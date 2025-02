संत पापा का समर्थन लाने के लिए कार्डिनल चेर्नी लेबनान का दौरा कर रहे हैं

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, बुधवार 19 फरवरी 2025 : समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकेल चेर्नी आज 19 फ़रवरी से रविवार, 23 फ़रवरी तक लेबनान में रहेंगे।

यह एक चुनौतीपूर्ण और गहन यात्रा है, जिसमें लेबनान के काथलिक प्राधिधर्माध्यक्षों और धर्माध्यक्षों की सभा और त्रिपोली के मुफ़्ती के साथ बैठकें शामिल हैं।

आर्थिक संकट, लम्बे राजनीतिक गतिरोध तथा इजरायली हमलों से त्रस्त आबादी को नजदीक से देखने का भावनात्मक प्रभाव भी होगा, जिसने देश के दक्षिणी हिस्से को तबाह करने के अलावा शरणार्थी संकट को भी और अधिक गंभीर बना दिया है।

जेसुइट कार्डिनल 4 अगस्त, 2020 के विनाशकारी विस्फोट की याद में बेरूत के बंदरगाह पर प्रार्थना के एक क्षण में भाग लेंगे, जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

वे शांति शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने वाले युवाओं से भी मिलेंगे, एक ऐसे स्कूल का दौरा करेंगे जो विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के बच्चों का स्वागत करता है और बाब अल तब्बानेह की यात्रा करेंगे, जिसे अक्सर गरीबी और नशीली दवाओं की लत के उच्च स्तर के कारण "भूमध्यसागरीय फ़ेवेला" के रूप में जाना जाता है।

इसके अलावा एजेंडे में प्रवासियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, कारितास और जेसुइट रिफ्यूजी सर्विस (जेआरएस) द्वारा समर्थित शरणार्थियों के साथ बैठकें भी शामिल होंगी।

यात्रा से पहले वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, कार्डिनल माइकेल चेर्नी ने आगामी यात्रा पर चर्चा की।

महामहिम, लेबनान की आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है?

मैं अंतियोक के मैरोनाइट प्राधिधर्माध्यक्ष, कार्डिनल बेचारा बुट्रोस राय के निमंत्रण पर यात्रा कर रहा हूँ। यह निमंत्रण पिछले नवंबर को ही मिला था, लेकिन मैं उस समय नहीं जा सका था। अब, मैं अंततः यात्रा करने और स्थानीय कलीसिया द्वारा किए जा रहे कार्यों का गवाह बनने के लिए प्रसन्न हूँ, विशेष रूप से युद्ध के बाद जिसने दस लाख लोगों को तीन महीने के लिए दक्षिणी लेबनान में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया।

लेबनान कई वर्षों से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, हाल ही में नए राष्ट्रपति के चुनाव से कुछ हद तक राहत मिली है। फिर युद्ध शुरू हुआ, जिसने दक्षिणी क्षेत्र को तबाह कर दिया, और अब एक नाजुक युद्धविराम है। आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं?

मुख्य संदेश यह है कि संत पापा लेबनान को याद करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसके साथ एकजुटता में खड़े हैं, और लोगों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते हैं। यह वह मुख्य संदेश है जिसे व्यक्त करने का मुझे गर्व है। मेरा यह भी मानना ​​है कि लेबनान के लोगों और कलीसिया द्वारा वर्षों से झेली गई पीड़ा अपने साथ आशा का संदेश लेकर आती है - आशा जो उस लचीलेपन और साहस से उपजी है जिसके साथ उन्होंने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है। ये चुनौतियाँ बनी रहती हैं, लेकिन उनका सामना बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से किया जाता है - जो समाजों के लिए आवश्यक गुण हैं जो अपने मतभेदों के बावजूद सह-अस्तित्व का प्रयास करते हैं।

आपकी यात्रा बैठकों और कार्यक्रमों से भरा हुआ है, जिसमें सीरियाई शरणार्थियों के एक समूह से मुलाक़ात भी शामिल है, जो लेबनान में वर्तमान में रह रहे 1.5 मिलियन विस्थापित व्यक्तियों में से कुछ हैं। आप इस बैठक से क्या उम्मीद करते हैं?

शरणार्थियों और उनका समर्थन करने वालों के प्रति संत पापा की निकटता को व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। लेबनानी लोगों को स्वीकार करना और उनका धन्यवाद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो प्रति व्यक्ति के आधार पर दुनिया में सबसे भारी शरणार्थी बोझ उठाते हैं। लेबनान में, चार में से एक निवासी शरणार्थी है। यह ज़ेनोफोबिया से ग्रस्त दुनिया के लिए एक उदाहरण है।

हालाँकि, शरणार्थी संकट बहुत बड़ी चुनौतियाँ पेश करता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बहुत अधिक हैं, और एक विशेष रूप से परेशान करने वाली वास्तविकता यह है: शरणार्थी शिविरों में पैदा होने वाले अधिकांश बच्चे अपंजीकृत हैं। कई नाबालिगों के पास आधिकारिक दस्तावेज नहीं हैं, वे मानव तस्करी और बाल श्रम के लिए अत्यधिक असुरक्षित हैं।

लेबनान की कई कठिनाइयों के बीच, 2020 का बेरूत विस्फोट हाल के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है।

यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हम पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसा कि पिछले अगस्त में संत पापा ने पीड़ितों के रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान किया था। उन्होंने उनके प्रियजनों को याद करने और विस्थापितों के आंसुओं के साथ अपने आंसू बहाने का वादा किया।

आपके एजेंडे में त्रिपोली के मुफ़्ती से मुलाक़ात भी शामिल है।

मुझे यह अवसर पाकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं उनसे सीधे मिलने वाला पहला कार्डिनल बनूँगा। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि लेबनान संवाद का देश बना हुआ है, जहाँ पहल - जैसे कि मैं जाऊँगा - मुसलमानों और काथलिकों को साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ लाती है। यह भाईचारे का एक उल्लेखनीय मिसाल है।

संत पापा फ्राँसिस और उनसे पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय दोनों ने लेबनान को सिर्फ़ एक देश से कहीं ज़्यादा बताया है - उन्होंने इसे "संदेश" कहा है। इस साल की शुरुआत में, वाटिकन में मान्यता प्राप्त राजदूतों को संबोधित करते हुए संत पापा फ्राँसिस ने लेबनान को "एक ऐसा देश बताया जो सह-अस्तित्व और शांति के संदेश को मूर्त रूप देता है।" इस देश के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं?

लेबनान के लिए मेरी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि यह आगे बढ़ता रहे, इसमें पीछे हटने या चरम सीमाओं पर जाने के बजाय अपनी समस्याओं का सामना करने का साहस हो। समाधान ढूँढ़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत होती है। यही सच्ची आशा को बढ़ावा देता है - ख्रीस्तीय आशा - पुनरुत्थान और मसीह द्वारा हमें दिए गए जीवन में विश्वास।

