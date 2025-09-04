इस्राएल के राष्ट्रपति से पोप : गज़ा के लिए तत्काल युद्धविराम और सहायता मिले
वाटिकन न्यूज
वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर 2025 (रेई) : पोप लियो 14वें ने गुरुवार को वाटिकन के प्रेरितिक प्रासाद में इस्राएल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से मुलाक़ात की।
इसके बाद, इस्राएल के राष्ट्रपति ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन और विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल आर. गैलाघर से भी मुलाकात की।
वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "संत पापा के साथ और वाटिकन राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण बातचीत के दौरान, मध्य पूर्व की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर चर्चा की गई, जहाँ कई संघर्ष जारी हैं, और गज़ा की दुखद स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया।"
आशा व्यक्त की गई कि "बातचीत शीघ्र पुनः आरंभ हो ताकि इच्छाशक्ति और साहसपूर्ण निर्णयों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से सभी बंधकों की रिहाई हो सके, तत्काल एक स्थायी युद्धविराम हो सके, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता की सुरक्षित पहुँच सुगम हो सके, और मानवीय कानूनों का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित हो सके, साथ ही दोनों देशों के लोगों की वैध आकांक्षाओं को भी पूरा किया जा सके।"
बयान में आगे कहा गया कि फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के बारे में भी चर्चा हुई। कहा गया कि परमधर्मपीठ ने अपने इस विचार को दोहराया कि "दो-राज्य समाधान ही वर्तमान युद्ध से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है।"
पश्चिमी तट में जो कुछ हो रहा है और येरुसालेम शहर के महत्वपूर्ण प्रश्न का भी उल्लेख किया गया।
समापन से पहले, प्रेस कार्यालय के बयान में कहा गया कि "चर्चा के दौरान, परमधर्मपीठ और इस्राएल के बीच संबंधों के ऐतिहासिक महत्व पर सहमति बनी।"
नागरिक प्राधिकारियों और स्थानीय कलीसिया के बीच संबंधों से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें ख्रीस्तीय समुदायों के महत्व और स्थानीय तथा पूरे मध्य पूर्व में मानवीय और सामाजिक विकास, विशेष रूप से शिक्षा, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्रों में उनकी प्रतिबद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया।
