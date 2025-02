कार्डिनल चरणी बेरूत में : युवा ख्रीस्तीयों से बदलाव की शुरूआत

वाटिकन न्यूज

लेबनान, शुक्रवार, 21 फरवरी 2025 (रेई) : 2020 के बंदरगाह विस्फोट से अगर इमारतें जलकर खाक न होतीं, तो बेरूत एक सामान्य दिनचर्या वाला शहर होता और पूरे मध्य पूर्व में सबसे ज़्यादा पीड़ित शहरों में से एक न होता।

शहर धुंध और गगनचुंबी इमारतों का एक समूह जैसा लगता है, जिसमें एक लगातार भूरे हेज और दहिह जिला जो हिज़्बुल्लाह का गढ़ है जिस पर इज़राइल ने बमबारी की थी, उसके मलबे के नीचे सर्पीली सड़कों पर कारें दौड़ती हैं। एक तरफ बंदरगाह की वीरानी है, जबकि दूसरी तरफ चमकती हुई अरबी-अंग्रेजी के संकेतों वाली दुकानें, जीवंत स्थल और शाम 4 बजे के आसपास अंधेरा होने पर एक लुभावने दृश्य की चहल-पहल है।

लेबनान के लोग गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं - जिसकी वजह से हजारों युवा पलायन करने को मजबूर हुए हैं - और हाल ही में हुए युद्ध ने दक्षिणी क्षेत्र को तबाह कर दिया है, जिससे राजधानी में भी नुकसान हुआ है, जिससे शरणार्थी संकट और भी बदतर हो गया है। अपने सात मिलियन निवासियों के साथ-साथ, लेबनान में साढ़े तीन मिलियन शरणार्थी भी हैं: सीरियाई, फिलिस्तीनी और यहाँ तक कि प्रवासी मजदूरों के रूप में काम करनेवाले अफ्रीकी और एशियाई भी।

समग्र मानव विकास के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल चरणी 19 से 23 फरवरी तक लेबनान की यात्रा पर हैं। उन्हें देश के धर्माध्यक्षों के बीच पोप का सामीप्य ले जाने और स्थानीय कलीसिया की पहल का समर्थन करने के लिए भेजा गया है।

कार्डिनल जो बुधवार को रोम से रवाना हुए उन्हें अपने मिशन में, जेमेली अस्पताल में भर्ती पोप फ्राँसिस की लगातार याद आ रही है। उन्होंने पोप के स्वास्थ्य के लिए लेबनान की माता मरियम से प्रार्थना की, जिनकी प्रतिमा 600 मीटर ऊंची पहाड़ी पर खड़ी है और जो शहर एवं समुद्र की देखरेख करती हैं।

लेबनान की राजधानी पहुंचने पर राफिक हरीरी हवाई अड्डे पर प्रेरितिक राजदूत, महाधर्माध्यक्ष पाओलो बोर्गिया और त्रिपोली के मैरोनाइट महाधर्माध्यक्ष यूसुफ सूइफ उनका स्वागत किया। कार्डिनल चरणी ने कहा, "आइए, हम संत पापा के शीघ्र स्वास्थ्यलाभ के लिए प्रार्थना करें।" यह वही हवाई अड्डा है, जहां से लेबनानी लोगों ने इजरायली हवाई हमलों के दौरान आग के आसमान के नीचे विमानों के उतरने की तस्वीरें रिकॉर्ड की थी।

महाधर्माध्यक्ष सूइफ ने कहा, "हमारे यहाँ हर पंद्रह साल में एक युद्ध होता है। 1975 में गृहयुद्ध के बाद से, हम हमेशा युद्धों, संक्षिप्त विराम और फिर अधिक युद्धों के चक्र में रहे हैं। हमने लगभग प्रतिरक्षा विकसित कर ली है।"

उन्होंने कहा, इस्राएल और हिजबुल्लाह के बीच अंतिम संघर्ष ने पहले से कमजोर संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिससे दक्षिण से मध्य और उत्तरी लेबनान में शरणार्थियों की एक नई लहर आ गई है। "उन्होंने किसी तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, लेकिन उनका स्वागत किया गया है।"

काथलिक कलीसिया ने अपनी स्वतंत्रता के कारण अपनी मजबूत और स्पष्ट आवाज़ के साथ खासकर प्रवासियों का स्वागत करने की कोशिश की है।

युद्ध विराम की घोषणा की सुबह बहुत से लोग अपने घरों और गांवों में लौट आए, वे अपना देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।

महाधर्माध्यक्ष सूइफ बतलाते हुए कहते हैं, "यहाँ, हम भविष्य का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, भले ही ऐसा लगता हो कि कोई भविष्य नहीं है।" वे लंबे समय तक चले राजनीतिक गतिरोध के बाद नए राष्ट्रपति जोसेफ औन के चुनाव के बारे में बोलते हुए राहत की सांस लेते हैं। "अब हमें राष्ट्र और कलीसिया की स्थिति को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह का विश्वास हासिल करने की जरूरत है। जब कोई व्यवस्था अच्छी तरह से काम करती है, तो लोग वहीं रहते हैं।"

हालाँकि, वर्तमान की वास्तविकता निराशाजनक प्रतीत होती है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "कोई निवेश नहीं है, और लोगों की बचत बैंकों से गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है।" "संकट से पहले, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1,500 लेबनानी लीरा थी; संकट के बाद, यह 90,000 लीरा तक बढ़ गई।"

धीरे-धीरे, व्यवसाय और स्थानीय उत्पादन फिर से शुरू हो रहे हैं, और कई श्रमिक, विशेषकर त्रिपोली में, खेती में वापस आ गए हैं।

उन्होंने दुःख प्रकट करते हुए कहा, "लेकिन लोग मुश्किल से महीने के अंत तक रह पाते हैं। कोई भी युवा शादी करने या घर खरीदने की योजना नहीं बना सकता। वे हवा पर जीवित रहते हैं।"

मैरोनाइट महाधर्माध्यक्ष ने पल्ली और धर्मप्रांत कार्यालय के दरवाज़े खटखटाने वाले लोगों के निरंतर प्रवाह के बारे में बताया। भावुक होकर, उन्होंने लेबनानी प्रवासियों द्वारा घर वापस भेजे जानेवाले पैसे के बारे में बात की: "हर साल, लेबनान को 7-8 बिलियन डॉलर भेजे गये रकम के रूप में मिलते हैं। यह एकजुटता का एक अविश्वसनीय कार्य है जो इन लोगों को दिखाता है कि उन्हें त्यागा नहीं गया है।"

लोगों के लिए सामीप्य लाना कार्डिनल चरणी की यात्रा का मुख्य मिशन है। अगले कुछ दिनों में, वे त्रिपोली और दक्षिण के कई गांवों का दौरा करेंगे।

बुधवार और गुरुवार को, उनका कार्यक्रम बैठकों से भरा हुआ था। सुबह, उन्होंने लेबनान के काथलिक प्राधिधर्माध्यक्षों और धर्माध्यक्षों की सभा को सम्बोधित किया, जो उनकी यात्रा का मुख्य कारण था। बुधवार की रात, उन्होंने बकरके के प्राधिधर्माधयक्ष आवास में मैरोनाइट प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल बेकारा बोत्रोस राय से मुलाकात की, उसके बाद शांति के लिए नेतृत्व अकादमी के युवा सदस्यों के साथ चर्चा की।

समग्र मानव विकास विभाग द्वारा समर्थित इस पहल का उद्देश्य एमईएनई (मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका) क्षेत्र से 35 वर्ष से कम आयु के काथलिक युवाओं को प्रशिक्षित करना है, ताकि उन्हें काथलिक सामाजिक शिक्षण में निहित राजनीतिक नेता बनने के लिए सशक्त किया जा सकें।

जेसुइट कार्डिनल ने फादर पीटर हंस कोलवेनबाक (जो 1983 से 2008 तक डच जेसुइट और सोसाइटी ऑफ जीसस के सुपीरियर जनरल थे) की समाधि पर जाने के बाद प्रेरितिक राजदूतावास में इन युवाओं से मुलाकात की, जिन्होंने लेबनान में पढ़ाया और लेबनान में दफन होने का अनुरोध करते हुए "अपना दिल" वहीं समर्पित कर दिया।

उनकी कब्र, लेबनानी जेसुइट्स और मिशनरियों (जिनमें 1980 के दशक में सिदोन में शहीद हुए अंद्रियास मैसे भी शामिल हैं) की बीस कब्रों में से एक है, जो लेबनान के नोट्रे-डेम कॉलेज के कब्रिस्तान में स्थित है, जो येसु संघियो द्वारा संचालित अपस्केल बाबडा जिले में स्थित है।

फादर कोलवेनबाक की विरासत कॉलेज के शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी जीवित है। स्कूल के निदेशक के अनुसार, स्कूल में 3,300 छात्र नामांकित हैं, जिनमें से ज़्यादातर ईसाई हैं, जिनमें नई सरकार में सात मंत्रियों के बच्चे भी शामिल हैं।

मुस्लिम छात्र संख्या में लगभग 2% हैं। वे बताते हैं कि काथलिक शिक्षा लेबनान में अन्य धार्मिक समुदायों के लिए एक बेंचमार्क बनी हुई है क्योंकि "यह गुणवत्ता, मूल्य, मनोभाव और सुसमाचार प्रदान करती है।"

शांति के लिए नेतृत्व अकादमी के 120 युवाओं को भी यही सिद्धांत प्रेरित करते हैं। उनमें से कई ने प्रेरितिक राजदूतावास में कार्डिनल चरणी के साथ अपने अनुभव साझा किए।

मिखाएल ने इस परियोजना के लिए आभार व्यक्त किया: "मुझे एहसास हुआ कि ख्रीस्तीय होने के नाते, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम यहाँ सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं हैं; हमारे पास बांटने के लिए मूल्य हैं।"

फौद ने कई साथियों की ओर से बात की जो राजनीति में शामिल होने से हिचकिचाते हैं - उदासीनता के कारण नहीं, बल्कि अनाथ होने की सामूहिक भावना के कारण, प्रेरक नेताओं के बिना खोए हुए महसूस करते हैं। "फिर भी, मैं यहाँ खड़ा हूँ और कहता हूँ: अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कौन आगे बढ़ेगा?"

लेबनानी ख्रीस्तीय जिहान, जो अपने देश के भविष्य में विश्वास करती हैं, राजनीति को "गंदा खेल" बताया, लेकिन पुष्टि की: "अकादमी में हमारे गुरु हमें दिखाते हैं कि राजनीति अपने आप में भ्रष्ट नहीं है। यह कोई गंदा खेल नहीं है; यह कुछ ऐसा है जिसे बहाल किया जा सकता है।"

रूडी ने पालेर्मो में भूमध्यसागरीय युवा परिषद में सीरियाई चर्च का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना अनुभव साझा किया। जूली ने कहा: "राजनीति और ख्रीस्तीय धर्म के बीच कोई संघर्ष नहीं है। राजनीति सेवा है। मेरा विश्वास मुझे अपने समुदाय की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है।"

अंत में, जुड़वाँ भाई जोसेफ और जोवन्नी ने अपने सोशल मीडिया अभियान के बारे में बताया जिसका उद्देश्य लेबनान में पैदा होने से जुड़ी पीड़ित मानसिकता से उबरने में युवाओं की मदद करना है। "हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम भी नेता बन सकते हैं। हम उस भूमिका को निभाने से, राजनीति में शामिल होने से डरते हैं, लेकिन हमें बदलाव के नायक बनना चाहिए और बन भी सकते हैं।"

कार्डिनल चरणी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, "आपकी प्रतिबद्धता, बांटने और अच्छी खबर के लिए धन्यवाद।" "ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य देशों के लिए आशा दिखाएँ। अंधेरे में रोशनी बनें।"

जैसा कि कार्डिनल ने युवाओं से कहा, शासन कई समस्याओं की जड़ है, लेकिन पोप फ्राँसिस के साथ उनकी बातचीत ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है कि "भाईचारा हर समस्या की कुंजी है।"

उन्होंने कहा, "अगर हम भाई-बहन हैं, तो हम अच्छे नेता बनेंगे," उन्होंने इवेंजेली गौदियुम के संदेश को याद करते हुए कहा, जिसमें कहा गया है कि "मौलिक ख्रीस्तीय धर्म का उद्देश्य सुसमाचार प्रचार करना है।" उन्होंने कहा कि हमें हमेशा और हर जगह सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, "यदि आवश्यक हो, तो शब्दों के साथ भी," उन्होंने संत फ्राँसिस असीसी की कहावत को उद्धृत करते हुए कहा, जिसे अक्सर पोप याद करते हैं।

कार्डिनल चरणी ने संत इग्नासियुस की शिक्षाओं से प्रेरित होकर दो समाधान बतलाये, "प्रार्थना और काम," "प्रार्थना करो, जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है; काम करो जैसे कि सब कुछ हम पर निर्भर है।"

सभा का समापन करते हुए, सभी ने पोप के "शीघ्र स्वस्थ होने" के लिए एक साथ हे हमारे पिता प्रार्थना का पाठ किया।

