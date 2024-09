कार्डिनल पारोलिन 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क में

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 21 सितंबर 2924 : कल, 22 सितंबर से लेकर सोमवार 30 सितंबर तक, वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क में रहेंगे।

राज्य सचिवालय, @TerzaLoggia के एक्स पर एक पोस्ट में यह घोषणा की गई, जिसमें बताया गया कि कार्डिनल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्रित राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ भविष्य के शिखर सम्मेलन और उच्च स्तरीय सप्ताह 2024 में भाग लेंगे। कार्डिनल पारोलिन संयुक्त राष्ट्र में परमधर्मपीठ की 60वीं वर्षगांठ के लिए पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे।

79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर बहुपक्षीय समाधानों को बढ़ावा देने और 2030 एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के प्रयासों में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। प्राथमिकताओं में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थन करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण का मुकाबला करना शामिल है।

