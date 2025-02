कार्डिनल परोलिन : पोप के इस्तीफे पर 'निराधार अटकलें'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 22 फरवरी 2025 (रेई) : कार्डिनल परोलिन ने कोरिएरे देला सेरा के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "मुझे लगता है कि ये सब निराधार अटकलें हैं। अभी हमारा ध्यान संत पापा के स्वास्थ्यलाभ, उनके ठीक होने और वाटिकन में उनकी वापसी पर है - ये ही चीजें हैं जो मायने रखती हैं।" कार्डिनल ने इन शब्दों के साथ, इन दिनों पोप फ्राँसिस के इस्तीफे की संभावना पर चर्चा करनेवाली रिपोर्टों का जवाब दिया। संत पापा को श्वसन नली के संक्रमण के कारण शुक्रवार, 14 फरवरी से जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वाटिकन के इर्द-गिर्द फैली झूठी खबरों और अटकलों के मद्देनजर माहौल के बारे में पूछे जाने पर कार्डिनल ने जवाब दिया, "ईमानदारी से कहूँ तो, मुझे इस तरह की हरकतों के बारे में पता नहीं है, और किसी भी मामले में, मैं इनसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। दूसरी ओर, मुझे लगता है कि इन स्थितियों में अपुष्ट अफ़वाहों का फैलना या गलत टिप्पणियाँ करना बिल्कुल सामान्य बात है - यह निश्चित रूप से पहली बार नहीं है। हालाँकि, मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में कोई विशेष हलचल है, और अब तक, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं सुनी है।"

कार्डिनल परोलिन, जो हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की यात्रा से लौटे हैं, पोप को सूचित किया है कि यदि आवश्यक हो तो वे अस्पताल में उनसे मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक, "कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है।"

"इस संबंध में," वे कहते हैं, "उनके लिए सुरक्षित रहना और यथासंभव कम से कम लोगों से मिलना बेहतर है ताकि वे आराम कर सकें, जिससे उपचार अधिक प्रभावी हो सके। ईश्वर का शुक्र है कि जेमेली अस्पताल से मिली जानकारी उत्साहवर्धक है - वे ठीक हो रहे हैं। कुछ आधिकारिक दस्तावेज भी उन्हें भेजे गए हैं, जिसका मतलब है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है।"

इस बीच, विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट, कार्डिनल विक्टर मैनुअल फर्नांडीज ने अर्जेंटीना के अखबार ला नेशियन के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि "कुछ समूहों द्वारा इस्तीफे के लिए दबाव डालने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हाल के वर्षों में कई मौकों पर ऐसा किया है, लेकिन यह केवल संत पापा का पूरी तरह से स्वतंत्र निर्णय हो सकता है ताकि यह वैध हो सके।"

उन्होंने कहा, "मुझे कॉन्क्लेव (पोप चुनाव सभा) से पहले जैसा माहौल नहीं दिख रहा है, न ही मैं संभावित उत्तराधिकारी के बारे में एक साल पहले की तुलना में अधिक चर्चा देख रहा हूँ - कुछ भी असामान्य नहीं है," और निष्कर्ष देते हुए उन्होंने कहा, "मेरे लिए जो बात मायने रखती है वह यह है कि पोप के शरीर ने वर्तमान उपचार पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है।"

