महाधर्माध्यक्ष गलाघर : गज़ा अब भी फिलीस्तीनियों का घर है

गज़ा, शुक्रवार, 28 फरवरी 2025 (रेई) : विनाश और "खंडहर बन जाने" के बावजूद, गज़ा उन फिलिस्तीनियों का "घर" है, जो "पीढ़ियों से... वहाँ पैदा हुए हैं और अपना जीवन वहीं गुजार रहे हैं... जो वहाँ रहना चाहते हैं और वे वहाँ अपना जीवन फिर से बनाना चाहते हैं", ये बात जेसुइट पत्रिका अमेरिका के साथ एक लंबे साक्षात्कार के पहले भाग में, वाटिकन विदेश सचिव, महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर ने कही।

पिछले सप्ताह वार्षिक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के बाद हुए साक्षात्कार में महाधर्माध्यक्ष ने जेरार्ड ओ'कॉनेल से कहा, "मुझे लगता है कि हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते।"

गज़ा पट्टी से फिलिस्तीनियों को अन्यत्र बसाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्ताव के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने कहा, "वाटिकन ने जबरन विस्थापन के संबंध में हमेशा अपनी एक स्थिति बनाए रखा है। हम नहीं मानते कि किसी भी तरह की समस्या को हल करने के लिए यह सही रास्ता है, चाहे वह युद्ध हो या संघर्ष या कुछ और"।

उन्होंने याद किया कि "आज के कई फिलिस्तीनी या उनके करीबी पूर्वजों को पहले से ही पवित्र भूमि के अन्य हिस्सों से अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।"

महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने जोर देकर कहा, "यह कहना सही नहीं है कि वे एक समस्या हैं।" "वे लोग हैं। वे इंसान हैं, और हमें उनके प्रति सम्मान और इंसान के रूप में उनकी गरिमा के प्रति सम्मान दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, और उस जबरदस्त पीड़ा को समझना चाहिए जिससे वे गुजरे हैं और जो वे दिन-प्रतिदिन झेल रहे हैं।"

महाधर्माध्यक्ष ने कहा, इस तरह के प्रस्ताव के सामने, "मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं।”

उन्होंने दोहराया कि परमधर्मपीठ दो-राष्ट्र समाधान की मांग करना जारी रखता है: एक इस्राएली और एक फिलिस्तीनी। लंबे समय से, और इसलिए "इस सबसे हालिया और भयानक संघर्ष से पहले, 7 अक्टूबर [2023] की नृशंस घटनाओं के बाद" वाटिकन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर इस सिद्धांत का समर्थन किया है और ऐसा तब भी किया है जब कई अन्य इसे "त्याग" रहे थे।

आज को देखते हुए, यह "काफी स्पष्ट है", राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव ने कहा, "कि इसका संभावित एहसास सवालों के घेरे में है क्योंकि वेस्ट बैंक की स्थिति भी बेहद गंभीर है"।

उन्होंने कहा, "अगर इस्राएल द्वारा वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, तो यह बहुत मुश्किल है कि निकट भविष्य में दो-राष्ट्र समाधान लाने की कोई उम्मीद होगी।"

महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने कहा कि वाटिकन, “पूर्ण युद्ध विराम… सभी बंधकों की रिहाई… नागरिकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति पूर्ण सम्मान… गज़ा का पुनर्निर्माण… पश्चिमी तट पर स्थिति को स्थिर करना और वहाँ के फिलिस्तीनी लोगों के प्रति सम्मान” का समर्थन करना और फिर,“इस्राएलियों और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना जारी रखता है।” लेकिन, उन्होंने कहा, “हम मानते हैं कि फिलिस्तीनी प्रश्न का समाधान मध्य पूर्व की कई समस्याओं के केंद्र में है, चाहे वह सीरिया हो, लेबनान हो या क्षेत्र में कहीं और”।

पोप द्वारा इस्राएल-फिलिस्तीनी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने और गज़ा में काथलिक समुदाय और उनके पल्ली पुरोहित को फोन करने पर कुछ इस्राएली और यहूदी नेताओं की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर, महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने याद दिलाया कि पोप फ्राँसिस ने हमेशा "इस भयानक संघर्ष में दोनों पक्षों तक पहुंचने" की कोशिश की है।

महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "यह सच है, वे हर शाम गज़ा पल्ली को फोन करने, पुरोहितों से बात करने और वहाँ के लोगों की खबर लेने की कोशिश करते हैं।" "और इसकी बहुत सराहना की गई है, लेकिन उन्होंने बंधकों के कई परिवारों से भी मुलाकात की है। उन्होंने इस्राएल में अपने यहूदी भाइयों और बहनों को एक पत्र भी लिखा है, और मध्य पूर्व के काथलिकों को एक और पत्र लिखा है।"

महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने समझाया, "वे इन सभी लोगों के लिए एक चरवाहा बनने की कोशिश किये हैं।"

