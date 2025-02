किंशासा में राजदूत: डीआरसी में संत पापा का संदेश ‘पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक’

वाटिकन न्यूज

किशांसा, शनिवार 01 फरवरी 2025 : गोमा की नागरिक आबादी की रक्षा करना और अफ्रीका के सबसे बड़े काथलिक और फ्रेंच भाषी देश में अपनी प्रेरितिक यात्रा के दो साल बाद डीआरसी में शांति और सुरक्षा की शीघ्र बहाली के लिए प्रार्थना करना, बुधवार, 29 जनवरी को अपने आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्राँसिस की अपील विशेष महत्व रखती है। उनके शब्द चल रहे युद्ध पर दुख और निराशा को दर्शाते हैं, जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अनदेखा किया जाता है और संघर्ष को हल करने में अधिक वैश्विक संचालन की अपील करते हैं।

डीआरसी में संत पापा के प्रतिनिधि के अनुसार, कई कांगोली धर्माध्यक्ष और देश के प्रधान मंत्री ने उनके सार्वजनिक हस्तक्षेप के लिए आभार व्यक्त किया है।

किंशासा में प्रेरितिक राजदूतावास दो साल पहले, 1 फरवरी, 2023 को एक यादगार मुलाकात का स्थल था, जहाँ संत पापा ने पूर्व में युद्धकालीन अत्याचारों के चार पीड़ितों की दर्दनाक गवाही सुनी थी - हिंसा जिसने संत पापा को अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान गोमा जाने से रोक दिया था। किंशासा के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष मित्जा लेस्कोवार ने दुख जताते हुए कहा कि आज, ये क्रूर घटनाएं, अमानवीय हिंसा की झलकियां, भुला दी गई प्रतीत होती हैं।

प्रश्न: देश के पूर्वी हिस्से में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बारे में आपके पास क्या जानकारी है?

पूर्वी इलाके में स्थिति बहुत गंभीर और नाजुक है। कई लोग हताहत हुए हैं, सड़कों पर शव पड़े होने की खबरें हैं। कई इलाकों में गोलीबारी जारी है। हालांकि, गोमा के सभी हिस्से प्रभावित नहीं हैं, जिससे कुछ निवासियों को भोजन जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। शहर प्रभावी रूप से घेराबंदी में है, जो एक व्यापक संघर्ष में बदल सकता है। गोमा से परे, पूरे क्षेत्र में लड़ाई जारी है, जिसके स्थानीय समुदायों के लिए विनाशकारी परिणाम हैं। हम बातचीत, कूटनीतिक समाधान, सभी पक्षों के बीच संवाद और हिंसा के अंत की उम्मीद करते हैं।

प्रश्न: संत पापा के शब्दों को अधिकारियों और लोगों ने किस तरह से ग्रहण किया?

आभार। प्रधानमंत्री और कई धर्माध्यक्षों ने उनकी टिप्पणियों के लिए मुझे धन्यवाद दिया। सभी लोगों - नागरिकों, सार्वजनिक व्यवस्था और संपत्ति - के सम्मान का उनका आह्वान विशेष रूप से कठिन समय पर आया, न केवल पूर्वी प्रांतों के लिए बल्कि राजधानी के लिए भी, जहाँ अशांति है। संदेश समय पर था और अच्छी तरह से प्राप्त हुआ।

प्रश्न: पूर्वी कांगो में तत्काल मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए परमधर्मपीठ किस तरह से मदद कर सकती है?

फिलहाल, यह बहुत मुश्किल है, मुख्य रूप से युद्ध क्षेत्र में सहायता पहुंचाने में रसद संबंधी चुनौतियों के कारण। संघर्ष के बिना भी, खराब सड़कों के कारण परिवहन जटिल हो जाता है, कभी-कभी वाहनों के लिए दुर्गम, जिससे केवल मोटरसाइकिल या पैदल यात्रा ही विकल्प बचती है।

इसके अतिरिक्त, सबसे जरूरी जरूरतों और उनकी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति का निर्धारण करना कठिन है। तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चुनौती संकट का विशाल पैमाना है - डीआरसी में छह से सात मिलियन विस्थापित लोगों को सहायता की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र, अन्य संगठन और काथलिक कलीसिया सहित कई गैर सरकारी संगठन सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जरूरतें बहुत अधिक हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद, हम कारितास, धर्मप्रांत और धर्मसमाज जैसे कलीसियाई संस्थानों के माध्यम से राहत प्रयासों का समर्थन करना जारी रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचे।

प्रश्न: डीआरसी में काथलिक कलीसिया शांति को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभा सकती है?

कलीसिया की तत्काल प्राथमिकता बुनियादी मानवीय जरूरतों को यथासंभव संबोधित करना है। संघर्ष क्षेत्रों के पास कई अस्पताल घायल लोगों से भरे हुए हैं, जिनमें जगह और संसाधनों की कमी है। कलीसिया द्वारा संचालित चिकित्सा सुविधाएं, जो अक्सर उपलब्ध एकमात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होती हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मानवीय सहायता से परे, कलीसिया शांति निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। यहां, अन्य जगहों की तरह, शांति केवल हथियारों के बारे में नहीं है, बल्कि समझौता करने के लिए सभी पक्षों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने के बारे में है। समझौता करने की इच्छा आवश्यक है - इसके बिना, शांति अप्राप्य रहती है। कीसिया राजनीतिक समाधान प्राप्त करने की आशा में व्यापक सामाजिक संवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। जबकि राजनीतिक निर्णय कलीसिया की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी के अंतर्गत नहीं आते हैं, कलीसिया सामाजिक संवाद की दिशा में शुरुआती कदमों का समर्थन करती है।

प्रश्न: परमधर्मपीठ संकट के समाधान में अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को कैसे प्रोत्साहित कर सकती है?

पमरधर्मपीठ पहले से ही इस दिशा में काम कर रही है। संत पापा लगातार देश के संघर्षों की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करते हैं, जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। वाटिकन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति में भी संलग्न है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में वाटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक इन प्रयासों में शामिल हैं, और वाटिकन लगातार राज्यों के साथ अपने राजनयिक संपर्कों में शांतिपूर्ण और बातचीत के माध्यम से समाधान के महत्व पर जोर देता है।

प्रश्न: दो साल पहले, संत पापा ने अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान पूर्व में हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की थी। तब से, स्थिति बिगड़ गई है। क्या उनके शब्दों को भुला दिया गया है?

मैं जून 2024 में डीआरसी पहुंचा था, इसलिए मैं पापा की यात्रा के लिए मौजूद नहीं था। हालाँकि, मैंने युद्ध और जातीय हिंसा के पीड़ितों की गवाही को सुना है। ये विवरण मुझे दो कारणों से गहराई से प्रभावित करते हैं: पहला, हिंसा के पीछे की क्रूरता और घृणा, जो कभी-कभी अमानवीय क्रूरता के स्तर तक पहुँच जाती है। दूसरा, पीड़ितों की क्षमा करने की उल्लेखनीय क्षमता। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने पिता को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू के समान एक चाकू लेकर आए थे। बहुत से लोग इन गवाहियों को भूल गए हैं। उन्हें फिर से देखना फायदेमंद होगा - वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

आज सुबह ही, मेरे एक सहकर्मी ने मुझे मौजूदा संकट पर राष्ट्रपति के भाषण पर प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की: "ये सिर्फ अच्छे शब्द हैं - हम युद्ध चाहते हैं।" इस तरह के बयान अतीत की पीड़ा के बारे में जागरूकता की कमी को दर्शाते हैं। यह दुखद है कि आम नागरिकों सहित कई लोग इन गवाहियों को भूल गए हैं।

प्रश्न: दो साल पहले, संत पापा ने कांगो के लोगों से सुलह और बदलाव को अपने हाथों में लेने का आह्वान किया था। उनकी यात्रा का क्या स्थायी प्रभाव पड़ा है?

दो साल पहले संत पापा का संदेश पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। हिंसा सिर्फ़ दुख को बढ़ाती है, ज़्यादा लोगों को विस्थापित करती है, समाज को अस्थिर करती है और गरीबी को बढ़ाती है। हिंसा का यह चक्र समाप्त होना चाहिए। बातचीत और समझौता करने की इच्छा ही इस युद्धग्रस्त देश में शांति का एकमात्र रास्ता है।

प्रश्न: डीआरसी सत्ता संघर्ष और शोषण के चक्र से कैसे मुक्त हो सकता है, जिसकी संत पापा ने दो साल पहले निंदा की थी?

जटिल समस्याओं के लिए जटिल समाधान की आवश्यकता होती है। कई स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता है: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राज्य संस्थानों को मजबूत करके, भ्रष्टाचार का मुकाबला करके और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आम भलाई के लिए चिंता की कमी है, जिसमें व्यक्तिगत हितों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास के लिए साझा जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

संत पापा ने इस बात पर जोर दिया है कि वास्तविक परिवर्तन के लिए "दिलों का परिवर्तन" आवश्यक है। समाधान केवल राज्य संस्थानों या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नहीं आ सकते हैं; व्यक्तियों को भी अपने दृष्टिकोण, आदतों और धारणाओं को बदलना होगा। ये तीन दृष्टिकोण - अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और व्यक्तिगत परिवर्तन - संकट को हल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रश्न: आशा के इस जयंती वर्ष में, डीआरसी अपनी चुनौतियों को देखते हुए आशा कहाँ से पा सकता है?

आशा इसलिए मौजूद है क्योंकि मनुष्य हमेशा परिवर्तन करने और शांति के लिए प्रतिबद्ध होने में सक्षम है। हारे हुए उद्देश्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जबकि प्रगति के लिए प्रयास और बलिदान की आवश्यकता होती है, सुधार संभव है। हम धरती पर स्वर्ग नहीं बना सकते - इतिहास ने साबित कर दिया है कि ऐसे प्रयास विफल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए।

शिक्षा पर विचार करें: काथलिक कलीसिया देश के 40-50% स्कूलों का प्रबंधन करता है, जो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और निरंतर योगदान दर्शाता है। शांति और संवाद के लिए पहल मौजूद हैं और उन्हें मजबूत और विस्तारित किया जाना चाहिए। सबसे बढ़कर, प्रार्थना आवश्यक है। मैं सभी लोगों से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शांति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करता हूँ।

