सिस्टर स्मेरिली: बदलती दुनिया में कलीसिया के मिशन के लिए सिनॉडालिटी महत्वपूर्ण

नई दिल्ली, सोमवार 2 दिसंबर 2024 : नई दिल्ली में महाधर्माध्यक्ष के भवन में बोलते हुए, सिस्टर एलेसांद्रा स्मेरिली ने कहा कि बदलती दुनिया में कलीसिया के मिशन के लिए यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

भारत में काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीसीबीआई) के महासचिव ने बताया कि डॉ. स्मेरिली ने संत पापा फ्राँसिस के एक सिनॉडल कलीसिया के दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो कि एकता, भागीदारी और मिशन पर केंद्रित है।

उन्होंने कहा, "कलीसिया के लिए यह आवश्यक है कि वह धर्मसभा को न केवल एक पद्धति के रूप में अपनाए, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली के रूप में अपनाए, जो समावेशिता को बढ़ावा दे और अपने मिशन को पुनर्जीवित करे।"

30 नवंबर को "कलीसिया होने का एक नया तरीका: धर्मसभा" शीर्षक के तहत आयोजित परामर्श में भारत के उत्तरी क्षेत्र के धर्माध्यक्ष, धर्मशास्त्री और आम प्रतिनिधि इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए कि धर्मसभा कलीसिया के काम को कैसे निर्देशित कर सकती है।

सीसीबीआई के महासचिव, दिल्ली के महाधर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ थॉमस कोउटो ने कलीसिया के भीतर एकता और साझा जिम्मेदारी का आह्वान करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की।

उन्होंने कहा, "सिनॉडालिटी विश्वास की एक नई यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है जो विविधता और सामूहिक विवेक के भीतर एकता पर जोर देती है।"

सीसीबीआई के उपसचिव जनरल फादर क्रिस्टोफर विमलराज ने सीसीबीआई प्रेरितिक योजना-मिशन 2033 प्रस्तुत की, जिसमें 2033 में मुक्ति की जयंती तक सुसमाचार प्रचार और प्रेरितिक कार्य के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा दी गई है।

परामर्श सभा में कलीसिया के मिशन को सिनॉडालिटी के सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के लिए चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें साझा जिम्मेदारी और जुड़ाव पर जोर दिया गया।

प्रतिभागियों ने इस बात पर विचार किया कि यह दृष्टिकोण समाज में कलीसिया की भूमिका को कैसे मजबूत कर सकता है।

