को आशा प्रदान करना, जहाँ आशा खोई हुई लगती है, एक "महान कार्य" है।

सैन्य पुरुष और महिलाएँ, जिन्हें रोम की यात्रा करने और संत पेत्रुस महागगिरजाघऱ में पवित्र द्वार की तीर्थयात्रा करने का अवसर नहीं मिलता है, वे भी पीछे नहीं हैं।

रोम के सैन्य शहर चेकीनोला में चैपलिनों के प्रशिक्षण स्कूल के रेक्टर फादर सवेरियो फिनोटी ने बताया कि विदेशी मिशनों के भीतर चैपल "तीर्थस्थल बन गए हैं, जहाँ यह संदेश दिया जाता है कि प्रभु सभी को हृदय परिवर्तन के लिए आमंत्रित करते हैं।"

इस तरह सशस्त्र बलों की जयंती रोम से कहीं आगे तक फैलेगी और इसमें दुनिया के हर कोने में शांति और आशा के लिए काम करने वाले पुरुष और महिलाएँ शामिल होंगी।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here