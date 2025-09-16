चार्ली किर्क एवं दुःखित परिवार के लिए पोप की प्रार्थना

अमेरिकी प्रतिनिधि एडिसन मैकडॉवेल के कार्यालय के बाहर चार्ली किर्क की एक पोस्टर आकार की तस्वीर

वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार, पोप लियो 14वें ने राजनीतिक हिंसा पर चिंता व्यक्त की है तथा वे दिवंगत अमेरिकी कार्यकर्ता चार्ली किर्क, उनकी पत्नी और दो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (रेई) : वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने मंगलवार को चार्ली किर्क की हत्या पर पोप की प्रतिक्रिया के सवाल पर पत्रकारों को जवाब दिया। उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि नए अमेरिकी राजदूत के साथ बातचीत के दौरान, पोप ने पुष्टि की कि वे चार्ली किर्क, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं; उन्होंने राजनीतिक हिंसा पर चिंता व्यक्त की; और उन्होंने ऐसी बयानबाजी और साधन-प्रयोग से बचने की आवश्यकता पर बल दिया जो संवाद के बजाय ध्रुवीकरण की ओर ले जाती है।"

पोप लियो 14वें ने 13 सितंबर को परमधर्मपीठ में नए अमेरिकी राजदूत, ब्रायन फ्रांसिस बर्च से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने अपना कार्यभार संभालने के लिए अपने प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए।

इस मुलाकात के दौरान, पोप ने किर्क के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और राजनीतिक हिंसा के बारे में अपनी चिंता प्रकट की।

किर्क एक अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक और पत्रकार थे जिन्होंने "टर्निंग पॉइंट यूएसए" नामक संस्था की सह-स्थापना की थी।

31 वर्षीय किर्क की 10 सितंबर को यूटा वैली विश्वविद्यालय परिसर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनका अंतिम संस्कार रविवार, 21 सितंबर को ग्लेनडेल, एरिज़ोना में होगा।