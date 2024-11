रात्सिंगर पुरस्कार 'अंधेरे समय में आशा के गुरु' की विरासत का सम्मान करता है

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी शनिवार 23 नवम्बर 2024 : 22 नवंबर को, वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने प्रेरितिक भवन में 2024 के रात्सिंगर पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें के काम और गवाही की स्थायी विरासत पर प्रकाश डाला।

इस वर्ष के पुरस्कार प्राप्तकर्ता आयरिश धर्मशास्त्री सिरिल ओ'रेगन और जापानी मूर्तिकार एत्सुरो सोटू हैं।

समारोह के समापन पर बोलते हुए, वाटिकन के राज्य सचिव ने इस बात पर विचार किया कि कैसे संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें की शिक्षाएँ हमें आधुनिक समय के संघर्षों के बीच विश्वास और आशा को बनाए रखने की याद दिलाती हैं, जो घृणा और बुराई से चिह्नित हैं।

उन्होंने याद किया कि संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें का विश्वपत्र स्पे साल्वी "पूरी तरह से आशा के लिए समर्पित है: मानवीय आशा और ख्रीस्तीय आशा के लिए" और उन्होंने कहा कि दोनों पुरस्कार विजेता जोसेफ रात्सिंगर के धर्मशास्त्र, संवेदनशीलता और मानवीय और ख्रीस्ती गवाही के साथ प्रतिध्वनित होते हैं जिन्होंने अपना जीवन "सत्य के सभी रूपों की खोज" के लिए समर्पित कर दिया।

अमेरिका में नोट्रे डेम विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले आयरिश धर्मशास्त्री सिरिल ओ'रेगन को सम्मानित करते हुए, कार्डिनल पारोलिन ने संत पापा बेनेडिक्ट की विनम्रता और कलीसिया की परंपरा के माध्यम से ईश्वर की सेवा करने की प्रतिबद्धता पर उनके गहन चिंतन के लिए उनकी सराहना की।

जापानी मूर्तिकार एत्सुरो सोटू की ओर मुड़ते हुए, कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि उन्हें बार्सिलोना के सग्राडा फ़मिलिया महागिरजाघऱ पर उनके काम के लिए जाना जाता है, जहाँ वे कलाकार गौडी के दृष्टिकोण को जारी रखते हैं, आध्यात्मिक सत्य को संप्रेषित करने के लिए कला का उपयोग करते हैं। कार्डिनल ने कहा कि वह महागिरजाघर को "पत्थर में बाइबिल" के रूप में देखते हैं, जो सुंदरता और विश्वास के एकीकरण में संत पापा बेनेडिक्ट के विश्वास को प्रतिध्वनित करता है।

रात्सिंगर फ़ाउंडेशन के अध्यक्ष फादर फ़ेदरिको लोम्बार्डी, एसजे ने संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें के काम के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि मिनेसोटा में संत मरिया विश्वविद्यालय में नई "बेनेडिक्ट सोलहवें चेयर" जैसी पहल, विषयों और संस्कृतियों में उनके विचारों के स्थायी प्रभाव को प्रदर्शित करती है।

