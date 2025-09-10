पोप : प्रेम से निकली प्रार्थना कभी बेकार नहीं होती
वाटिकन न्यूज
वाटिकन सिटी, बुधवार, 10 सितंबर 2025 (रेई) : “ऐसे समय आते हैं जब हम अपनी भावनाओं को अंदर दबाकर रखते हैं, जो धीरे-धीरे हमें अंदर से खत्म कर देती हैं। येसु हमें सिखाते हैं कि हम प्रार्थना करने से नहीं डरें, बशर्ते हमारी प्रार्थना सच्ची, विनम्र और परम पिता के लिए हो। प्रेम से निकली प्रार्थना कभी बेकार नहीं होती। और अगर हम इसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दें, तो यह कभी अनदेखी नहीं की जाती। यह इस बात पर विश्वास बनाए रखने का एक तरीका है कि एक बेहतर दुनिया संभव है।”
उक्त बात पोप लियो 14वें ने बुधवार को अपने एक्स पर लिखी। उन्होंने यह बात ऐसे समय में कही है जब दुनियाभर में संघर्ष एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई लोग विस्थापित और परेशान हैं। विशेष कर, गज़ा, यूक्रेन तथा अफ्रीकी देशों में।
गज़ा शहर के निवासियों पर मंगलवार को इस्राएली पर्चे गिराए गए, जिनमें उन्हें तुरंत वहां से खाली करने का आदेश दिया गया था। सरकार ने कहा है कि वह हमास को खत्म करने के लिए इस क्षेत्र पर हमला करनेवाली है।
गज़ा शहर में करीब 10 लाख लोग रहते थे, लेकिन अक्टूबर 2023 में इस्राएली हमलों से पहले ही ज़्यादातर घर और बुनियादी ढांचा तबाह हो चुके हैं।
