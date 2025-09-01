अफगानिस्तान भूकंप प्रभावितों के लिए प्रार्थना
वाटिकन सिटी
31 अगस्त की देर शाम पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान में 6.0 की तीव्रता से आये भूकंप में कम से कम 800 लोगों की मौत और लगभग 2,500 लोगों के घायल होने की संभावना है।
भूकंप की सूचना मिलने पर संत पापा लियो 14वें ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जनता के नाम अपना तार संदेश प्रेषित करते हुए भूकंप प्रभावित सभी अफगानी पीड़ितों, घायलों और लापता लोगों के लिए प्रार्थना की तथा इस दुर्घटना में प्रियजनों को खोने वालों के संग अपना सामीप्य व्यक्त करते हुए, पूरे अफगान लोगों पर ईश्वरीय आशीर्वाद की कामना की।
संत पापा ने नाम प्रेषित तार संत में वाटिकन राज्य के सचिव कार्डिनल पियोत्रो परोलीन ने कहा, “इस दुर्घटना के कारण हुई जान-माल की हानि पर संत पापा गहरा दुख व्यक्त करते हैं। वे सभी मृतकों, घायलों और अभी भी लापता सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए "इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों पर ईश्वरीय कृपा की कामना करते हैं,।” वे "विशेष रूप से उन लोगों के लिए अपनी हार्दिक सांत्वना के भाव व्यक्त करते हैं जो अपने प्रियजनों को खोने के कारण शोकित हैं। संत पापा ने बचाव एवं पुनर्वास प्रयासों में शामिल आपातकालीन कर्मियों और नागरिक अधिकारियों के लिए अपनी प्रोत्साहन के भाव प्रकट किये।
अपने तार संदेश के अंत में संत पापा ने देश के इस कठिन समय में सभी अफगानी लोगों पर दिव्य ईश्वरीय आशीष, सांत्वना और साहस की कामना की।
