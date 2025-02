वाटिकन ने यहूदी-विरोधी भावना को रोकने के लिए डिजिटल जिम्मेदारी का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 13 फरवरी 2025 (रेई) : इस चिंता के बीच परमधर्मपीठ ने जोर दिया है कि शिक्षा, जागरूकता और तकनीकी का जिम्मेदार प्रयोग, आज भी विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहे खतरे को समाप्त करने में सहायक प्रमुख घटक हैं।

नॉर्दिक देशों के प्रेरितिक राजदूतावास के सचिव फादर डोमेनिको वितोलो ने 11 फरवरी को यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) क्षेत्र में यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए आयोजित वार्षिक सम्मेलन में यह वक्तव्य दिया।

उन्होंने परमधर्मपीठ के इस विश्वास को व्यक्त किया कि यहूदी-विरोधी भावना के खिलाफ कोई प्रभावी प्रतिबद्धता नहीं हो सकती जब तक कि समस्या का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन न किया जाए और शिक्षा के माध्यम से यहूदी समुदायों के प्रति सम्मान की भावना विकसित न की जाए।

उन्होंने कहा, "केवल उचित शैक्षिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही यहूदी-विरोधी भावना और भेदभाव का प्रभावी और स्थायी रूप से मुकाबला किया जा सकता है।"

उन्होंने कहा, "अज्ञानता, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता हमारे समाज में यहूदी-विरोधी भावना को बढ़ावा देते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "शिक्षा हमारे समाज और विशेषकर बच्चों एवं युवाओं को सभी लोगों की मानवीय गरिमा की रक्षा करने की साझा जिम्मेदारी के बारे में जागरूक बनाकर उनके खिलाफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर सकती है।"

सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के युग में, यहूदी विरोधी सामग्री सहित घृणित बयानबाजी तेजी से और अक्सर गुमनाम रूप से फैलती है।

वाटिकन ने व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के जिम्मेदार प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

फादर विटोलो ने कहा, "डिजिटल युग से बहुत पहले से ही यहूदी विरोधी अभिव्यक्तियाँ मौजूद थीं, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग ने एक मौलिक प्रतिमान बदलाव को जन्म दिया है।" "वास्तव में, सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी सामग्री के वैश्विक दर्शक हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के माध्यम से आसानी से वायरल हो सकते हैं, जिसका अभूतपूर्व गुणक प्रभाव होता है।"

परमधर्मपीठ के बयान में कहा गया है कि कंटेट क्रिएटर अपनी पहचान छिपा सकते हैं, यह एक ऐसी घटना है जो एआई के कारण और भी बदतर हो गई है, जो लोगों को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी उत्पन्न कर सकती है, जो सच जैसी ही होती है। फादर विटोलो ने कहा कि साइबर-घृणा और एआई-जनित गलत सूचनाओं से लड़ना केवल उद्योग के पेशेवरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए सभी लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है जो सभी भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा, "मानव गरिमा को नुकसान पहुँचाने के बजाय उसे बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी के लिए, तथा हिंसा के बजाय शांति को बढ़ावा देने के लिए, समाज को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए, जिसमें मानव गरिमा की रक्षा करने और सकारात्मक मूल्यों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।"

अंत में, वाटिकन प्रतिनिधि ने कहा कि लोगों को ऑनलाइन भी वही अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए जो भौतिक दुनिया में मिलती है।

फादर विटोलो ने अंत में कहा, "यदि लोगों को ऑफलाइन जो अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें ऑनलाइन सुरक्षित किया जाना है, तो लोगों को ऑफलाइन में जो कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ प्राप्त हैं, उन्हें ऑनलाइन में भी पूरा करना होगा।"

दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में ओएससीई और उसके 57 सदस्य देशों द्वारा यहूदी लोगों और संस्थाओं के खिलाफ असहिष्णुता और भेदभाव से लड़ने के लिए अपनाए गए समग्र दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here