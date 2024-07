कार्डिनल होलेरिक: वेदी सेवकों को "कभी भी डराना-धमकाना नहीं चाहिए

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 31 जुलाई 2024 : इस सप्ताह, लगभग 50,000 वेदी सेवक युवक-युवतियाँ रोम में हैं, जो वेदी सेवकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा यह तीर्थयात्रा आयोजित किया गया है।

यह तीर्थयात्रा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी। वेदी सेवक युवक-युवतियाँ रोम में स्थित संत पापा के चार महागरजाघऱ का दौरा करेंगे। 30 जुलाई संध्या संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगम में संत पापा फ्राँसिस से मुलाकात की और उनका संदेश सुना। भाग लेने वाले वेदी सेवकों में से अधिकांश - लगभग 35,000 - जर्मनी से आते हैं, बाकी ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवाकिया और यूक्रेन सहित अन्य यूरोपीय देशों से हैं। सप्ताह भर तीर्थयात्रियों के साथ लक्ज़मबर्ग के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जीन-क्लाउड होलेरिक एसजे. हैं, जिन्होंने 29 जुलाई को वाटिकन न्यूज़ की मैरे डुहमेल से बात की।

कार्डिनल ने यह कहते हुए शुरुआत की कि तीर्थयात्रा का विषय "आपके साथ" (इसायह 41:10) है। कार्डिनल होलेरिक ने कहा, "यह 'आप' सबसे पहले ईश्वर है: "मसीह, जिसकी हम पूजन धर्मविधि में सेवा कर रहे हैं।"

हालाँकि, यह तीर्थयात्रा करने वाले "मित्रों के समूह" तक भी फैला हुआ है। कार्डिनल ने कहा, "इस 'आप' का व्यापक अर्थ होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी बहनों और भाइयों की सेवा किए बिना मसीह की सेवा नहीं कर सकते।"

कार्डिनल होलेरिक ने कहा, वेदी सेवकों के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण विषय जिस पर ध्यान केंद्रित करना है वह है - धौंसबाजी का मुकाबला करना - यह देखते हुए कि वे ज्यादातर किशोर हैं। कार्डिनल होलेरिक ने जोर देकर कहा कि इंटरनेट ने को धौंसबाजी "भयानकता" में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि वेदी सेवकों को "कभी भी डराना-धमकाना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा अपनी कक्षा या कार्यस्थल में सबसे कमजोर लोगों का पक्ष लेना चाहिए।"

इसके बाद कार्डिनल ने संत पापा फ्राँसिस के साथ तीर्थयात्रियों की आगामी बैठक पर चर्चा करके साक्षात्कार को समाप्त किया, जिसमें सभी 50,000 लोग संत पेत्रुस हागिरजाघर के प्रांगण में एकत्र होंगे। कार्डिनल होलेरिक ने कहा कि यह मुलाकात "संत पापा की गवाही को सुनने और उनसे वेदी की इस सेवा को जीने के लिए प्रोत्साहित होने और दुनिया भर में हमारी बहनों और भाइयों के लिए इस सेवा को जीने का एक क्षण होगा।"

