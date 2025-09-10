पोप : कतर में हमास पर इस्राएली हमला 'बहुत गंभीर स्थिति' का संकेत
वाटिकन न्यूज
रोम, बुधवार, 10 सितंबर 2025 (रेई) : कतर की राजधानी दोहा में इस्राएली बम धमाके पर, पोप लियो 14वें की प्रतिक्रया पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह “बहुत गंभीर समाचार है।” इस्राएल के बमबारी के बाद हुई घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए पोप ने कहा कि इस हमले में कुछ हमास नेता निशाना बनाये गये थे।
इस हमले में राजधानी की कई आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। पत्रकारों ने पोप से उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उस समय प्रश्न किया जब वे कास्तेल गंदोल्फो में विला बारबेरिनी में अपने निवास से निकले। पोप वहाँ सोमवार दोपहर और मंगलवार के कुछ समय बिताने के बाद वाटिकन लौटे।
शांति के लिए प्रार्थना और कार्य
दरवाजे के सामने कुछ देर रुककर, जब लोगों की लंबी लाइन उन्हें ताली बजाकर अभिवादन कर रही थी, पोप लियो ने मध्य-पूर्व की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “पूरा माहौल सचमुच गंभीर है।” “हमें नहीं पता कि हालात कहाँ तक पहुँचेंगे। यह हमेशा गंभीर है। हमें शांति के लिए बहुत प्रार्थना करनी चाहिए और काम करते रहना एवं उसकी खोज करते रहना चाहिए।”
इस्राएल द्वारा गज़ा शहर के निवासियों को संभावित सैन्य कार्रवाई से पहले तुरंत खाली करने के आदेश के बारे में, पोप ने बताया कि उन्होंने होली फैमिली गिरजाघर के पल्ली पुरोहित फादर गाब्रिएल रोमानेली से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, “मैंने अभी फादर को फोन करने की कोशिश की; (लेकिन) मुझे कोई खबर नहीं मिली।” “पहले वे निश्चित रूप से ठीक थे, लेकिन इस नए आदेश के बाद, मुझे मालूम नहीं है।”
वाटिकन वापसी
इसके बाद पोप लियो ने वाटिकन लौटते समय वहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन किया। वे सोमवार शाम कास्तेल गंदोल्फो पहुंचे थे और मंगलवार दोपहर का समय वहीं बिताया। यह ऐसा दिन था जब उनके कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं थे।
