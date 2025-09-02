सितम्बर : पूरी सृष्टि के साथ हमारा संबंध

सितम्बर माह की प्रार्थना की प्रेरिताई में पोप लियो 14वें ने विश्वासियों से इस साझा घर के लिए स्वयं में ज़िम्मेदार महसूस करने के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है।

वाटिकन न्यूज

आज, सितंबर महीने के लिए पोप वीडियो का नया संस्करण जारी किया जा रहा है। इसमें, पोप प्रार्थनाओं का अनुरोध करते हैं, "ताकि संत फ्राँसिस से प्रेरित होकर, हम उन सभी प्राणियों के साथ अपनी परस्पर निर्भरता का अनुभव कर सकें जो ईश्वर के प्रिय हैं और प्रेम व सम्मान के पात्र हैं।" पोप के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क, जो इस वीडियो के निर्माण और वितरण के लिए ज़िम्मेदार है, को इस महीने समग्र मानव विकास को बढ़ावा देनेवाले विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

समग्र मानव विकास को बढ़ावा देनेवाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चेर्नी एस.जे. जिन्होंने इस पोप वीडियो के निर्माण का समर्थन किया है, जोर देकर कहते हैं, "आशा की जयंती और विश्वपत्र 'लौदातो सी' की दसवीं वर्षगांठ हमें अपने आमघर के प्रति कृतज्ञता, प्रतिबद्धता और देखभाल के द्वारा इस अवसर को जीने के लिए आमंत्रित करते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "सभी प्राणी, यहाँ तक कि सबसे सूक्ष्म प्राणी भी, ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। प्रार्थना में, हम प्रत्येक जीवन के मूल्य और पवित्रता को पहचानते हैं। संत पापा हमें सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पर चिंतन करते हुए, हम इसकी देखभाल करने, इसके साथ सामंजस्य स्थापित करने, इसके साथ सद्भाव में रहने और एक भविष्यसूचक भावना के साथ इसकी रक्षा करने, प्रत्येक मानव का सम्मान करने और स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए बुलाए जाते हैं।"

आइये, हम प्रार्थना करें कि संत फ्राँसिस से प्रेरित होकर, हम उन सभी प्राणियों के साथ अपनी अन्योन्याश्रयता का अनुभव करें जो ईश्वर द्वारा प्रिय हैं तथा प्रेम और सम्मान के योग्य हैं।

वीडियो संदेश

प्रभु, आप अपनी बनाई हुई हर चीज से प्यार करते हैं,

और आपकी कोमलता के रहस्य से परे कुछ भी अस्तित्व में नहीं है।

हर प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो,

आपके प्रेम का फल है और इस संसार में उसका अपना स्थान है।

यहाँ तक कि सबसे साधारण या छोटा जीव भी आपकी देखरेख में है

संत फ्राँसिस असीसी के समान आज हम भी कहना चाहते हैं:

“मेरे प्रभु आपकी स्तति हो।”

सृष्टि की सुन्दरता के माध्यम से

आप स्वयं को अच्छाई के स्रोत के रूप में प्रकट करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं:

आपको पहचानने के लिए हमारी आँखें खोलें,

समस्त सृष्टि के साथ आपकी निकटता के रहस्य से सीख सकें

कि यह संसार एक समस्या से कहीं बढ़कर है जिसे सुलझाना पड़े।

यह एक रहस्य है जिस पर कृतज्ञता और आशा के साथ चिंतन किया जाना चाहिए।

समस्त सृष्टि में आपकी उपस्थिति को खोजने में हमारी सहायता करें,

ताकि, इसे पूरी तरह से पहचानते हुए,

हम इस साझा घर के लिए स्वयं को ज़िम्मेदार महसूस कर सकें और जान सकें

जहाँ आप हमें जीवन के सभी रूपों और संभावनाओं की देखभाल, सम्मान और सुरक्षा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

हे प्रभु, आपकी स्तुति हो!

आमेन।