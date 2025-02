धर्मसभा और जयन्ती का संचार : आशा की कहानियाँ जिसमें सभी शामिल

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 13 फरवरी 2025 (रेई) : दुनिया के सबसे अंधकारमय क्षणों में आशा और एक साथ होने की कहानियों को आत्मविश्वास के साथ साझा किया जाना चाहिए, क्योंकि "सही समय पर, एक फूल खिलेगा।"

"बढ़ते ध्रुवीकरण" और संस्थाओं में "विश्वास की कमी" का सामना कर रही दुनिया में, कलीसिया ने पिछले सिनॉडल सभा में खुद को "सच्चाई सुनने" के लिए खोल दिया, कभी-कभी कुछ शब्दों के भार से "घायल" होने भी दिया। फिर भी, जब शब्द को "हथियार" के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह "आशा और जीवन" की चर्चाओं की प्रस्तावना बन जाते हैं, जिसकी दुनिया को अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।

इसी भावना से 12 फरवरी को वेबिनार "समुदाय निर्माण के लिए संचार कार्रवाई" आयोजित की गई थी, जिसे नेट वन ने धर्माध्यक्षों की धर्मसभा के महासचिव, वाटिकन संचार विभाग, समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित विभाग, इताली कलीसिया में सिनॉडल मार्ग, टीवी 2000 और इनब्लू 2000, एसआईआर, सोफिया विश्वविद्यालय संस्थान, इतालवी काथलिक वेब एसोसिएशन (वेका), चित्ता नुओवा प्रकाशन समूह और हॉली क्रॉस परमधर्मपीठीय विश्वविद्यालय के सहयोग से सम्पन्न किया।

यह कार्यक्रम 7 मार्च, 2024 को हुई पिछली चर्चा के बाद आयोजित किया गया था, जिसका शीर्षक था "सिनॉडालिटी के लिए किस प्रकार का संचार?"

वक्ताओं में प्रमुख थे वाटिकन मीडिया के उप-संपादकीय निदेशक अलेसांद्रो जिसोती; वाटिकन संचार विभाग की सदस्य, डिजिटल पर्यावरण में मिशन पर धर्मसभा अध्ययन समूह के समन्वयक, और वाशिंगटन, डी.सी. में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर किम डानिएल्स; और इटली की कलीसिया में प्रथम सिनॉडल सभा की प्रेसीडेंसी के सदस्य एरिका तोसानी।

चर्चा का संचालन चित्ता नुओवा की वेब प्रधान संपादक सारा फोर्नारो और टीवी2000 के होस्ट एनरिको सेलेरी ने किया।

"संचार, कार्य और समुदाय" - ये तीन प्रमुख शब्द थे जिन्हें जिसोत्ती ने वेबिनार के शीर्षक से लिया, ताकि संचार के एक ऐसे रूप पर जोर दिया जा सके जो जुबली की आशा को धर्मसभा की यात्रा के साथ मिलाता है, जो हाल में सम्पन्न हुए धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की आधारशिला है।

इस तरह के संचार के ‘कैसे’ के बारे में, श्री जिसोत्ती ने जोर्जो गाबेर के शब्दों का हवाला दिया: “स्वतंत्रता भागीदारी है,” संचार की एक ऐसी शैली का समर्थन करते हुए जो पोप फ्राँसिस को प्रिय “दूरस्थ क्षेत्रों” के करीब होने के कारण “किसी के जूते के तलवे घिस जाते हैं”।

पत्रकारों को अक्सर स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है - आज, 500 से अधिक पत्रकार जेल में हैं।

श्री जिसोत्ती ने कहा कि सूचना साझा करने का तरीका बदल गया है और बदलता रहेगा, "लेकिन पत्रकारिता को मार्गदर्शन देनेवाले मूल्य वही रहेंगे: सच्चाई, ईमानदारी और जिम्मेदारी की खोज।" ये सिद्धांत "आशा के संचार" की "महान शक्तियों": कहानियों में आकार लेते हैं।

इस निश्चितता के साथ दुनिया की सर्दियों में बोए गए बीज कि "सही समय पर, फूल खिलेंगे।" पोप फ्रांसिस ने खुद फरवरी 2019 में मानव बंधुत्व पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद अबू धाबी से लौटते हुए इसकी पुष्टि की।

जिसोत्ती जो उस समय वाटिकन प्रेस कार्यालय के अंतरिम निदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे, इसे "ऐतिहासिक घटना" कहा। विमान में पत्रकारों से बातचीत करने से पहले पोप फ्राँसिस ने कहा था: "हर यात्रा ऐतिहासिक होती है। हर कहानी महान और योग्य होती है। और भले ही यह दर्दनाक हो, अगर गरिमा छिपी हुई है, तो यह हमेशा उभर सकती है।"

डिजिटल युग में कलीसिया के मिशन पर धर्मसभा अध्ययन समूह के समन्वयक के रूप में अपने अनुभव पर, सुश्री डेनियल्स ने कलीसिया की "कहानी" और दुनिया के साथ साझा की जानेवाली कथा पर गौर किया।

"दुनिया की सबसे पुरानी संस्था, जिसे अक्सर अतीत में अटका हुआ माना जाता है," आधुनिक समय और स्थानों में अपने मिशन को समझने के लिए "विश्व को सुनने की प्रक्रिया" शुरू की है।

सुश्री डेनियल्स ने अमेरिकी संदर्भ का विश्लेषण किया, जो "बढ़ते ध्रुवीकरण" से आहत है, जिसको कई समाजों ने अपनाया है, जिसके कारण "कलीसिया सहित संस्थानों में विश्वास की कमी" हुई है।

इसके बावजूद, सिनॉडल सभा में विभाजन और व्यक्तिवाद हावी नहीं हुआ, जहाँ पूरी कलीसियाई ने "मतभेदों के बावजूद एक साथ चलने" के तरीके खोजे।

डेनियल्स ने गौर किया कि इस आयोजन की प्रमुख घटनाओं में कलीसिया के निर्णय लेने में महिलाओं और लोकधर्मियों की बढ़ती भागीदारी शामिल थी - एक ऐसा अनुभव जिसे धर्मसभा के सोशल मीडिया का प्रबंधन करनेवाली युवा टीम ने उत्साहपूर्वक दस्तावेज तैयार किया।

धर्मसभा ने डिजिटल स्पेस को एक नए "मिशनरी पृष्ठ" के रूप में मान्यता दी, जो युवा पीढ़ी को शामिल करने का एक अवसर है - उन्हें आभासी स्थानों में "फंसाकर" नहीं, बल्कि उन्हें "मसीह में निहित प्रामाणिक मानवीय रिश्तों की ओर" मार्गदर्शन देकर।

डेनियल ने कहा कि यह दृष्टिकोण "डिजिटल युग में एक सच्ची सिनॉडल कलीसिया" का है, जो "लोगों की बात सुनने, उनका साथ देने और उन्हें ईश्वर और दूसरों के साथ उनके रिश्ते को गहरा करने में मदद करने में सक्षम है।"

सुश्री तोसानी के चिंतन का केंद्रबिंदु न केवल "कैसे" था बल्कि "क्या" संवाद करना है। उन्होंने सुनने से पोषित एक खुलेपन पर जोर दिया – क्योंकि "कहानियों" के लिए, उसके बिना "सच्चा संचार नहीं हो सकता।"

वास्तविकता से जुड़ने के लिए उसे बयान करने में इस्तेमाल की जानेवाली भाषा को अनुकूलित करना ज़रूरी है। यह "रणनीतिक समायोजन" के बारे में नहीं है, बल्कि मानवीय अनुभव को "ईशशास्त्रीय स्थान" के रूप में पहचानने के बारे में है।

सिनॉडल यात्रा ने समुदाय को प्रचलित "आगे-पीछे तर्क-वितर्क" से दूर एक संचार शैली अपनाने में मदद की है, जहाँ कथन अनसुने रह जाते हैं क्योंकि उनका केवल खंडन किया जाता है।

इसके बजाय, "प्रामाणिक सुनना" चुनौतियों, बेचैनी और कभी-कभी "घाव" भी देता है, लेकिन जो समय के साथ गहरी, अधिक सार्थक बातचीत की ओर ले जाता है।

सुश्री तोसानी ने चेतावनी दी कि इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करने से शब्द "हथियार" बन जाते हैं, ऐसे समय में जब पोप फ्राँसिस हमसे आग्रह करते हैं कि हम "निहत्थे रहें - पहले दिल से, फिर अपने शब्दों से।" वैचारिक बहस के बजाय, जहाँ "हर कोई सिर्फ़ अपने विचार को व्यक्त करने के लिए बोलता है," हमें संवाद के लिए जगह बनानी चाहिए जहाँ कोई "दूसरे पर विजेता" न हो, बल्कि साझा परियोजनाएँ और विचार हों।

भविष्य और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, इन आकांक्षाओं को एक सच्ची "सुनने की शिक्षा" की आवश्यकता है, एक ऐसी दुनिया में "जिसे आशा और जीवन को प्रेरित करने वाले शब्दों की सख्त जरूरत है।"

अंत में, आशा के संचारकों के रूप में, चुनौती यही है: न केवल "जुड़े रहना", बल्कि "वास्तव में एकजुट होना।"

