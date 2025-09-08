वाटिकन परिवार त्योहारः आपके साक्ष्य की जरुरत

संत पापा लियो 14वें ने शनिवार की शाम वाटिकन कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों संग, वाटिकन वाटिका में वार्षिक परिवार दिवस मनाया और उन्हें दिये गये अपने संबोधन में कहा, “हम एकता में, परिवार होने की खुशी मनाते हैं।”

वाटिकन सिटी

शनिवार 06 सितंबर की शाम को संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन राज्यपाल निवास चौवराहे के सामने एकत्रित वाटिकन उद्यमियों के परिवारों संग परिवार दिवस मनाया।

इस समारोह के दौरान साबुन के बुलबुले, जादूगर, फुलाने वाले स्लाइड, पकवान की मेजें, चित्रकारिता और रंग भरने के खेल तथा लाईव संगीत के कई कार्यक्रम शामिल थे। लेकिन कई बच्चों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा कारण स्वयं संत पापा थे जिन्होंने वाटिकन कार्यकर्ताओं के सौकड़ों परिवारों से मिलते हुए उनके संग समय व्यतीत किया। वर्षों से परिवारों के लिए आयोजित वार्षिक कार्यक्रम अपने में बहुत ही मनोरंजक और यादगार पल रहा। साल के मई महीने में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को सितंबर महीने के शुरूआती सप्ताह के लिए स्थागित किया गया था।

इस कार्यक्रम में सैकड़ों माता-पिता ने अपने बच्चों के साथ भाग लिया, जिनमें ज़्यादातर बच्चे पिछले ग्रीष्मकाल के दौरान वाटिकन ग्रीष्मकालीन शिविर में शामिल हुए थे। संत पापा लियो की उपस्थिति ने परिवारों के इस उत्साह भरे कार्यक्रम को और भी खास बन दिया। गवर्नर हाउस के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुए, संत पापा ने माइक्रोफ़ोन हाथ में लेते हुए सभी बच्चों का अभिवादन किया जिन्होंने तालियाँ बजाते और गीतों के द्वारा उनका स्वागत किया।

हम ईश परिवार के अंग

संत पापा ने सभों का अभिवादन करते हुए कहा, “इस संध्या बेला में हमारा एक साथ जमा होना विशेषकर इस परिवार उत्सव के अवसर पर कितना मनोरम है। आप सभी बच्चों को यहाँ देखना, आप से मिलना कितना सुन्दर है।” संत पापा ने बच्चों के नाम सभों को तालियाँ बजाने का आहृवान करते हुए आगे कहा कि जिस भांति माता-पिता आप को प्रेम करते हैं, उसी भांति, जब हम एक साथ इस तरह मिलते हैं, हम एक-दूसरे के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम सभी, येसु हमारे भाई, हमारे सबसे अच्छे मित्र के संग मिलकर ईश्वरीय परिवार का निर्माण करते हैं। “हम खुले हृदय से इस सुन्दर समय को व्यतीत करना चाहते हैं, परिवार की एकता, एक परिवार होने की खुशी जहाँ हम एक दूसरे के मित्र बनते हुए जीवन को एक उपहार की तरह देखते हैं। परिवार का उपहार जिसे ईश्वर ने हमें दिया है।”

परिवारों का साक्ष्य और त्याग

संत पापा ने परिवारों के द्वारा स्वागत किये गये पर सभों के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए सभों का अभिवादन किया। उन्होंने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा, “परिवारों का यह साक्ष्य आज की दुनिया के लिए अति महत्वपू्र्ण है।” सभों की उपस्थिति हेतु धन्यवाद के भाव प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, “इस साक्ष्य के लिए आप सभों को धन्यवाद, इसके साथ उन सभी चीजों के लिए जिन्हें आप करते हैं, कभी-कभी महान त्याग- जिससे परिवार में एकता कायम रहती है, ऐसा करने के द्वारा आप येसु ख्रीस्त के मनोभावों का साक्ष्य देते हैं जिसे उन्होंने हमें दिया है।”

प्रार्थना और विदाई

परिवारों के इस मिलन के अंत में संत पापा लियो ने सभों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान किया। इस उत्सव में संत पापा के संग गवर्नर सिस्टर राफेल पेट्रिनी, दो महासचिव महाधर्माध्यक्ष एमिलियो नाप्पा और जोसेफ पुग्लिसी-अलिब्रांडी भी मौजूद थे। तीन सेवानृवित कार्डिनलों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए परिवारों के त्याहोर की शोभा बढ़ दी जिसमें पूर्व अध्यक्ष फर्नांडो वर्गेज़ अल्ज़ागा और जोसेफ बर्टेलों और सिनॉड के पूर्व महासचिव कार्डिनल लोरेंजो बाल्डिसरी शामिल थे, संत पापा ने उनकी उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए उन्हें “एक खास उपहार” बताया।

अपने संदेश के अंत में संत पापा लियो ने बच्चों और परिवारों के संग करीबन एक घण्टा समय व्यतीत करते हुए सभों के संग हाथ मिलाये और तस्वीरें लीं। इस अवसर पर संत पापा ने मग्ररिता और मोज्जरेल्ला खास पिज्जा का भी लुफ्त उठाया।