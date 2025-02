महाधर्माध्यक्ष गलाघर : परमाणु हथियार अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते हैं

वाटिकन न्यूज

संयुक्त राष्ट्र, बृहस्पतिवार, 27 फरवरी 2025 (रेई) : "अत्यधिक सैन्य व्यय, जो अक्सर वैध रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक से कहीं अधिक होता है, हथियारों की एक थकाऊ दौड़ के दुष्चक्र को बढ़ावा देता है जो गरीबी उन्मूलन, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से महत्वपूर्ण संसाधनों को हटा देता है।"

वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर ने बुधवार को जिनेवा में 24-28 फरवरी को होनेवाले निरस्त्रीकरण सम्मेलन के 2025 सत्र के संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय खंड में एक बयान में इसी बात पर जोर दिया।

प्रतिभागियों को पोप का हार्दिक अभिवादन देते हुए उन्होंने कहा, "आज हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं।" "हम एक साथ, राष्ट्रों के एक परिवार के रूप में, प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत एक सामान्य, संतुलित और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए न्यायोचित और साहसी कार्रवाई कर सकते हैं।"

अथवा इसके विपरीत, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "संघर्ष, हिंसा, बढ़ती असमानताओं और जलवायु परिवर्तन को बढ़ा सकते हैं, जिससे अंततः हथियार कक्ष के अलावा किसी को लाभ नहीं होता।"

महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने कहा कि निरस्त्रीकरण सम्मेलन "गतिरोध का बंधक बना हुआ है" जो "उचित वार्ता के बिना" साल दर साल जारी रहा है।

उन्होंने याद दिलाया कि इस निकाय का उद्देश्य बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण साधनों पर बातचीत करना और ठोस परिणाम देना है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में, याद किया जा सकता है कि निरस्त्रीकरण वार्ता की सफलता में दुनिया के सभी लोगों की रुचि है।

उन्होंने रेखांकित किया कि "इसके परिणामस्वरूप," "सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है - साथ ही अधिकार भी - कि वे ऐसी वार्ता में योगदान दें और भाग लें।"

महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने कहा, "बड़े पैमाने पर और प्रतिस्पर्धी हथियारों का संचय, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रावधानों का खंडन करता प्रतीत होता है, जिसमें राज्य "शांति के लिए खतरों की रोकथाम और उन्मूलन के लिए प्रभावी सामूहिक उपाय करने का संकल्प लेते हैं।"

वाटिकन विदेश सचिव ने पोप फ्राँसिस की हाल ही में की गई अपील को याद किया, जिसमें उन्होंने "हथियारों पर सैन्य व्यय को कम करने" और "भूख को मिटाने के लिए एक वैश्विक कोष की स्थापना करने तथा गरीब देशों में सतत विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से शैक्षिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने हेतु हथियारों के लिए निर्धारित धन का कम से कम एक निश्चित प्रतिशत उपयोग करने" की बात कही थी।

जैसा कि पोप फ्राँसिस ने दृढ़ता से कहा है, महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने जोर देकर कहा, "टकराव के तर्क को दूर करना और इसके बजाय मुलाकात के तर्क को अपनाना आवश्यक है।"

इसलिए, उन्होंने कहा, वाटिकन सम्मेलन को प्रोत्साहित करता है कि वह सार्वजनिक भलाई के लिए ठोस और स्थायी समझौतों तक पहुँचने के लिए तत्परता और प्रतिबद्धता की नई भावना अपनाए, "इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।"

महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने कहा कि वाटिकन परमाणु हथियारों और उनके प्रसार से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे के बारे में "गहरी चिंता" में है।

उन्होंने कहा, "शांति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता," "आपसी विनाश के डर या विनाश के खतरे पर निर्माण करने के प्रयासों के साथ मेल नहीं खाता हैं।"

उन्होंने "परमाणु शस्त्रागार के निरंतर विस्तार और आधुनिकीकरण, साथ ही उनकी तैनाती के बारे में बढ़ती बयानबाजी और धमकियों" पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के साधन ऐसे नहीं होने चाहिए जो परमाणु हथियारों की खतरनाक खोज को फिर से भड़काएँ या बढ़ावा दें।

इसके अलावा, उन्होंने अपील करते हुए कहा, "यह जरूरी है कि परमाणु हथियार रखनेवाले देश परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के अनुच्छेद VI के तहत अपने दायित्वों के अनुसार अपने भंडार को कम करने और अंततः समाप्त करने के लिए गहन बातचीत करें।"

उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के शस्त्रीकरण पर भी चर्चा की, उन्होंने कहा कि "रिमोट कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से सैन्य अभियान चलाने की क्षमता ने उन हथियार प्रणालियों द्वारा होनेवाली तबाही और उनके उपयोग के लिए जिम्मेदारी के बोझ की कम धारणा को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध की विशाल त्रासदी के प्रति और भी अधिक ठंडा और अलग दृष्टिकोण बन गया है।"

विशेष रूप से, महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने प्रतिभागियों को याद दिलाया कि घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ (एलएडब्ल्यूएस), जो प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप और नियंत्रण के बिना लक्ष्यों की पहचान करने और उन पर हमला करने में सक्षम हैं, "गंभीर नैतिक चिंता के कारण हैं" क्योंकि उनमें 'नैतिक निर्णय करने और नैतिक निर्णय लेने की अद्वितीय मानवीय क्षमता' का अभाव है।

